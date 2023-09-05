Империя зла в фотографиях: выставка о России в Берлине

Автор выставки "Kosmos Russland" Франк Гаудлиц (Frank Gaudlitz) - современный немецкий фотограф. Впервые 30-летний студент курса фотографии Высшей школы графики и книжного искусства посетил СССР со своей 35-миллиметровой камерой в 1988 году. После окончания учебы продолжил работу фотоциклом о выводе российских войск из ГДР. Так в жизни Гаудлица началась 30-летняя творческая работа по исследованию России.

Цикличность зла

Фотограф делит свое фотоисследование на три условных цикла: советское время, смута распада СССР и современность. По результатам этой работы в 2019 году вышел альбом Гаудлица "Russian Times 1988-2018". Дальше Гаудлиц планировал проехать с фотокамерой по евразийскому маршруту Александра фон Гумбольдта от Санкт-Петербурга до Тобольска, но вторжение России в Украину помешало этим планам. Тогда фотограф отправился в Молдову, Грузию и Армению, где снимал россиян и украинцев, сбежавших от войны.

Выставка начинается с черно-белых снимков конца 80-х. Этот период сам фотограф считает самым счастливым в истории страны, которую он лично наблюдал. Это настроение передается в личных, человечных портретах: старики с орденскими планками, молодые девушки в бедных нарядных платьях.

В 90-х объектив Гаудлица фиксирует совершенно другие настроения, больше напоминающие набор фотоштампов: безнадежность и запустение провинции, невероятно разбитые дороги, заржавевшую технику: Ангарск, Норильск, Кемерово. Смертельно уставшие люди, обхватив головы, спят в промерзшей электричке, на фоне безрадостных заводских труб торчат покосившиеся кладбищенские кресты.

Одна из самых страшных фотографий Гаудлица, олицетворяющий концентрацию зла эпохи портрет странного существа, то ли ребенка, то ли взрослого, искаженного в агрессивном оскале, с пистолетом, приставленным к собственной голове.

Авторская работа на выставке "Kosmos Russland" Франка Гаудлица Фото: Frank Gaudlitz

В 2000-х фотограф наблюдает сгущение агрессии и тревоги, фото России этих лет наполнены милитаристскими символами, парадами, полицейскими разгонами митингов. Там, где нет насилия, царствует тоска: отпевание кого-то безымянного в церкви, заснеженные унылые пейзажи, вмерзший в лед нос ветхого корабля, инвалиды в военной форме поют патриотические песни.

Завершает выставку цикл портретов, стилистически резко контрастирующий с основной экспозицией. Это украинцы - военные беженцы, а также русские, выступившие против войны, и вынужденные бежать из России. Портреты представителей двух стран, агрессора и жертвы, висят вперемешку, что очень необычно.

Авторская работа на выставке "Kosmos Russland" Франка Гаудлица Фото: Marina Konstantinova/DW

"Даже когда война закончится, Россия не сможет оправиться от того, что она натворила, что до сих пор делает российское правительство, по крайней мере, в течение следующих 20 лет. Я уверена, что это не прекратится, будет еще хуже. Я думаю о том, что произойдет с солдатами, которые возвращаются с войны, и их семьями, как усилится бытовое насилие в семьях", - приводятся слова 27-летней петербурженки Тони, которая нашла прибежище в Грузии.

Этот цикл будет расширен и показан отдельно в следующей выставке Гаудлица. Также выйдет дневник путешествия фотографа и истории российских и украинских беженцев.

"Каждая судьба индивидуальна. Для меня это вопрос будущего. Как дальше эти люди смогут жить, как будут они существовать рядом друг с другом, в новом мире. Это две страны пересеченные границей, но у них очень много общего: культура, люди, целые семьи. Как одна страна смогла напасть на другую, мне непонятно, это очень эмоциональный для меня вопрос", - говорит Франк Гаудлиц.

Империя штампа

На открытии выставки просторные залы двухэтажной галереи Kommunale Galerie Berlin заполнены зрителями, в основном немецкоязычными. Они всматриваются в фотографии: кто-то с брезгливостью, кто-то с ужасом, кто-то даже со смехом, но все - с живым антропологическим интересом. Если говорить об экзотизации в исследовании посторонних культур, то такой взгляд свойственен работам Гаудлица - так еще в 2020 году он представлял в Санкт-Петербурге фотопроект, посвященный исследованию народов Латинской Америки, где так же, в особом авторском стиле, снимал странные жилища и необычных людей. Россия в объективе фотографа выглядит действительно отдельной вселенной, космосом, замкнутым в себе явлением, которое явно не вызывает у автора симпатии или сочувствия. Практически ни на одной фотографии нет улыбающихся людей (не считая неуверенных полуулыбок участников советского парада на фотографии 88 года). Нет красоты, гармонии, радости. Люди этого мира злые, агрессивные или мертвецки уставшие. Их жилища - уродливые покосившиеся хижины или уродливые серые высотки. Снимки наполнены клише: Гагарин, Эрмитаж, ОМОН, Петропавловка. В руках у жителей Kosmos Russland или флаги или дубинки. Представленная на выставке Россия четко и "в лоб" вписана в рамки современных штампов и поэтому убедительна для немецкого зрителя. Даже не вполне понятно, откуда в этой вселенной зла вообще могли зародиться герои последнего раздела выставки - политические эмигранты, общественники, антивоенные активисты.

Название "Kosmos Russland" - несомненная отсылка к фундаментальному труду путешественника и ученого, жившего на стыке XVIII и XIX веков, Александра фон Гумбольдта. Фотограф Франк Гаудлиц явно вдохновляется жизнью великого соотечественника и за свою творческую жизнь уже повторил несколько маршрутов Гумбольдта. Однако если старинного ученого называли номадом и человеком мира, который в своих дневниках переходит с немецкого на французский и с латинского на испанский, то сам фотограф - значительная деталь - владеет только немецким языком и наблюдает за объектом своих исследований отстраненно и издалека, не пытаясь или даже брезгуя к нему приблизиться.

Смотрите также: