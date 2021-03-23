РБК: "Газпром" оценил затраты на переход на ПО из РФ в 180 млрд рублей

Председатель правления российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер оценил объем затрат на переход на преимущественно российское программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование в сумму "от 180 млрд рублей" (1,9 млрд евро). Об этом во вторник, 23 марта, сообщило агентство РБК со ссылкой на копию письма Миллера российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Агентство отмечает, что подлинность документа подтвердил источник в "Газпроме".

Такое переход предусмотрен указом президента от осени минувшего года. "Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома", - следует из послания. Из чего складывается подобная сумма, в письме не уточняется.

Официальных комментариев на этот счет со стороны "Газпрома" и главы российского кабмина пока не последовало.

За девять месяцев 2020 года чистый убыток "Газпрома" составил 218,4 млрд рублей

Проект указа от октября 2020 года предполагал, что субъектам критической информационной инфраструктуры до 1 января 2024 года необходимо будет осуществить переход на преимущественное использование российского программного обеспечения, а до 1 января 2025 года - на преимущественное использование российского оборудования. Поправки Минцифры РФ от января предполагает ускорить этот переход на год и начать его с 2023 и 2024 года соответственно.

Согласно проекту, под преимущественным понимается приоритетное использование российского программного обеспечения и оборудования при наличии соответствующих российских аналогов.

За три квартала 2020 года чистый убыток "Газпрома", приходящийся на акционеров, составил 218,4 млрд рублей, следовало из финансового отчета компании за девять месяцев минувшего года.

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