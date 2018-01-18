Apple, Google и Amazon остаются самыми дорогими брендами

Apple, Google, Amazon и Microsoft остаются самыми дорогими брендами, несмотря на пристальное внимание антимонопольных органов к технологическим концернам. Стоимость марки Apple выросла на 9 процентов и достигла почти 234 млрд долларов, Google занимает второе место. Стоимость этого бренда увеличилась на 8 процентов до 167,6 млрд долларов, сообщила компания маркетинговых исследований Interbrand в четверг, 17 октября.

В случае с Amazon маркетологи констатировали удорожание бренда сразу на 24 процента до почти 125,3 млрд долларов. В результате эта компания интернет-торговли и провайдер голосового ассистента Alexa увеличила отрыв от Microsoft, стоимость бренда которого Interbrand сейчас оценивает в 109 млрд долларов.

Компания Coca-Cola, длительное время занимавшее первое место в рейтинге, теперь с большим отставанием занимает лишь пятую позицию (64,3 млрд долларов), потеряв еще четыре процента. Стоимость бренда Facebook снизилась на 12 процентов до почти 40 млрд долларов. В результате Facebook опустился с 9 на 14 место.

Бренды Германии

Interbrand оценивает стоимость брендов по деловым показателям, воздействию на клиентов и потенциальной способности достичь дальнейшего увеличения прибыли.

Самой дорогостоящей маркой Германии остается Mercedes-Benz. Он занимает 8 место (прирост в пять процентов до 50,8 млрд долларов).

Автоконцерн BMW поднялся с 13 на 11 место (40,4 млрд долларов). Третье место среди самых дорогих брендов ФРГ занимает производитель программного обеспечения для концернов SAP (20 место, прирост на 10 процентов до 25,1 млрд долларов).

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