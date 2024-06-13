Суд по делу Беркович и Петрийчук закрыли от слушателей

Окружной судья по просьбе прокурора закрыл судебные заседания по делу против режиссера и драматурга, обвиняемых в оправдании терроризма, из‑за "угроз одному из участников процесса".

Судья второго Западного окружного военного суда в Москве Юрий Массин по просьбе прокурора закрыл в четверг, 13 июня, судебные заседания по делу против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма, сообщил изданию "Медуза" слушатель из зала суда.

По данным источника издания, прокурор попросил вывести слушателей и прессу из зала заседаний из-за публикаций в интернете комментариев с угрозами в адрес участников процесса. Согласно справке из московского управления МВД, которую зачитали на заседании, в Telegram-канале "Адвокаты PRO людей" и в газете "Коммерсант" были опубликованы "комментарии с угрозами в отношении свидетелей", пишет "Медуза".

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу дело Беркович и Петрийчук 20 мая.

Адвокаты выступили против закрытого процесса

Адвокат Ксения Карпинская выступила против удаления из зала слушателей и представителей прессы, заявив, что тем самым обвинение хочет ограничить освещение позиции защиты. Адвокат Елена Орешникова в свою очередь заявила, что в комментариях, на которые ссылается прокурор, нет никаких прямых угроз. Однако судья Массин постановил рассматривать дело Беркович и Петрийчук в закрытом режиме до самого конца процесса, пишет "Медуза".

"Все люди понимают, зачем это делается. Не мотивировано прокурором, какая связь между комментарием и тем, открытый процесс или закрытый. Судя по всему, комментарии сделаны не вчера. Все футбольные матчи надо закрывать за такие запреты. Ну если не стыдно… Мы против. Нам было бы стыдно", - приводит издание "Медиазона" реакцию режиссера Евгении Беркович на требование прокурора.

Дело Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Уголовное дело об "оправдании терроризма" (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Пьеса была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году, а в 2022 году получила две театральные премии "Золотая маска". В мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным. Подсудимые находятся в СИЗО уже больше года. Второй Западный окружной военный суд 3 мая продлил их арест еще на полгода.

Росфинмониторинг 15 апреля внес Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в реестр "террористов и экстремистов".