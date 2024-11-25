Немецкий историк в шоке от современной России

В понедельник, 25 ноября, в Германии вручили престижную премию имени Герды Хенкель немецкому историку Карлу Шлёгелю (Karl Schlögel).

Шлёгель - один из известнейших немецких историков, специалист по странам Восточной Европы. На протяжении десятилетий его основным научным интересом были Советский Союз и Россия. Автор книг "Советское столетие", "Аромат империй. Шанель № 5 и Красная Москва".

Украину он полноценно открыл для себя только в 2014 году, после чего написал книгу "Киевское решение". В интервью DW в 2016 году историк признался, что для него другие республики СССР всегда находились на периферии. "Они заинтересовали меня значительно позже, возможно, слишком поздно", - сказал тогда Карл Шлёгель.

Карл Шлёгель во время со своего выступления в Дюссельдорфе Фото: DW

На вручении премии музыкальное сопровождение было выбрано по вкусу самого лауреата, он - поклонник Rolling Stones. В дюссельдорфском музее современного искусства К21, в историческом зале, свободных мест не было. Как подчеркнули организаторы, Фонд имени Герды Хенкель, в настоящее время для них одной из ключевой задач является поддержка украинских ученых. Карл Шлёгель удостоен этой высокой награды за его вклад в исследование истории, особенный стиль изложения и критический подход. Как отметили на вручении премии в приветственной речи, актуальный проект историка связан с Волгой.

Карл Шлёгель шокирован "русским миром"

Сам историк, выйдя на сцену после вступительных слов, не скрывал волнения. Историком по Восточной Европе просто так не становятся, сказал он, должны сложиться обстоятельства, которых в его биографии было действительно много: от изучения русского языка в школе при монастыре в Баварии до поездок на учебу в Советский Союз.

Эта награда имеет для него большое значение, и он очень благодарен за признание. После доклада историка состоялась подиумная дискуссия, которую немецкий историк провел вместе с соосновательницей "Мемориала".

С Ириной Щербаковой он знаком более 30 лет, но не мог и представить, что настанет такой момент, когда российский историк будет в изгнании. Этот диалог - на "ты", потому что историков связывают долгие годы сотрудничества и дружбы. Громкими аплодисментами публика в зале встретили слова Щербаковой, которая поздравила Шлёгеля от имени своих коллег - от тех, кто оказался в изгнании, и тех, кто все еще остается в России.

Для своего доклада немецкий историк выбрал название, которое символизирует его нынешнее состояние: корабль, который сел на мель, но все еще надеется, что будет прилив. Возникла необходимость искать новые ориентиры после начала страшной войны, которую российский президент Владимир Путин развязал против своего соседа.

Страшно произносить эти слова, сказал историк, но "должна была случиться война, чтобы Украина вошла в наше сознание".

Ирина Щербакова спросила, сможет ли он когда-нибудь снова написать книгу о России? Немецкий историк ответил, что не собирается отказываться от России. Счастливая Россия будет, процитировал он Алексея Навального, но никто пока не знает, каким путем.

Карл Шлёгель с дрожью в голосе говорил о той России, с которой мы имеем дело сегодня. Он не скрывает, что пребывает в шоке: "У меня не было романтических представлений о процессах в России, но я был уверен, убежден, что страна, общество окажется резистентной". Новое сейчас еще и то, подчеркнул историк, что руководство страны официально заявляет, что "русский мир" не знает границ". "Путин запачкал всю русскую культуру", - заявил Карл Шлёгель.

Премия Герды Хенкель вручается с 2006 года. Ее размер составляет 100 тысяч евро. Торжественное награждение прошло в столице Северного Рейна - Вестфалии Дюссельдорфе. Премия имени Герды Хенкель присуждaется рaз в двa годa зa исследовaния в облaсти исторических гумaнитaрных нaук и является одной из сaмых почетных aкaдемических наград в Гермaнии.