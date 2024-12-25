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Якутского шамана Габышева перевели в стационар общего типа

Алексей Волошинов
25 декабря 2024 г.

Суд в Приморье согласился на перевод якутского шамана Александра Габышева на лечение в стационар общего типа, сообщил его адвокат Алексей Прянишников.

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Якутский шаман Александр Габышев (фото из архива)
Якутский шаман Александр Габышев (фото из архива)Фото: MAXPPP/dpa/picture alliance

Уссурийский районный суд в Приморье постановил перевести якутского шамана Александра Габышева из психбольницы специализированного типа в стационар общего типа, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников в среду, 25 декабря. Таким образом, Габышеву смягчат условия принудительного лечения.

Ранее якутскому шаману неоднократно отказывали в переводе в психбольницу общего типа, несмотря на рекомендации врачей. В начале июня Алексей Прянишников опубликовал в Telegram-канале пост, в котором рассказал, что обжаловал постановление Уссурийского районного суда о продлении лечения Габышева в психбольнице специализированного типа. Адвокат написал, что в акте медицинского освидетельствования психиатры указали на отсутствие общественной опасности Габышева и на необходимость его перевода в психбольницу общего типа.

Поход Габышева на Москву

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8000 километров из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие" и провести там "обряд изгнания Путина". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой поход.

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. До этого шаман находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года он был переведен в психбольницу в приморском Уссурийске, срок лечения в этом медучреждении неоднократно продлевался.

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