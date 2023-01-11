Ангола, Малави и ЦАР возглавили список забытых кризисов года

В подготовленном организацией CARE списке кризисов, которым мировые СМИ в минувшем году уделяли слишком мало внимания, - 10 охваченных голодом африканских стран.

Ангола, Малави и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) возглавили список кризисных стран, которые в 2022 году остались вне поля зрения мировой общественности. Ежегодно составляемый перечень из 10 "забытых гуманитарных кризисов", о которых почти не сообщают мировые СМИ, международная благотворительная организация CARE представила в четверг, 12 января. Впервые все страны, фигурирующие в нем, находятся на африканском континенте.

На первом месте в списке - Ангола, которая переживает сильнейшую за последние 40 лет засуху. Почти 4 млн жителей этой страны страдают от голода, более 100 тысяч детей в возрасте до 5 лет недоедают, отмечается в отчете. Между тем ситуации в этой африканской стране были посвящены лишь 1847 публикаций. Для сравнения: о судебной тяжбе между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд за тот же период и на тех же языках был опубликован 217 201 материал.

Места со второго по десятое заняли - в порядке очередности - Малави, ЦАР, Замбия, Чад, Бурунди, Зимбабве, Мали, Камерун и Нигер, население которых тоже страдает от голода, а также крайней бедности, вооруженных конфликтов, высокой смертности детей и молодых матерей.

Катастрофическая ситуация в Африке не освещается мировыми СМИ

Почти полное отсутствие освещения катастрофической ситуации во многих африканских странах мировой прессой вызывает беспокойство, заявила вице-президент по международным программам CARE Клодин Авю.

"ООН недавно предупреждала об историческом кризисе в Африке, связанном с нехваткой продовольствия. Его масштабы мы ежедневно видим в ходе нашей работы. Родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети не голодали. Поля высыхают, домашний скот гибнет. Семьи бегут, потому что не могут найти еду и воду", - указала Авю. По ее словам, если мир и дальше будет отводить взор, это будет иметь катастрофические последствия.

Проанализировано почти 6 млн статей на пяти языках

При составлении доклада эксперты проанализировали 5,8 млн онлайн-публикаций на пяти языках, учитывая упоминание кризисов, от которых пострадали как минимум 1 млн человек. В 2022 году в мире было 47 подобных кризисов, возникших из-за изменений климата, засухи, конфликтов и войн. Отчеты о "забытых" кризисах CARE составляет с 2016 года.

В 2021 году на втором месте этого рейтинга находилась Украина. С началом полномасштабной военной агрессии России ситуация диаметрально изменилась: о российском вторжении в Украину сообщалось в 2,2 млн онлайн-публикаций. Сейчас война в Украине является кризисом, о котором мировые СМИ пишут больше всего, причем с большим отрывом от прочих бедствий, заявил генеральный секретарь немецкого отделения CARE Карл-Отто Центель (Karl-Otto Zentel).

Международная благотворительная организация Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) со штаб-квартирой в Женеве была создана по окончании Второй мировой войны в 1945 году для борьбы с голодом и бедностью в Европе. Сейчас эта НПО благодаря сети местных партнеров работает в 102 странах мира.

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