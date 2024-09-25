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КультураРоссия

"Дочери СОСО" приедут со спектаклями в Европу

Лена Шмиц
25 сентября 2024 г.

Независимый театральный проект, основанный находящейся сейчас в колонии Женей Беркович, впервые покажет свои спектакли европейским зрителям. В конце октября его ждут в Нидерландах.

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Сцена из спектакля "Наше сокровище"
Сцена из спектакля "Наше сокровище" Фото: A.Andrievich

Независимый театр российского режиссера и драматурга Жени Беркович "Дочери СОСО" впервые едет на гастроли в Западную Европу. В конце октября он представит несколько спектаклей в Нидерландах и проведет мастер-классы. Гастроли организует сообщество Localie Netherlands.

26 октября в Амстердаме на русском языке с английскими субтитрами покажут спектакль "Считалка" по повести грузинской писательницы Тамты Мелашвили, днем позже его привезут в Хенгело. 29 октября опять-таки в Амстердаме зрители смогут увидеть "Наше сокровище".

А 30 октября состоится видеопоказ спектакля Жени Беркович "Финист Ясный Сокол" с последующей дискуссией.

Этот спектакль по пьесе Светланы Петрийчук о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию, стал формальным поводом для возбуждения против режиссера и драматурга уголовного дела в связи с "оправданием терроризма". В июле 2024 года Светлана Петрийчук и Женя Беркович были приговорены к шести годам колонии.

"Дочери СОСО" - настоящий глоток свободы"

Московский театральный проект "Дочери СОСО" был основан Женей Беркович в 2018 году, в его копилке шесть спектаклей, некоторые из них получили высокую оценку критиков и зрителей в России.

Светлана Петрийчук и Женя Беркович в зале суда
Светлана Петрийчук и Женя Беркович в зале суда, 20 мая 2024 годаФото: Dmitry Serebryakov/AP Photo/picture alliance

Сейчас в поддержку первых европейских гастролей театра выступили ряд российских культурных деятелей и журналистов. Среди них - Кирилл Серебренников, Рома Либеров, Варвара Шмыкова и Анатолий Белый, Владимир Раевский и Антон Долин.

"На эти спектакли нужно сходить […], потому что это жизнь, которую некоторые люди пытаются остановить", - говорит в своем обращении к потенциальным зрителям кинорежиссер Рома Либеров. "Дочери СОСО" - это настоящий глоток свободы и наиболее убедительное доказательство того, что даже при диктатуре, даже при тоталитарном государстве возможен по-настоящему свободный и независимый театр", - подчеркивает кинокритик Антон Долин. Часть сборов предназначена для поддержки семьи Жени Беркович.

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