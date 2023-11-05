Госсекретарь США - за гуманитарное прекращение огня в Газе

Министры иностранных дел арабских стран призывают к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Блинкен солидарен с таким призывом, но не считает, что прекращение может быть длительным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с коллегами из арабских стран в столице Иордании в субботу, 4 ноября, выступил за прекращение огня в секторе Газа в гуманитарных целях. По мнению Вашингтона, это позволит доставить гуманитарную помощь в сектор Газа и улучшить условия для освобождения заложников, которых в настоящий момент удерживает радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе, США и Израиле террористической организацией.

Глава Госдепартамента США заявил, что необходимо сделать еще больше для защиты палестинского гражданского населения, но при этом осудил действия палестинцев и отверг идею длительного прекращения огня. "Полное прекращение огня сейчас привело бы только к тому, что ХАМАС останется у власти, перегруппируется и может повторить то, что он сделал 7 октября", - объяснил Блинкен.

Ранее в этот же день к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке призвали несколько арабских государств и Организация освобождения Палестины (ООП). "В сектор Газа должна быть незамедлительно доставлена необходимая помощь. Изгнание палестинцев должно быть прекращено", - сказал министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на пресс-конференции в Аммане. "Убийства и военные преступления должны быть прекращены, а иммунитет Израиля перед международным правом должен закончиться", - добавил министр. Во встрече в столице Иордании также приняли участие главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и Египта.

Израиль против приостановки боевых действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Блинкеном накануне отверг предложение о гуманитарной паузе. Глава израильского правительства заявил, что никакой приостановки боевых действий не может быть до тех пор, пока не будут освобождены все заложники.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.



Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9400 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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