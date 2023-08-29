В Берлине открылась выставка об украинских железнодорожниках

28 августа на Главном вокзале Берлина открылась фотовыставка "Железная дорога жизни - украинские железнодорожники на войне" ("Lebensader Bahn - Ukrainische Eisenbahner:innen und Eisenbahner im Krieg"). Она посвящена рядовым работникам украинских железных дорог: машинистам, грузчикам, путейцам, строителям, проводницам.

Кто они - герои берлинской выставки?

В центре нулевого этажа огромного здания вокзала буквой "П" выставлены большие стенды, на них - фотографии и подписи к ним. Экспозиция резко контрастирует с бурлящим людским потоком, охваченным вокзальной суетой. На бегущих к своим поездам, встречающих и провожающих с фотографий спокойно смотрят мужчины и женщины в униформе железнодорожников.

На одном фото - трое серьезных молодых мужчин в оранжевых жилетах у фирменного синего вагона. Это строительная бригада из Славянска. Один из них, в вязанной шапочке, - потомственный железнодорожник Виктор Котвицкий. "Если и есть что-то хорошее в войне, так это то, что она делает нас более человечными", - его цитата написана на стенде на двух языках: украинском и немецком. Вадим Гончаров, путеец из Краматорска, которому профессия тоже досталась от дедушки и бабушки, - герой другой фотографии. Даже через изображение видно, как этот простой рабочий стесняется быть в центре фокуса иностранного фотографа.

Рядом - портрет спокойной и властной на вид женщины. Это Любовь Пацюра, начальница краматорского вокзала. Худшим днем в своей жизни она считает 8 апреля 2022 года. Тогда в здание вокзала попали российские ракеты. Погибло 57 человек, в основном - беженцы: мирные люди, бегущие от войны.

19 портретных фотографий показывают рабочие будни железнодорожников во время войны. Организаторы выставки называют ее "живым дневником будней военного времени". В центре внимания экспозиции - “Укрзалізниця”, украинская железная дорога, символ стойкости и духа страны.

"Укрзализнiця": дорога - одна, судеб - миллионы

На открытии выставки выступил Алексей Макеев, посол Украины в Федеративной Республике Германия. Он назвал сухие цифры, за которыми - миллионы человеческих судеб: "Укрзализнiця" эвакуировала 3,8 миллиона человек, в том числе - детей, 100 тысяч животных, перевезла более 200 тысяч тонн гуманитарной помощи по всей стране".

Автор фотографий - берлинский фотограф Рето Клар (Reto Klar). С февраля 2022 года он регулярно ездит в охваченную войной Украину и делает фоторепортажи в разных регионах страны. Тексты к изображениям написал Ян Йесен (Jan Jessen) - репортер, который уже побывал во многих горячих точках: Афганистане, Ираке, Сирии. После совместных поездок в Украину тандем журналиста и фотографа подготовил книгу репортажей о военных буднях - "Leben in einem Albtraum" ("Жизнь в кошмарном сне"). Она вышла 28 августа в немецком издательстве Klartext.

Посмотреть фотовыставку в Берлине можно еще до 10 сентября 2023 года Фото: Marina Konstantinova/DW

В нарочито сухом тексте, которым подписаны фотографии, нет пафоса и отчаяния. "Мы не боимся. Мы готовы работать", - говорит Сергей Тельпук, руководитель бригады из Краматорска. "Мы все убрали. Теперь на станции снова красиво", - радуется Галина Колесникова из информационного бюро херсонского вокзала. "Когда я прихожу вечером домой и знаю, что сделала для пассажиров все, тогда я довольна", - говорит начальница вокзала в Краматорске. "Я делаю это добровольно, потому что хочу помочь моему народу", - объясняет врач из Львова Альбина Жаркова, которая работает в поездах с ранеными.

Александр Камышин, бывший глава "Укрзализныци", чей портрет на фоне слова "Перемога" тоже представлен на выставке, называет 230 000 своих коллег "железной армией". Более 700 из них уже погибли на войне.

Фотовыставка пробудет в Берлине до 10 сентября 2023 года. Затем она отправится в другие города Германии: ее покажут в Эссене, Гамбурге, Лейпциге, Брауншвейге и Нюрнберге.

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