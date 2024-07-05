В России обвинение запросило сроки для Беркович и Петрийчук

Суд над театральными деятелями по делу об оправдании терроризма проходит в закрытом режиме. Женя Беркович на выходе из зала показала пальцами число "шесть", что может означать шестилетний срок.

На судебном процессе в Москве по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в публичном оправдании терроризма, в четверг, 4 июля, начались прения сторон. Обвинение, по всей видимости, запросило у суда сроки лишения свободы для обвиняемых, но, поскольку процесс проходит в закрытом режиме, не известно, какие именно.

В то же время журналисты обратили внимание на то, что по завершении слушаний во 2-м Западном окружном военном суде Беркович пальцами показала журналистам цифру "шесть", что может означать запрошенный для нее шестилетний срок.

Защита Беркович и Петрийчук не сказала, какой срок запросило обвинение. Адвокаты подсудимых больше не вправе информировать о деле, поскольку процесс, начавшийся как открытый, был в середине июня закрыт по просьбе обвинения. Прокуратура объясняла свое ходатайство угрозами в адрес участников процесса, которые, как утверждается, размещались в интернете. При этом адвокаты выражали уверенность, что процесс закрыли, чтобы ограничить освещение позиции защиты.

Дело об оправдании терроризма

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию. С мая прошлого года Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО. В ходе допроса свидетелей в суде многочисленные театральные деятели выступили в их защиту.

В основе обвинения - показания некоего "неравнодушного гражданина", личность которого следствие скрывает. По его словам, он имел отношение к организации фестиваля "Любимовка", где в 2019 году была представлена читка пьесы.

Показы "Финиста" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 2020 по 2022 год. Сейчас спектакль доступен на YouTube-канале "Любимовки". Постановка получила две "Золотые маски". Беркович и Петрийчук отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным. Прения продолжатся 8 июля.