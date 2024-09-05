Альтенбергский собор - готика в чистом поле

Всего в получасе езды от знаменитого Кёльнского собора находится еще один уникальный готический храм - Альтенбергский собор, заложенный более 750 лет назад монахами-цистерцианцами.

Альтенбергский собор (Altenberger Dom) - это, строго говоря, не собор, а церковь. Ее называют "собором" (Dom), хотя она никогда не была кафедральным храмом, то есть главным в епископстве. Говоря другими словами, здесь никогда не было епископской кафедры.

Альтенбергский собор - старая монастырская церковь, построенная буквально в чистом поле. Вокруг - кажущийся диким лес и живописные холмы. Размеры церкви свидетельствуют о былом богатстве и значении находившегося здесь монастыря, от которого, увы, почти ничего не осталось, если не считать фрагментов массивной каменой ограды.

Восточная сторона Альтенбергского собора Фото: imageBROKER/picture alliance

Церковь, собор, мюнстер…

Современные названия "Altenberger Dom" и "Bergischer Dom" закрепились - с легкой руки одного летописца и краеведа - явочным порядком в XIX веке, когда история этой необычной церкви насчитывала уже более шести столетий. По большому счету, перед нами не "Dom", а "Münster". Именно так изначально называли монастырские церкви (от латинского "monasterium") или позже на юге Германии - большие и значительные храмы.

Альтенбергский собор на фотографии 1920-х годов Фото: Jakob Volk/United Archives/picture alliance

Готический памятник

Альтенбергский собор входит в число важнейших памятников готической архитектуры в Германии. В частности, его западное окно (Westfenster) размерами 18 на 8 метров, расположенное над главным входом, является самым большим готическим храмовым витражом в Европе севернее Альп.

В лучах заходящего солнца начинает казаться, что выложен витраж на янтарном фоне из рубинов, изумрудов и других драгоценных камней, а не из "простого" цветного стекла. Однако в целом церковь производит очень трезвое впечатление, а ее внутреннее убранство трудно назвать богатым, как и требовал устав монашеского ордена цистерцианцев (Zisterzienser).

Изображение Девы Марии в соборе Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

Цистерцианцы

После основания этого католического ордена в XI веке в Бургундии, а он стал ответвлением ордена бенедиктинцев, только на территории нынешней Германии возникло более 90 мужских монастырей, а позже - еще около 150-ти женских.

Цистерцианцы предпочитали селиться в тихих уединенных местах. Они известны своим затворническим и созерцательным образом жизни, а также аскетическими практиками. Тихая долина Оденталь (Odenthal), по которой протекает горная речка Дюнн (Dhünn), идеально подходила для "белых", как их называли из-за цвета одежды, монахов.

Монастыри цистерцианцев становились не только форпостами распространения христианской веры, но и центрами экономической жизни. Монахи организовывали фермерские хозяйства, разводили лошадей, закладывали сады, занимались разведением рыбы, горным делом…

В Альтенберг они пришли в 1133 году, а к строительству готического храма Вознесения Пресвятой Девы Марии (Klosterkirche Sankt Maria Himmelfahrt) на месте своей первой романской церкви приступили в 1259-ом, то есть более 750 лет назад. В торжественной церемонии участвовал архиепископ Кёльна - монастырь находился на территории его епархии.

Готические своды собора Фото: Norbert Neetz/imageBROKER/picture alliance

Бергишес-Ланд

Свои земли монастырь получил от графов фон Берг (Grafen von Berg). Один из этих графов в старости стал его монахом, а многие представители рода похоронены в соборе. Согласно письменному свидетельству 1059 года, в этом месте у речки Дюнн находилось их поместье. Позже, когда фон Берги расширили свое влияние и построили новый замок на реке Вуппер (Wupper), они подарили свои старые владения монахам. Так возникло название Altenberg, то есть "старый Берг", а бывшие земли графов до сих пор называются "Землей Бергов" (Bergisches Land).

Альтенбергский храм является почти ровесником Кёльнского собора, строительство которого было начато в 1248 году. Издалека их силуэты даже чем-то похожи, но лишь издалека и на первый, беглый взгляд.

Почти сразу в глаза бросается, например, отсутствие башен, что также объясняется строгими правилами цистерцианцев, избегавших украшений и роскоши. Этим же вызвана изначальная строгость внутреннего убранства и небольшое число резных каменных украшений снаружи.

Большой витраж Фото: Norbert Neetz/imageBROKER/picture alliance

Витражи

Занявшую несколько столетий постепенную "либерализацию" подхода цистерцианцев к оформлению храмов можно хорошо проследить на примере оконных витражей. Более старые из них у клироса выдержаны в темно-зеленых тонах, почти монохромных, без каких-либо изображений библейских персонажей или святых. Их ажурный орнамент составлен из листьев, словно только что собранных в соседнем лесу.

Витраж Альтенбергского собора Фото: Horst Ossinger/picture alliance

Постепенно от окна к окну краски становятся более интенсивными и разнообразными, на витражах появляются изображения. Последним стал западный витраж (1380-1400 годы). На нем изображен "Небесный Иерусалим" (Himmlisches Jerusalem) - идеальный город, символ небесной церкви.

Резные каменные рамы огромного западного окна должны не только выдерживать вес цветного стекла, но и давление ветра, что при такой большой площади требовало от зодчих особых знаний и приемов. На могиле одного из них позже была обнаружена лаконичная эпитафия: "Совершенный камнетёс".

Окно собора Фото: Norbert Neetz/imageBROKER/picture alliance

Общая церковь

У входа в собор установлено два табло. С одной стороны - с информацией для членов католической общины, а с другой - для общины евангелической. Протестанты пользуются храмом ежедневно с 8:00 до 10:00 и с 13:30 до 15:30. Остальное время отведено католикам. Таких "общих" храмов (Simultankirche) в Германии сейчас насчитывается более шестидесяти. Первая протестантская служба состоялась здесь в 1857 году.

Секуляризация

Основанный в 1133 году, цистерцианский монастырь в Альтенберге существовал вплоть до секуляризации в начале XIX века. Его распустили в 1803 году. Имущество было распродано. Через несколько лет баварский король Максимилиан (Maximilian I. von Bayern), которому достались эти владения, продал их одному кельнскому купцу, который затем сдал бывший монастырь в аренду под фабрику по производству синего пигмента - берлинской лазури.

Западный фасад храма Фото: Anton Luhr/imageBROKER/picture alliance

В 1815 году в результате взрыва и возникшего пожара церковь и другие монастырские постройки получили серьезные повреждения. Над храмом соорудили временную крышу, но она протекала. К этому времени традиционно католическая Рейнская область, согласно решениям Венского конгресса, отошла к протестантской Пруссии.

Храм постепенно разрушался. В 1830 году обвалилась большая часть южного поперечного нефа. Развалины церкви и монастыря, которые уже начали использовать в качестве каменоломни, многократно меняли владельцев.

Альтенбергский собор в пасмурную погоду Фото: Christian Knieps/dpa/picture alliance

Восстановление

Но вот в Германии наступила эпоха романтизма с ее увлечением стариной. Последний частный владелец Франц-Эгон фон Фюрстенберг-Штаммхайм (Franz-Egon von Fürstenberg-Stammheim) приобрел полуразрушенную церковь как раз для того, чтобы ее спасти. На средства этого мецената были осуществлены меры по срочной консервации, а в 1834 году он подарил церковь Пруссии.

Прусский король Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm III.) согласился оплатить 70 процентов расходов из государственной казны, но с условием, что восстановленный храм будет одновременно использоваться и католиками, и протестантами.

Но даже этих средств не хватило, чтобы полностью восстановить церковь. В 1893 году жена богатого фабриканта Мариа Цандерс (Maria Zanders) получила от прусских властей разрешение на сбор пожертвований и организацию дальнейших реставрационных работ. Основанное тогда благотворительное общество Altenberger Domverein и в наши дни продолжает начатое Марией Цандерс дело.

Сейчас церковь принадлежит федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В 1994-2005 годах была проведена генеральная реставрация, которая обошлась в 21 миллион евро.

Орган

Во время служб, особенно - праздничных, на парковках около собора практически нет свободных мест. В Альтенберге также проходят концерты органной музыки. В 1980 году в церкви установили новый орган боннской фирмы Klais. Он состоит, в общей сложности, из 6300 труб и считается одним из самых красочных и мощных в Германии. С мая по октябрь он звучит каждое воскресенье.

Альтенбергский собор сверху. В зданиях около храма расположена школа-интернат Фото: Bernhard Klar/Zoonar/picture alliance

Окрестности

Окрестности церкви давно стали популярным местом для выездов на природу у жителей миллионного Кёльна, расположенного всего в 20-30 километрах по федеральному автобану A1. Отметим, что в Альтенберг, к сожалению, трудно добираться общественным транспортом, но для настоящих ценителей готики это не должно стать помехой.

Заглянув в собор, многие отправляются пешком по одному из маршрутов, проложенных вдоль речки или по соседним холмам, например, в парк с оленями и дикими кабанами (Wildpark).

Семьи с детьми предпочитают прогулки по "Немецкому сказочному лесу" ("Deutscher Märchenwald Altenberg") - тематическому парку, основанному в 1931 году. Вдоль его дорожек установлены домики со сказочными персонажами, которые сами рассказывают детям свои истории.