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Активистка Евгения Беркович закрыла свой театральный проект

Сергей Ромашенко
15 ноября 2024 г.

Политзаключенная Евгения Беркович отбывает срок за спектакль "Финист ясный сокол". Суд усмотрел в нем "оправдание терроризма".

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Евгения Беркович в зале суда
Евгения Беркович в зале судаФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Российская режиссер Евгения Беркович, отбывающая срок за спектакль "Финист ясный сокол", в котором суд усмотрел "оправдание терроризма", закрыла свой театральный проект "Дочери СОСО". В письме, опубликованном в пятницу, 15 ноября, в Telegram-канале поддержки Беркович, активистка объявила, что все спектакли, к которым она имеет отношение как режиссер или автор, больше не будут демонстрироваться. Судьбу спектаклей, которые не связаны с Беркович, решат участницы проекта.

По словам Евгении Беркович, закрыть проект она решила, чтобы не подвергать его участников угрозе политического преследования из-за связи с ней. Беркович - художественный руководитель проекта, она находится в местах лишения свободы и включена в список "террористов и экстремистов". "Все три моих спектакля, что идут сейчас у "СОСО", сами по себе никого не смущают и не возмущают. Проблема в том, что они МОИ. Поэтому я лично официально сообщаю: поиграли и хватит", - написала Беркович.

Режиссер также упомянула, что ей грустно расставаться с проектом, над которым она вместе с единомышленницами работала много лет, но творческий успех, по ее словам, не может быть важнее человеческой ответственности. Беркович выразила надежду на то, что актрисы, участвовавшие в проекте, будут и впредь востребованы в театральной среде в России и в мире.

Проект Евгении Беркович

"Дочери СОСО" - театральный проект, запущенный Евгенией Беркович в 2018 году. В нем участвуют преимущественно актрисы-женщины. Постановки проекта отмечены многочисленными театральными премиями.

В июле нынешнего года суд приговорил Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам лишения свободы по статье об "оправдании терроризма" за поставленный с "Дочерьми СОСО" спектакль "Финист ясный сокол" о женщинах, ставших невольными пособницами боевиков джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

Ранее этот спектакль на протяжении нескольких лет успешно шел на сцене и был отмечен премиями, в том числе дважды - главной российской театральной премией "Золотая маска".

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