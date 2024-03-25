Апелляционный суд дал Трампу 10 дней на выплату залога

Апелляционный суд Нью-Йорка снизил в два раза размер залога, который экс-президент США должен внести в связи с приговором за мошенничество в сфере бизнеса.

Апелляционный суд Нью-Йорка значительно снизил размер залога, который должен внести бывший президент Дональд Трамп после вынесения ему приговора за мошенничество в сфере бизнеса. В понедельник, 25 марта, суд решил, что экс-президент должен внести на судебный счет только 175 млн долларов или предоставить поручителей на эту сумму, сообщает агентство AFP. На выполнение решения суда политику дано десять дней.

Обвинения против Трампа и его сыновей

Бывший президент и его сыновья Дональд-младший и Эрик были признаны виновными в искусственном завышении активов семейной империи недвижимости на миллиарды в течение многих лет с целью получения лучших условий по кредитам и страхованию. В связи с этим в середине февраля Трамп был приговорен к штрафу в размере 355 миллионов долларов плюс проценты за весь период финансовых махинаций, а его сыновья - к штрафу в размере четырех миллионов долларов плюс проценты. Общая сумма составила почти 454 млн долларов. Кроме того, Трампу и его сыновьям также запретили управлять компаниями в штате Нью-Йорк в течение трех лет.

Экс-президент должен был внести залогдо 25 марта. В случае неуплаты к указанному времени полной суммы генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс могла приступить к аресту имущества Трампа.

Смотрите также: