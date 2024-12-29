Алиев: AZAL приостановил рейсы в города РФ ради безопасности

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила авиасообщение с рядом российских городов из-за "вопросов безопасности" после крушения борта Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. Об этом в интервью азербайджанскому телеканалу AZTV в воскресенье, 29 декабря, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"AZAL приостановил полеты в семь городов России на неопределенный срок. В то же время мы прекратили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан. Таким образом, наше авиасообщение с 10 городами сейчас приостановлено, и здесь, прежде всего, на первый план выходят вопросы безопасности", - сказал он. Алиев при этом отметил, что не знает, когда полеты в эти города возобновятся, однако Баку будет учитывать "вопросы безопасности российского воздушного пространства".

Путин вновь обсудил с Алиевым крушение самолета AZAL

В тот же день, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Кремль.

"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - процитировало агентство Дмитрия Пескова - пресс-секретаря главы российского государства. Этот разговор стал уже третьим между лидерами двух государств с момента крушения борта AZAL под Актау.

Приостановка рейсов в 10 городов России из Баку

Ранее авиаперевозчик AZAL объявила о приостановке полетов из азербайджанской столицы в 10 городов России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Отмечается при этом, что AZAL продолжит выполнять полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Помимо AZAL рейсы в некоторые города России отменили авиакомпании Qazaq Air, Flydubai, "Туркменистан" и El Al.

Алиев: Россия должна признать вину в крушении самолета AZAL

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный и разбившийся 25 декабря вблизи казахстанского города Актау, был случайно сбит, и Баку ожидает от Москвы официальных извинений в этой связи, заявил Ильхам Алиев в том же интервью AZTV 29 декабря.

"Факты таковы, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета", - рассказал Алиев о первых результатах расследования катастрофы.

Он добавил, что попытки российской стороны продвинуть версии о столкновении птиц с самолетом или о взрыве газового баллона "огорчили и удивили" Баку.

Крушение самолета AZAL под Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что разбившийся борт подвергся "внешнему воздействию". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Со своей стороны телеканал Euronews передал со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники Reuters утверждали, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".