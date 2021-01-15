 Amnesty International сообщила о снижении числа казней в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2021

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Мир

Amnesty International сообщила о снижении числа казней в мире

В 2020 году в мире были казнены 483 человека, это минимальный показатель с начала ведения статистики. Эксперты AI сообщили, что в Беларуси не был исполнен ни один смертный приговор.

Камера для исполнения смертного приговора

Камера для исполнения смертного приговора (фото из архива)

В мире сократилось количество приведенных в исполнение смертных приговоров. Это следует из доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного в среду, 21 апреля. Так, в 2020 году в 18 странах были казнены 483 человека, а годом ранее - 657 в 20 странах, выяснили эксперты. По их данным, это наименьшее число с 2007 года - с начала ведения статистики.

В частности, в Беларуси в ушедшем году не был приведен в исполнение ни один смертный приговор, отмечают правозащитники. Эксперты AI зафиксировали аналогичную ситуацию в Пакистане, Судане, Бахрейне, Сингапуре и Японии.

А в Саудовской Аравии количество казней сократилось на 85 процентов, с 184 до 27. Однако серьезное беспокойство правозащитников вызывает Китай, где информация об исполненных смертных приговорах является государственной тайной. Эксперты AI оценивают ежегодное число таких вынесенных приговоров и казней в несколько тысяч. Так, как минимум в одном случае человек был казнен за нарушение мер по борьбе с распространением COVID-19, указали правозащитники.

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