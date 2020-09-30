Ангела Меркель пообещала встретиться со Светланой Тихановской

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обещала в ближайшее время встретиться с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Меркель сказала об этом на генеральных дебатах в бундестаге по проекту федерального бюджета на 2021 год в среду, 30 сентября.
Тихановская, вынужденно находящаяся в изгнании в Литве, сообщила через своего представителя о намерении приехать в Берлин в начале предстоящей недели. В ходе этого визита она должна встретиться с Меркель. Точное время встречи пока не назначено.
Ангела Меркель в своем выступлении высоко оценила мужество белорусской оппозиции и, особенно, белорусских женщин, сказав, что она восхищена тем, как те бесстрашно борются за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь.
Непризнание победы Лукашенко на выборах
Канцлер ФРГ заявила, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, и это касается также Беларуси и отношения к белорусскому руководителю Александру Лукашенко.
"Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси - выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции", - подчеркнула Ангела Меркель.
В Беларуси не прекращаются массовые акции протеста, вспыхнувшие после президентских выборов 9 августа, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция обвиняет действующую власть в фальсификации итогов голосования. За время протестов, продолжающихся уже более полутора месяцев, были задержаны тысячи людей.
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Автор: Марина Барановская