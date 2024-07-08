Беркович и Петрийчук назначили по шесть лет колонии

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в "оправдании терроризма" из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию.

2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом сообщает в понедельник, 8 июля, издание "Медиазона". Кроме того, суд запретил Беркович и Петрийчук пользоваться интернетом на четыре года.

Судья Юрий Массин полностью удовлетворил требование прокурора Екатерины Денисовой. Время, проведенное Беркович и Петрийчук в следственном изоляторе (СИЗО), будет засчитано день за день.

"Это решение, конечно, мы будем обжаловать, хотя на это надежды мало. Но я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны", - прокомментировала приговор адвокат Ксения Карпинская.

Процесс по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, начавшийся как открытый, в середине июня был закрыт по просьбе обвинения. Прокуратура объясняла свое ходатайство угрозами в адрес участников процесса. По ее утверждению, эти угрозы размещались в интернете. Адвокаты в свою очередь выражали уверенность в том, что процесс закрыли, чтобы ограничить освещение позиции защиты.

Дело об оправдании терроризма

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в публичном оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию. Показы "Финиста" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 2020 по 2022 годы. Постановка получила две престижные театральные премии "Золотая маска".

В основе обвинения - показания некоего "неравнодушного гражданина", личность которого следствие скрывает. По его словам, он имел отношение к организации фестиваля "Любимовка", где в 2019 году была представлена читка пьесы. С мая прошлого года Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО.