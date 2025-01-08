"Абсолютная копия отца". Роль Николая Лукашенко усиливается?

Младший сын Лукашенко участвует в избирательной кампании отца, дает интервью госСМИ и якобы хранит в телефоне номер Зеленского. Может ли он стать преемником - разбирается DW.

Младший сын Александра Лукашенко, 20-летний Николай, все чаще появляется в медиа. Он больше не ребенок, сопровождающий отца в официальных поездках, а человек с собственным мнением, который даже может влиять на политические события. 6 января, комментируя слова Владимира Зеленского, заявившего об извинениях Лукашенко в начале войны, пресс-секретарь белорусского правителя заявила, что разговор состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции" Николая Лукашенко. Причем, по словам Натальи Эйсмонт, личный контакт Зеленского был в телефоне у младшего сына Лукашенко.

И если раньше сам Лукашенко называл сына "главным оппозиционером" в семье, то в своем недавнем интервью госСМИ Николай назвал себя "абсолютной копией отца". Значит ли это, что образ Николая меняется, роль усиливается и его готовят в потенциальные преемники - разбиралась DW.

Встречался с Папой Римским и включен в санкционный список Канады

Николай Лукашенко впервые появился в публичном пространстве в 2008 году, когда ему было почти 4 года - вместе с отцом он участвовал в республиканском субботнике на стройплощадке "Минск-Арены". Позже Лукашенко признался, что это его третий сын. О матери мальчика официально сообщалось лишь то, что она врач. Впрочем в Беларуси ее имя - секрет Полишинеля. Сейчас Ирина Абельская руководит медцентром, в котором лечится руководство страны.

Лукашенко брал сына с собой повсюду с его ранних лет - в поездки по стране и официальные визиты за границу. Еще ребенком Николай познакомился с президентом США Бараком Обамой, председателем КНР Си Цзиньпином, Папой Римским Франциском и другими мировыми лидерами.

В июне 2022 года Николай окончил школу, поступил на биофак БГУ на специально созданное для него отделение "биотехнологии". Лукашенко-старший рассказывал, что группа создана совместно с Пекинским университетом, и Николай получит дипломы двух университетов.

Во время массовых протестов 2020 года 16-летний Николай появился вместе с отцом с автоматом и в полной экипировке, а затем - в СИЗО КГБ на переговорах с Виктором Бабарико и другими политзаключенными. В августе 2024 года Канада внесла Николая Лукашенко в санкционный список.

В ноябре 2024 года Лукашенко-младший дал интервью госСМИ, в котором заявил, что он - полная копия отца: "Я не могу быть оппозиционером по отношению к государству, к главе нашего государства, потому что я его абсолютная копия. Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца".

Сейчас Николай ездит по всей стране и играет на рояле на концертах в рамках "Марафона единства" - агитационно-пропагандистском мероприятии, призванном поддержать выдвижение Александра Лукашенко на новый срок.

Лукашенко и его три сына: Виктор, Николай и Дмитрий Фото: Natalia Fedosenko/ITAR-TASS/imago images

"Медиаактивность Николая выглядит как перепозиционирование"

Еще в 2007 году Лукашенко заявил, что "если говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить - уникальный человек". О необходимости смены поколений белорусский правитель говорит в последнее время регулярно. "Надо подготовить молодое поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить", - заявил он 7 января, посещая храм в Логойске.

В своих мечтах он видит Николая преемником и не скрывает это, считает Федор Павлюченко, главный редактор Reform.by, автор Youtube-проекта "Саша, что ты несешь?". "Николая с малых лет таскали по всему миру, он встречался с мировыми лидерами. И вот мальчик уже подрос, ему 20, и его медиаактивность выглядит как перепозиционирование", - говорит Павлюченко.

По его словам, сейчас у Николая происходит своеобразная трансформация из "подростка-оппозиционера" в "абсолютную копию отца": "Его перепозиционируют как копию Лукашенко, человека, который может быть преемником. Это простой тезис, и за 10 лет пропаганда способна вбить его в голову каждому белорусу".

Иронизируя, Федор Павлюченко называет Николая "улучшенной копией": "У Коли все в жизни лучше, чем было у Лукашенко. Вся политика Лукашенко построена на комплексах, на том, чтобы отомстить обидчикам. А тут мы видим, что Николай как бы от природы все знает как рождёеный править человек. И Александр Лукашенко подыгрывает этой истории".

Николай Лукашенко называет себя копией отца Фото: Natalya Talanova/Tass/picture alliance/dpa

"Пиар и поддержка кампании отца"

Политолог Валерий Карбалевич полагает, что повышенная медиаактивность Николая Лукашенко - всего лишь пиар, часть электоральной кампании, в которой участвует вся семья Лукашенко. "Это скорее всего просто спонтанная реакция на ситуацию. Идет кампания, и вот и Коле даже дали возможность высказаться, поддержать отца".

Карбалевич не считает, что можно говорить о каких-то политических планах в отношении Николая. "Вопрос преемнике встает на повестку дня тогда, когда власть собирается уходить. Но Лукашенко никуда уходить не собирается", - подчеркивает политолог.

Кроме того, чтобы претендовать на власть, человек все же должен занимать какую-то серьезную должность, о чем в случае Николая говорить не приходится. "Даже если посмотреть на пример Азербайджана - Ильхам Алиев руководил нефтяной компанией, которая играла огромную роль в экономике. В Туркменистане сын, который пришел на смену отца, тоже занимал серьезные должности перед тем, как стать президентом. А в Беларуси даже старший сын Лукашенко Виктор возглавляет Национальный Олимпийский комитет, что по сути общественная организация", - говорит Карбалевич, отмечая, что не видит никаких движений в сторону транзита для сыновей Лукашенко.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи. В центре - Николай Лукашенко Фото: picture alliance/dpa/TASS

"Царевич, идеальный для правления"

Однако Федор Павлюченко считает, что Николаю не нужны государственные должности. По его наблюдениям, "Лукашенко-старший создал вокруг Николая целое окружение, бизнес, целый клан".

"Из него будут делать царевича, небожителя, которому от природы уже дано все то, что многие получают через политическую карьеру. Сейчас его главный недостаток - его молодость, и здесь идет гонка со временем, сколько еще Александр Лукашенко может прожить перед тем, как передать власть. А субъектностью и легитимностью Николая наделят за счет того, что они с отцом очень похожи", - говорит главред Reform.

Впрочем, Николай не единственный сын Лукашенко, и за роль преемника могут бороться его старшие братья - Виктор и Дмитрий Лукашенко. Но, по мнению Павлюченко, им для этого не хватает харизмы: "Когда они появляются в кадре, мы пвидим, что это нелучшая копия отца".