Композитор Дмитрий Курляндский отказался от "Золотой маски"

Композитор Дмитрий Курляндский, удостоенный в России театральной премии "Золотая маска" за работу над спектаклем "Катерина Измайлова", отказался от этой награды в знак протеста против репрессий в его стране и войны в Украине. Об отказе Курляндский публично сообщил во вторник, 25 июня, в соцсети Facebook.

Композитор пояснил, что завершил работу над спектаклем, отмеченным жюри премии, за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Так что для меня это "весточка" из другой, навсегда потерянной жизни", - написал он. Саму премию композитор назвал "гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни", приведя в пример суд над режиссером Евгенией Беркович и драматургом Светланой Петрийчук.

При этом, по словам Дмитрия Курляндского, в театральном сообществе России до сих пор остается "множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке", но продолжают "служить правде и чести". "Режим падет, а они останутся. Сил нам всем. Суд военным преступникам. И свободу политзаключенным", - резюмировал Курляндский.

Победители 30-й национальной театральной премии "Золотая маска" были объявлены 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова. С этого года премию возглавил Председатель СТД Владимир Машков, публично поддержавший вторжение РФ в Украину и ставший доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России 2024 года.