Аббас объявил о готовности ПНА провести "всеобщие выборы"

Палестинская национальная администрация "хотела бы провести всеобщие парламентские и президентские выборы, которые охватят всю территорию Палестины, включая Иерусалим".

Палестинская национальная администрация (ПНА) "хотела бы провести всеобщие парламентские и президентские выборы, которые охватят всю территорию Палестины, включая Иерусалим". Такое заявление сделал глава ПНА Махмуд Аббас на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде в пятницу, 11 ноября.

Запись его выступления опубликована на YouTube-канале телеканала Al Jazeera . По словам Аббаса, "сектор Газа является неотъемлемой частью государства Палестина".

Конфликт вокруг статуса Иерусалима

Статус Иерусалима - один из спорных пунктов в палестино-израильском конфликте. Вооруженные силы Израиля заняли западную часть города во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов. Восточная часть Иерусалима, где находятся Храмовая гора и святыня муссльман Аль-Акса, находились под контролем Трансиордании (сейчас: Иордания).

По итогам шестидневной войны в 1967 году Израиль занял также восточную часть Иерусалима. Власти Израиля настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой " столицей страны. Палестинцы же считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства.

Последний раз выборы в Палестинский законодательный совет (однопалатный парламент) проходили в 2006 году. Тогда политическая партия террористической организации ХАМАС, по собственным данным, получила больше мест, чем партия Аббаса "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ). В результате ФАТХ не признал результаты выборов, а ХАМАС вытеснил эту политическую силу военным путем с территории сектора Газа.

Махмуд Аббас планировал организовать выборы в Палестинский законодательный совет и на пост президента в 2021 году, но в итоге эти голосования отменили из-за невозможности провести их в Восточном Иерусалиме. В мае 2012 года Аббас победил на выборах главы ПНА.

Блинкен о роли Аббаса в формировании будущего региона

5 ноября 2023 год госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с Махмудом Аббасом в Рамаллахе, на Западном берегу реки Иордан, высказался против вытеснения палестинцев с территории сектора Газа.

Как сообщило тогда агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа, Блинкен заявил Аббасу, что, с точки зрения Вашингтона, ПНА должна играть центральную роль в будущем сектора Газа. По словам собеседника агентства, у Блинкена сложилось впечатление, что Аббас хочет взять на себя реализацию задач по формированию будущего региона.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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