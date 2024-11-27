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Ангела Меркель вернулась

Кристоф Штрак | Марина Борисова
27 ноября 2024 г.

И снова все говорят о ней - об экс-канцлере Германии Ангеле Меркель. Повод - вышедшие мемуары некогда самой влиятельной женщины большой политики. России и Путину в книге отведено немало страниц.

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Ангела Меркель
Экс-канцлер Ангела Меркель на презентации своих мемуаров в БерлинеФото: Michael Kappeler/REUTERS

Когда Ангела Меркель (Angela Merkel) начинает свой рассказ, прошлое будто оживает: "И вот я уже сижу в кабинете министров. Раньше я видела такое только в выпусках новостей". 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, завершилась 28-летняя история существования разделенной Германии. Чуть больше года спустя Меркель, политик из Восточной Германии, стала министром по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля (Helmut Kohl). И многое тогда казалось ей странным, в том числе - явное преобладание мужчин.

Мемуары Ангелы Меркель будут изданы на 30-ти языках

На презентации в столичном театре Deutsches Theater Berlin своей книги "Свобода" (Freiheit), которая появилась в книжных магазинах 26 ноября, 70-летняя Меркель вспоминала о своем беззаботном детстве в ГДР, где "так много вещей шло в разрез со здравым смыслом". Она рассказала о своем интересе к политике, зародившемся в социалистической стране, с юмором и без напряга. Она рассказала про быт в ГДР и о том, что тот период - не вся жизнь. "Жизнь - больше, слава богу", - и здесь экс-канцлер поблагодарила родителей. Кстати, место для презентации было выбрано неслучайно: во времена ГДР Меркель жила всего в нескольких минутах ходьбы от театра. Deutsches Theater Berlin - один из самых популярных в Германии.

Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера. И занимала она эту должность 16 лет: с 2005 года по 2021-й. Ее воспоминая теперь изданы: 736 страниц Ангела Меркель написала вместе с Беатой Бауман (Beate Baumann), которая долгие годы сопровождала Меркель на ее пути. Мемуары должны появиться на книжных полках в 30 странах, от Китая до США, в том числе и в России.

Меркель о ситуации после начала войны в Украине

Когда дело доходит до обсуждения ситуации вокруг Украины, высказывания Меркель становятся даже более резкими, чем в книге. Сейчас сложилась "необычайно серьезная ситуация, которой у меня не было за все время моего пребывания на посту канцлера, несмотря на все кризисы", говорит она. Победу России над Украиной в военном смысле она не считает возможной. Меркель называет это "ошибочной оценкой" Владимира Путина, который переоценил свои силы. Об украинском президенте Владимире Зеленском экс-канцлер говорит почти с восхищением - о его "большом мужестве" и о том, что он не уехал из страны.

Книги Ангелы Меркель
Книга Ангелы Меркель будет переведена на 30 языковФото: Leonie Asendorpf/picture alliance/dpa

Ангела Меркель на презентации своей книги говорит и о том, какими соображениями она руководствовалась, когда одобрила строительство газопровода "Северный поток - 2", и почему была против статуса кандидата в НАТО для Украины и Грузии. Но об "ошибках", сделанных в прошлом, она говорить отказывается. С началом российской полномасштабной войны в феврале 2022 года началась новая эпоха. Теперь необходимо "очень быстро создать надежный сдерживающий фактор", говорит экс-канцлер. Отвечая на дополнительные вопросы во время дискуссии, она признается, что к окончанию своего последнего срока правления она оставила страну далеко не в идеальном состоянии: инфраструктурные проблемы, проблемы с цифровизацией, бюрократия....

Путин и Обама заняли особое место в книге Ангелы Меркель

Вряд ли в книге экс-канцлера найдется еще один политик, которому отводится столько места, как российскому президенту Владимиру Путину. В мемуарах Меркель описывает одну из важных встреч: в 2007 году в Сочи, когда нервничать ее заставил лабрадор российского президента по кличке Кони. 

По словам Меркель, Путин "был всегда начеку, постоянно опасаясь, как бы с ним не обошлись дурно, и всегда был готов сделать тебе неприятно, включая показную демонстрацию силы с помощью собаки, или приход с опозданием - чтобы другим приходилось его дожидаться", - рассуждает экс-канцлер в книге. То, как описана встреча в Сочи, много говорит и о напряжении в отношениях политиков. Меркель вспоминает, что Путин признался ей довольно рано, что считает распад Советского Союза самой большой геополитической катастрофой 20-го века.

Из трех президентов США, с которыми Ангела Меркель имела дело, особое место занимает Барак Обама. В понедельник, 2 декабря, состоится презентация мемуаров Меркель в Америке, и пройдет она совместно с Обамой, который стал экс-канцлеру почти другом.

С Джорджем Бушем у Меркель сложились неплохие отношения, а вот Дональд Трамп стал настоящим вызовом. Ее впечатление о нем сложилось во время встречи в Белом доме: она старалась говорить по существу, а Трамп все время переходил на эмоции. "Мы разговаривали в двух разных плоскостях. Трамп - в эмоциональной, я же - в деловой", - так Меркель вспоминает встречу с Трампом, которая состоялась в Белом доме в 2017 году. "Если он и обращал внимание на мои аргументы, то лишь для того, чтобы построить на их основе новые претензии", - пишет Меркель в книге.

О чем еще пишет Ангела Меркель в своей книге "Свобода"

В новой книге нового не так уже и много. Как подчеркивает сама Ангела Меркель, она и не стремилась к сенсационным заявлениям. Одна тема, которая попадает в категорию "Новое", это ее взгляд на дискуссии в Берлине по поводу "национальных интересов" Германии в связи с Израилем. В книге она вспоминает о своем визите в Израиль в марте 2008 года. Выступление Ангелы Меркель в Кнессете было историческим: она стала первым представителем иностранного государства, выступившим в парламенте Израиля. Меркель обратилась к событиям трагического прошлого и исторической ответственности объединенной Германии за прошлое и будущее народа Израиля. Безопасность и существование Израиля как государства для Германии - одна из основ государственной доктрины (Staatsräson). Экс-канцлер употребила этот термин в 2008 году, выступая в израильском Кнессете.

О семи президентах ФРГ Ангела Меркель написала мало. Возможно - по причине относительной важности этой государственной должности, возможно - из-за имевшихся разногласий. Не нашлось места в мемуарах Меркель и представителям церкви.

"Свобода". Почему книга Меркель названа именно так? 

В предисловии значится, что книга предлагает возможность заглянуть в самую глубину власти и является решительным призывом к свободе. Однако читателю придется добраться до эпилога, чтобы прочитать слова Меркель о свободе. Она рассуждает не философски, а исходя из своей биографии: "Свобода для меня - это не переставать учиться, не останавливаться, а двигаться дальше, даже после ухода из политики. Свобода для меня - это начало новой главы в моей жизни". Итак, Ангела Меркель вернулась, снова выступает на публике и в СМИ. И двигается дальше.

Тайной пока остается размер гонорара, на который может рассчитывать экс-канцлер. По информации кельнского издательства Kiepenheuer&Witsch, в котором вышли мемуары, стартовый тираж составил 400 тысяч экземпляров. Немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger написала, причем без ссылок на источники, о "запредельном авансе" и двухзначной миллионной сумме. Берлинское издание Tagesspiegel пошло дальше и озвучило конкретную сумму: 12 миллионов евро.

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