  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Госсекретарь США - за гуманитарное прекращение огня в Газе

Роман Сулима
5 ноября 2023 г.

Министры иностранных дел арабских стран призывают к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Блинкен солидарен с таким призывом, но не считает, что прекращение может быть длительным.

https://p.dw.com/p/4YPoU
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в столице Иордании
Энтони Блинкен во время выступления в столице ИорданииФото: Alaa Al Sukhni/REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с коллегами из арабских стран в столице Иордании в субботу, 4 ноября, выступил за прекращение огня в секторе Газа в гуманитарных целях. По мнению Вашингтона, это позволит доставить гуманитарную помощь в сектор Газа и улучшить условия для освобождения заложников, которых в настоящий момент удерживает радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе, США и Израиле террористической организацией.

Глава Госдепартамента США заявил, что необходимо сделать еще больше для защиты палестинского гражданского населения, но при этом осудил действия палестинцев и отверг идею длительного прекращения огня. "Полное прекращение огня сейчас привело бы только к тому, что ХАМАС останется у власти, перегруппируется и может повторить то, что он сделал 7 октября", - объяснил Блинкен.

Ранее в этот же день к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке призвали несколько арабских государств и Организация освобождения Палестины (ООП). "В сектор Газа должна быть незамедлительно доставлена необходимая помощь. Изгнание палестинцев должно быть прекращено", - сказал министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на пресс-конференции в Аммане. "Убийства и военные преступления должны быть прекращены, а иммунитет Израиля перед международным правом должен закончиться", - добавил министр. Во встрече в столице Иордании также приняли участие главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и Египта.

Израиль против приостановки боевых действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Блинкеном накануне отверг предложение о гуманитарной паузе. Глава израильского правительства заявил, что никакой приостановки боевых действий не может быть до тех пор, пока не будут освобождены все заложники.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9400 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

ЦАХАЛ: город Газа окружен. Лидер "Хезболлах" грозит США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что сейчас происходит в секторе Газа. Эксклюзивный репортаж DW. (17.10.2023)

Что сейчас происходит в секторе Газа. Эксклюзивный репортаж DW. (17.10.2023)

ООН призывает Израиль немедленно отменить приказ об эвакуации для жителей северной части сектора Газа. В больницах не хватает коек и медикаментов, морги переполнены. ВОЗ предупреждает, что для тяжелобольных пациентов эвакуация на юг равносильна смертному приговору. Репортаж DW из крупнейшего медицинского центра в Газе.
Конфликты17 октября 2023 г.02:09 мин.
external

Многотысячный митинг в поддержку палестинцев в центре Берлина: как прошла акция (04.11.2023)

Многотысячный митинг в поддержку палестинцев в центре Берлина: как прошла акция (04.11.2023)

Недовольные действиями Израиля в ответ на нападение ХАМАС провели свою акцию в центре Берлина. На нее вышли около 8 тысяч человек.
4 ноября 2023 г.03:55 мин.