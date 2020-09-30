Ангела Меркель пообещала встретиться со Светланой Тихановской

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обещала в ближайшее время встретиться с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Меркель сказала об этом на генеральных дебатах в бундестаге по проекту федерального бюджета на 2021 год в среду, 30 сентября.

Тихановская, вынужденно находящаяся в изгнании в Литве, сообщила через своего представителя о намерении приехать в Берлин в начале предстоящей недели. В ходе этого визита она должна встретиться с Меркель. Точное время встречи пока не назначено.

Ангела Меркель в своем выступлении высоко оценила мужество белорусской оппозиции и, особенно, белорусских женщин, сказав, что она восхищена тем, как те бесстрашно борются за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь.

Непризнание победы Лукашенко на выборах

Канцлер ФРГ заявила, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, и это касается также Беларуси и отношения к белорусскому руководителю Александру Лукашенко.

"Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси - выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции", - подчеркнула Ангела Меркель.

В Беларуси не прекращаются массовые акции протеста, вспыхнувшие после президентских выборов 9 августа, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция обвиняет действующую власть в фальсификации итогов голосования. За время протестов, продолжающихся уже более полутора месяцев, были задержаны тысячи людей.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

