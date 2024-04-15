Протодиакон Андрей Кураев восстановлен в сане

Константинопольский патриархат своим решением освободил бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева от наказания в виде лишения священства и восстановил его в статусе священнослужителя в имевшемся у него ранее сане. Об этом сам Андрей Кураев сообщил в Facebook в понедельник, 15 апреля.

"Мы приняли ваше обращение и, тщательно рассмотрев дело и вопросы, касающиеся вас, определили, что канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев", - цитирует Кураев сообщение Константинопольского патриархата, прилагая фотокопию соответствующего указа.

"Поскольку только Мы, пастырь Константинополя (Варфоломей. - Ред.), несем ответственность и полномочия, согласно Божественным и Святым Канонам и установившейся практике Церкви, "принимать священнослужителей из других церквей, даже если они не получили отпускной грамоты от епископа, который их рукоположил", (...) благосклонно принимая вашу просьбу, Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", - говорится в этом документе.

Лишение Андрея Кураева священного сана

29 декабря 2020 года Суд Московской городской епархии постановил лишить Андрея Кураева священного сана. Это решение должно было вступить в силу после утверждения его патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В апреле Кураев разместил в своем блоге на платформе LiveJournal пост о протоиерее Александре Агейкине, скончавшемся от коронавируса. Через некоторое время патриарх Кирилл запретил протодиакона в служении. Суд счел оскорбительной характеристику Агейкина.

Указ патриарха Кирилла об извержении Кураева из священного сана был опубликовал на сайте Московской городской епархии 28 апреля 2023 года. Как пояснялось в этом документе, мораторий на исполнение решения Епархиального суда Москвы, принятого более двух лет назад, был снят в связи с тем, что Андрей Кураев "не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратил свою деструктивную деятельность".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Андрей Кураев неоднократно выступал против этой войны. В августе 2022 года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" ВС РФ из-за публикации в блоге на платформе LiveJournal.