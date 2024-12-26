Япония передаст Украине 3 млрд долларов за счет активов РФ

Правительство Японии передаст Киеву еще 3 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщил в среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Месяцем ранее Токио выделил Украине такую же сумму в рамках инициативы стран G7: она предусматривает предоставление Киеву кредита на общую сумму 50 млрд долларов, обеспеченного активами РФ.

Зеленский в разговоре с Сигэру поблагодарил правительство и народ Японии "за всю масштабную гуманитарную и финансовую помощь общим объемом 12 млрд долларов, которая позволяет спасать тысячи жизней". Он также рассказал премьеру Японии о массированном обстреле украинской энергоинфраструктуры войсками РФ в ночь на 25 декабря.

Япония оказывает Киеву финансовую, гуманитарную и нелетальную военную помощь с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кредит G7 для Украины на 50 млрд долларов

В июне текущего года лидеры стран G7 одобрили выделение Украине кредита в 50 млрд долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов.

Президент США Джо Байден 23 декабря объявил, что Соединенные Штаты окончательно утвердили кредит Украине в размере 20 млрд долларов под залог прибыли от замороженных российских активов. Оставшиеся 30 млрд долларов в виде займов поступят от других партнеров по G7 - Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии. Ожидается, что средства начнут поступать в Украину к концу 2024 года.

"Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. <...> Это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир сплотился вокруг Украины и что Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 будут продолжать поддерживать ее на каждом шагу", - говорится в заявлении Байдена.