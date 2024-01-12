Авиакомпании РФ просят продлить срок службы 50-летних "Анов"

Две сибирские авиакомпании обратились к правительству России с просьбой продлить срок службы советских самолетов Ан-24 и Ан-26, находящихся в эксплуатации уже более 50 лет, сообщило в четверг, 11 января, агентство Reuters. Таким способом российская авиаотрасль пытается справиться с дефицитом новых машин и деталей для них, который образовался в результате западных санкций, запретивших поставки самолетов и запчастей к ним, указывает агентство.

Генеральный директор авиакомпании "Ангара" Сергей Зорин уточнил, что речь идет почти о 100 самолетах "Антонов": в настоящее время на них по-прежнему осуществляются полеты, но в течение текущего года какая-то часть их должна быть списана. К 2030 году планируется вывести из эксплуатации четверть этих самолетов.

Полеты в условиях западных санкций

Винтовые самолеты "Антонов" вмещают до 50 пассажиров и хорошо приспособлены для работы в условиях Сибири и Крайнего Севера. Они могут выдерживать температуру до минус 55 градусов. Машины были разработаны в 1950-х годах и выпускались на авиазаводе в Киеве в 1960-х годах, но как минимум в последние 10 лет их производство было прекращено.

Руководители российских авиакомпаний, пилоты и эксперты авиаотрасли констатируют, что стоимость их обслуживания в условиях западных санкций и отсутствия необходимых запчастей и компонентов для двигателей существенно вырастет. Однако замены им в настоящее время нет, отмечает исполняющий обязанности технического директора авиакомпании "Полярные авиалинии" Алексей Евсеев. "Ан-24 и Ан-26 были и остаются единственными средствами перевозки пассажиров и грузов в Якутии", - подчеркнул он.

После начала военной агрессии России против Украины Европейский Союз запретил поставки в РФ самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США также ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.

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