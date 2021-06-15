История саммитов лидеров СССР и РФ с президентами США (фотогалерея)

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США
Евросоюз готов к новым отношениям
Трамп видел в Евросоюзе экономического соперника и, по оценкам экспертов, активно пытался расколоть его. После победы Байдена в Брюсселе вздохнули с облегчением. "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добавив, что ЕС готов возобновить связи с США, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".