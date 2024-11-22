Акционист Влад Бохан: "Я сценарист театра абсурда"

Шапочки из фольги и не только: учитель из Беларуси несколько лет проводит в российских и белорусских школах фейковые идеологические акции и считает это частью художественного концепта.

Белорусский акционист, бывший учитель истории Влад Бохан в очередной раз заставил российских учителей принять участие в несуществующем "патриотическом" мероприятии. В начале ноября от имени “чиновника партии "Единая Россия" он разослал в школы требование научиться делать шапочки из фольги, "чтобы защищаться от вражеского облучения НАТОвских спутников". Акцию Бохан назвал мастер-классом "Шлем Отечества". В некоторых школах Воронежской области к ней отнеслись всерьез: учителя делали шапочки из фольги и присылали Владу фото и видеоотчеты .

Акция вызвала резонанс в белорусских и российских медиа. Информация дошла до воронежских чиновников от образования. Они похвалили учителей за то, что те "в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче", однако заявили, что разочарованы тем, что педагоги "не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки".

Как вышло, что в 21 веке учителя верят "во вражеское облучение через спутники" и готовы надеть шапочку из фольги? Испытывает ли Бохан сочувствие к участникам своих акций? И почему его творчество на грани "социального, политического и культурного"?

"Готовы верить в любой абсурд"

В правдивость акции "Шлем Отечества" поверили в семи школах Воронежской области России. Влад Бохан уверен, что если бы такое указание школы получили от реальных властей, то исполнителей было бы намного больше. "Задания, которые я отправлял в последний раз, настолько топорные, что становится понятно, что они (учителя. - Ред.) готовы верить в любой абсурд, или даже не верить, а просто бездумно исполнять", - говорит Бохан.

Влад Бохан в своей мастерской в подвале в Минске Фото: privat

Акционист считает, что российская школа - не какое-то исключение, и что подобная ситуация, может быть, не до того абсурдная, но вполне возможна и в других постсоветских странах, где система образования "построена на авторитарном принципе подчинения".

Бохан знает об этом из личного опыта: он шесть лет проработал учителем истории в одной из минских школ. Параллельно занимался живописью, участвовал в нескольких коллективных выставках. Летом 2021 мужчину задержали за участие в протестах. После допроса в ГУБОПиК Влада, к его собственному удивлению, отпустили до суда. Он воспользовался возможностью и уехал из Беларуси.

От акции - к художественному концепту

Но связь с минской школой не оборвалась. В начале 2022 года под видом "координатора диалоговых площадок" Бохан отправил на прежнее место работы фейковое электронное письмо с требованием организовать среди учителей обсуждение поправок в Конституцию. Бывшие коллеги задание выполнили и даже фото прислали. "Сидят с газетами государственными, вывели на интерактивную доску Конституцию, флаги поставили, все красиво", - рассказывает организатор "диалоговой площадки".

Снимки Бохан выставил в Instagram, где их увидела одна правозащитница и попросила разрешения поделиться у себя на сайте, после они разошлись по белорусским СМИ. "Я, честно говоря, был немножко удивлен, что это произвело такой фурор, потому что для меня это было что-то очевидное", - отмечает собеседник.

Влад решил продолжить подобные акции, но не просто показывать постановочный патриотизм, а создать какой-то художественный концепт. "Это вышло плавно из уличного акционизма. Попробовал поменять формат, использовать не себя на улицах, а кого-то, а я в качестве сценариста этого театра абсурда, - рассказывает Бохан. - Чистым искусством акции сложно назвать, это грань социального, политического и культурного".

"Диктатура выстраивается снизу"

В июне 2022 акционист устроил "субботник" в подмосковном городе Клин. Сотрудники одной из местных школ вышли на уборку под лозунгом "Труд освобождает", который использовали в концлагерях во время Второй мировой войны. Эту акцию Бохан представил на выставке Herzland.schaft, которая в ноябре 2022 была показана в немецких в Дармштадте и Висбадене.

"Собирались показать, как диктатура выстраивается снизу и взглянуть на народ не как на жертву диктаторов, а как на источник", - рассказывает о проекте собеседник. Акционист считает "паразитической и неправильной" позицию, что "во всем виновата власть" и "вся ответственность на власти". По его словам, диктатура, так или иначе, происходит с позволения народа, "пусть и молчаливого".

"Лукашенко пришел в 1994 году на честных выборах, уже очевидно был популистом, но его зачем-то избрали, потому что, полагаю, люди не хотели просто нести ответственность", - приводит пример Беларуси художник.

Бохан отмечает, что власти в РБ и в России на его акции реагируют по-разному. Для белорусского режима - это удар по репутации. Чиновники как-то пытаются им противодействовать, потому что "централизованная система в небольшом государстве позволяет это делать".

Уличная акция. Влад Бохан в роли "кукловода" протестов Фото: privat

"В России это теряется в повестке. Я посмотрел, как даже на акцию с шапками отреагировало воронежское областное министерство образования. Они признали и похвалили (педагогов. - Ред.). Правильно, потому что это тот образ учителя, к которому они шли, вообще образ человека системы - покорный, исполнительный без лишних вопросов. Им, по большому счету, нечего стыдиться", - считает Бохан.

"Почему этих людей надо жалеть?"

На вопрос, сочувствует ли он участникам своих акций, собеседник говорит, что в случае с последней ему стало "более-менее жалко", когда начали высмеивать конкретных людей. "Но на самом деле это не только они, это вся система такая, она так выстроена. Но не жалко мне, однозначно, тех, кто тащит туда (на акции. - Ред.) детей или требовал еще дипломы или сертификат участника", - отмечает собеседник.

Он добавляет, что в целом какого-то большого сочувствия к педагогам не испытывает, потому что "это столпы системы", люди, которые насаждают милитаристскую пропаганду и "забирают будущее у своих детей", поддерживая существующий режим во время электоральных процессов.

"Почему этих людей надо жалеть? Да, конечно, они не вышли с дубинкой, но это все взаимосвязанная система, и они ее часть, - рассуждает Бохан. - Причем они добровольно туда пошли. Там никто на цепях никого не держит. Выбор есть. Я же его сделал в свое время".