Анастасию Татулову признали "иноагентом" в РФ

Минюст РФ внес в список "иноагентов" экс-владелицу сети кафе "Андерсон", которая критиковала Путина на ПМЭФ во время пандемии COVID.

Российские власти внесли в список "иноагентов" предпринимательницу Анастасию Татулову, писателя Михаила Веллера, а также "Русское социалистическое движение" (РСД) и организации "Большая семерка" и "институт нейрокогнитивных исследований". Об очередном обновлении реестра "иноагентов" вечером в пятницу, 5 апреля, сообщил Минюст РФ.

Среди причин для включения Татуловой, Веллера и РСД в список Минюст назвал то, что они выступали против войны РФ в Украине, сотрудничали с ранее внесенными в реестр "иноагентами", а также распространяли сведения, "направленные на формирование негативного образа РФ" или призывали "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности" России.

Две остальные упомянутые организации внесены в список, так как были основаны лицами, которые ранее были признаны "иноагентами" в РФ.

За неделю до этого Минюст РФ внес в списки "иноагентов" действующего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

"Иноагентом" стала предпринимательница, критиковавшая Путина на ПМЭФ

Татулову Минюст отдельно обвиняет в распространении "недостоверных сведений" о ВС РФ. Предпринимательница и бывшая владелица сети семейных кафе "Андерсон", также занимавшая пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, получила известность после своей беседы с президентом РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году.

Диалог Татуловой и Путина произошел во время встречи президента с предпринимателями на полях ПМЭФ. Когда Татуловой дали микрофон, она назвала недостаточными анонсированные Путиным меры поддержки бизнеса в пандемию COVID-19. Годом позднее она выступила с речью на очередном ПМЭФ, заявив, что бизнес в РФ ненавидит государство.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Татулова публиковала в социальных сетях посты, в которых высказывала антивоенную позицию. В мае 2022 года она покинула пост омбудсмена, сообщив об угрозах. Осенью 2022 года в сети кафе "Андерсон" прошли масштабные проверки с участием представителей силовых ведомств.

Позднее Татулова покинула РФ, а сеть ее кофеен была продана продуктовому ритейлеру "Вкусвилл".

Минюст может внести Пугачеву в список лиц, близких к "иноагентам"

На рассмотрении в Минюсте продолжает находиться запрос генпрокуратуры РФ о признании певицы Аллы Пугачевой "лицом, аффилированным с иностранным агентом". Этому, вероятно, способствовал донос известного провластного активиста Виталия Бородина, который систематически требует признать "иностранными агентами" российских звезд, выступающих против войны РФ в Украине.

Признание Пугачевой "аффилированным" лицом не налагает на нее те же требования, которые РФ предъявляет к "иноагентам", однако позволяет властям собирать сведения ее о деятельности, в том числе и о банковских счетах и организациях, к которым имеет отношение певица. "Иноагентом" в РФ при этом уже признан муж Пугачевой, шоумэн Максим Галкин.

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