Блинкен встретился с Аббасом в Рамаллахе

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, неожиданно вновь прибыл в Израиль, его самолет приземлился утром в Тель-Авиве. Позже Блинкен в Рамаллахе на западном берегу реки Иордан встретился с главой Палестинской национальной администраци (ПНА) Махмудом Аббасом. Это первый его визит на палестинские территории после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Как сообщают СМИ, одним из вопросов встречи было будущее сектора Газа после окончания войны. Ранее Блинкен заявил, что сектор Газа должен будет перейти под контроль ПНА.

Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военные действия против террористической группировки ХАМАС, несмотря на массовые протесты в ряде стран и требования о прекращении огня. За время проведения в секторе Газа наземной операции, которая началась 27 октября, нанесены удары по более 2500 "целей террористов", сообщил представитель ЦАХАЛ в воскресенье, 5 ноября. По его данным, в ночь на воскресенье была уничтожена "военная база" группировки.

Находящееся под контролем ХАМАС ведомство здравоохранения сообщило об израильском ударе по зданию в насленном беженцами квартале аль-Магаси в центральной части сектора Газа, в результате которого погибло более 30 и было ранено около 100 человек. Армия Израиля заявила, что проверяет данные о том, проводила ли она в это время какие-либо действия в этом районе.

Наземная операция в настоящее время сконцентрирована в северной части сектора Газа, однако израильская армия совершает авиаудары и по южной части. По ее данным, в районах, отведенных для укрытия гражданского населения, наносятся точечные удары по главарям ХАМАС. Южная часть не является "безопасной зоной", однако она намного безопасней, "чем любое другое место" в Газе, заявил представитель армии. В воскресенье израильская армия вновь объявила об установлении четырехчасового окно для эвакуации мирного населения на юг.

Как заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, ХАМАС и ее главарь Яхья аль-Синвар пытаются демонстрировать виды разрушенной Газы и возложить на Израиль ответственность за страдания людей там. "Они не смогут спрятать настоящих виновников - самих себя, которые несут гибель в Газу", - сказал он. Израильская армия громит один батальон ХАМАС за другим и "найдет и уничтожит" аль-Синвара, приводит слова министра обороны Израиля Йоава Галанта газета The Times of Israel.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.



Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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