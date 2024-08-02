Белоруса, раскапывавшего могилу ван Гога, выдворяют из ЕС

Власти Франции потребовали от белорусского художника-акциониста Алексея Кузьмича, который пытался раскопать могилу Винсента ван Гога, немедленно покинуть пределы ЕС. Ему также запретили въезд во Францию на два года.

Власти Франции потребовали от белорусского художника-акциониста Алексея Кузьмича, который пытался раскопать могилу ван Гога, покинуть пределы ЕС. Об этом говорится в уведомлении Управления по вопросам миграции и интеграции префектуры департамента Валь-дʼУаз от 31 июля, которое было опубликовано в Facebook-аккаунте художника в пятницу, 2 августа.

Согласно документу, Кузьмич должен "немедленно" покинуть территорию Европейского Cоюза и вернуться в страну своего гражданства (то есть, в Беларусь) или в любую другую страну, куда он может законно въехать, кроме стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Если он не подчинится этому требованию, его депортируют - опять же, в Беларусь.

Кроме того, по словам соратников художника, ему присужден штраф в 3000 евро и месяц условного заключения, а также запрещен въезд во Францию в течение двух лет. Сейчас Алексей Кузьмич находится в центре для административно задержанных в Ле Мениль-Амло под Парижем, говорится в посте.

В опубликованном документе сказано, что Кузьмич въехал во Францию два месяца назад по паспорту Беларуси с визой Польши, не указав, что может быть наказан или ограничен в правах в случае возвращения на родину.

Художника задерживают во Франции не впервые

Алексей Кузьмич устроил перформанс на могиле Винсента ван Гога на кладбище во французской коммуне Овер-сюр-Уаз 29 июля, в день рождения нидерландского живописца. Он включил сигнал электронного будильника и начал раскапывать могилу ван Гога, крича "Художник, вставай!". Во время акции белоруса задержала полиция.

В апреле 2021 года Кузьмич был задержан при попытке проникнуть в Елисейский дворец с горящей бутылкой в руках. Накануне акционист в Instagram сравнил Эмманюэля Макрона с Александром Лукашенко и выразил мнение, что президенту Франции для того, "чтобы стать по-настоящему могучим кровопийцей" "нужен один важный атрибут", а именно усы.

Против Кузьмича в РБ возбуждено уголовное дело

Кузьмич уехал из Беларуси в 2020 году после проведения политических перформансов на избирательном участке и послевыборных протестов, рассказывает издание "Зеркало". Летом 2023 года он вернулся в Минск, чтобы получить новый паспорт и заменить водительское удостоверение. Там Алексей провел акцию "Транзит", показав обнаженные ягодицы на мосту. Свой поступок он снял на видео, которое опубликовал уже после отъезда из страны.

В середине декабря 2023 года акционист снова приехал в Беларусь и узнал, что на него заведено уголовное дело. Покинуть страну ему удалось только с помощью Фонда солидарности BYSOL, который помогает пострадавшим от репрессий белорусам.