"(Анти)пропаганда": Россияне не молчат?

"Это наша первая выставка в Европе, и нами уже заинтересовались другие площадки", - рассказывает DW куратор и художник Владимир Шаламов в перерыве между интенсивными кураторскими экскурсиями по своей выставке "Антипропаганда". Экспозиция разместилась на ста квадратных метрах медиахаба организации MICT, которая дала приют журналистам и культурным деятелям из России, Беларуси и Украины. На шестой этаж без лифта, тяжело дыша, постоянно поднимаются люди. Они узнали о выставке из эмигрантских пабликов и по "сарафанному радио". Для уехавших важно увидеть художественное свидетельство того, что россияне против войны.

Куратор выставки: Есть люди от искусства, которым хватает смелости говорить

"Иногда мы встречаем предубеждения, связанные с тем, что мы - российские художники, - говорит Владимир Шаламов. - Даже у некоторых россиян есть такие мысли. Кто-то говорит, что русские во время войны должны молчать. Кто-то не хочет больше ассоциировать себя со страной. Кто-то считает, что мы должны ехать в Россию и протестовать там. Я согласен с этим лозунгом и чувствую свою личную ответственность за то, что мог сделать, но не сделал, чтобы предотвратить войну. Теперь кто-то сидит в тюрьме, кто-то умер, а я живой, в Берлине. Большинство моих друзей, которые уехали в Европу от войны, здесь ничего не делают: не донатят, не ходят на акции протестов. Они живут так же, как раньше в России, делая вид, что их не касается то, что происходит".

Художник размышляет над тем, что еще должно произойти, чтобы в голове россиян что-то повернулось? "Может быть эта выставка - не самое смелое проявление моей антивоенной позиции, но мне кажется, что это лучше, чем ничего. Я хочу дать российским художникам платформу для того, чтобы их голоса звучали. Чтобы в истории осталось свидетельство этого. Потому что молчание художников - часто не их выбор. Хочется показать европейцам, что не все россияне - безвольные чуваки, которые плюют на будущее своей страны. Есть люди от искусства, которым хватает смелости говорить. Таким мы хотим давать голос. В Европе должны нас услышать", - сказал он в интервью DW.

Велосипед с буквой Z вместо колес

На входе в выставочное пространство сразу привлекает внимание фоторабота большого формата - фиксация акции стрит-арт художника Славы Птрк. У нее есть своя история: на фасаде многоэтажного дома в Минске в 2016 году по согласованию с властями города появилось изображение, выполненное в рамках рекламной кампании "Москва-Минск", где две столицы изображались в наивно-мультипликационных образах девочки и мальчика, весело играющих вместе. Увидев пропагандистский мурал, художник пришел к фасаду со своими красками и среди белого дня, поднявшись на кране, внес не очень заметные с первого взгляда детали, которые кардинально перевернули смысл пропагандистского изображения. В букет в руках у мальчика и в венок девочки Слава Птрк "вплел" колючую проволоку. Причем коммунальщики не обратили внимания на изменения до тех самых пор, пока художник не опубликовал фотографию своей работы в соцсетях.

"Крайне низкое качество произведения искусства, а также его намеренно прямолинейное и прямолинейное пропагандистское послание побудили мой визит в Минск в октябре превратить его в нечто более значимое и актуальное. Это действие наполнило произведения искусства новым посланием и контекстом, бросив вызов существующей "монументальной пропаганде". Обновление было проведено незаконно и анонимно, что вызвало широкую дискуссию в белорусских СМИ", - пишет художник о своей работе.

Один из самых ярких экспонатов на выставке - велосипед, у которого на месте колес встроены металлические дуги в виде буквы Z. "Этот велосипед символизирует сегодня нашу страну, у него нет тормозов, света, ехать он не может - сломается, упадет. И покрашен он только с одной стороны, чтобы создать видимость "нормальности", - рассказывает про экспонат куратор выставки Владимир Шаламов.

Один из самых ярких экспонатов на выставке - велосипед, у которого на месте колес встроены металлические дуги в виде буквы Z Фото: DW

Мастер пиксель-арта Иван Тузов представил серию из четырех работ "Putin TV". На алюминиевых панелях напечатаны изображения схематического Путина, вещающего из телевизора дезинформацию про войну.Телевидению как главному средству пропаганды посвящено еще несколько работ: "Burn your local TV" - объятый пламенем зомбоящик, "Easy Choice" - переключатель между "TV" и "Brain" и другие.

Протестное искусство

"Телевизор для большинства россиян превратился в религию, включить телек - это как причастие для среднестатического жителя, ежедневная молитва, ритуал. С этим надо бороться разными способами", - говорит куратор.

Сокураторка выставки, художница Лиза Пушкина, воспитанница академии Сурикова, представила несколько работ в разных техниках. Одна из них - живописный диптих Kid(s)napping(s). Две почти идентичные работы напоминают о преступлениях России против украинских детей. На первой картине изображена детская комната и двое спящих детей, на второй картине в уютном мирке появляются тревожные следы проникновения. Дети исчезли.

"Я не планировала уезжать из России, но мой муж, журналист, вынужден был уехать еще до начала войны из-за преследований и угроз ФСБ. Когда началась война, я испугалась, что мы больше никогда не увидимся. Поэтому я собрала все чемоданы и уехала к нему. У меня очень сильно поменялась жизнь, моя семья и институтские друзья - это был мой мир, и мне без него очень тяжело. Но смысл своей жизни сейчас я вижу в искусстве. Где бы и в каких условиях мы не жили - бежали из страны в страну, ютились в общагах, без денег, теряя все материальное, что могли накопить - мое искусство меня держит", - рассказывает Лиза.

Свои работы для выставки также предоставили художники Павел Отдельнов, Дима Пантюшин, арт-группа "Партия мертвых", Philippenzo, Kungfuсt, Error. Антивоенные арт-работы представлены в разных форматах: видео-арт, инсталляции, перформанс, графика, живопись, плакаты.

"Первые пять месяцев после войны очень мало было от российских художников антивоенного арта. Потом он начал постепенно появляться, и сейчас существует в основном в цифровом виде, в материальной форме в Европе все еще очень мало такого искусства. Сейчас художник в России, который себе позволил выступить публично против войны, теряет всю возможность репрезентации вообще. Может быть, только в виде квартирников, но это очень рискованно. Ты должен искать компромиссы с собой или жестко партизанить", - говорит Владимир Шаламов. И добавляет: "Мы готовы к негативному отношению украинцев, и считаем его вполне обоснованным. Если они покрушат тут все - значит, так тому и быть. Имеют право".