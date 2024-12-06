"Аэрофлот" скупает старые самолеты на запчасти

Крупнейший российский авиаперевозчик ведет с группой "Волга-Днепр" переговоры о покупке пяти грузовых "Боингов". Их планируется пустить на запчасти на фоне нехватки комплектующих из-за санкций.

Крупнейший российский авиаперевозчик - компания "Аэрофлот" собирается получить от группы "Волга-Днепр" пять грузовых Boeing 737-800BCF, чтобы пустить их на запчасти на фоне нехватки комплектующих из-за санкций, введенных Западом после российского вторжения в Украину, сообщила в пятницу, 6 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, речь идет о бортах возрастом 21-22 года и стоимостью от 1,4 млрд до 1,9 млрд рублей каждый. Права на их использование принадлежат структуре "Атран", входящей в "Волгу-Днепр". "Аэрофлот" намерен договориться о переуступке прав на лизинг и заключить сделку страхового урегулирования с собственником бортов - ирландской компанией AerCap.

При этом "Аэрофлот" собирается передать самолеты своей "дочке" - лоукостеру "Победа". Конвертировать грузовые самолеты в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и неоправданно дорого, полагают источники "Коммерсанта". Поэтому "Аэрофлот" намерен снять с них двигатели, стойки шасси, авионику и другие комплектующие.

Беспрецедентная сделка

Для российского авиарынка такая сделка может стать первой, отмечает "Коммерсант". В 2023 году интерес к воздушным судам "Атрана" проявлял другой российский эксплуатант Boeing 737-800BCF - авиакомпания S7, в парке которой имеются два таких самолета. Но, по словам источников издания, стороны так и не смогли согласовать условия сделки.

"Атран" стал первым в России эксплуатантом конвертированных в "грузовики" Boeing 737-800BCF. С начала 2019 года перевозчик брал их в лизинг у GE Capital Aviation Services (GECAS), а в ноябре 2021-го General Electric продал GECAS AerCap. С самолеты санкциимарта 2022 года самолеты "Атрана" перестали летать, хотя и получили вторую регистрацию в России. В том году компания получила убыток в 685 млн рублей, а в 2023-м - в 1,8 млрд.

С начала 2023 года "Аэрофлот" договорился о выкупе у иностранных лизингодателей более 100 воздушных судов, из выделенных на это правительством 297 млрд рублей компания получила около 250 млрд. Новым собственником большинства лайнеров стала подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс", которая переделала самолеты в операционный лизинг "Аэрофлоту". Глава авиаперевозчика Сергей Александровский оценивал необходимую сумму на закрытие сделок по оставшимся иностранным судам в 350 млрд рублей.

Последствия западных санкций

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus. Обслуживать их запретили санкции США и Евросоюза.

Российские компании также не могут приобрести новые лайнеры. В 2023 году правительство РФ секретным постановлением за № 353 разрешило авиакомпаниям заниматься "каннибализацией" самолетов - снимать исправные запчасти с одних лайнеров для установки на другие.

Планы России наладить собственное производство авиадеталей успехом пока не увенчались. Согласно прогнозу международной консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк может сократиться более чем вдвое.