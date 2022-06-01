98-й день войны России против Украины: главные события

На 98-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Западная военная помощь Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает РСЗО HIMARS, сообщил Белый дом. Эти реактивные системы залпового огня способны точно поражать цели на расстоянии до 80 километров. Со своей стороны Госдепартамент США сообщил, что объем нового пакета военной помощи Украине составляет 700 млн долларов. Ранее Украина заверила Блинкена в том, что ее войска не будут использовать РЗСО HIMARS для нанесения ударов по территории России.

Германия поставит Украине четыре системы залпового огня IRIS-T, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она, однако, отметила, что вооружение будет предоставлено не со складов бундесвера, а непосредственно от производителя. Это означает, что Украина сможет получить эти системы лишь через несколько месяцев. Поставки будут осуществляться в тесной координации с США, которые возьмут на себя обучение украинских военнослужащих.

Швейцария подтвердила сообщения о запрете для Дании поставлять Украине бронированные машины швейцарского производства. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии отклонил соответствующий запрос из Копенгагена, сославшись на нейтралитет Швейцарии и запрет на поставки военной продукции в зоны боевых действий.

Значительные запасы оружия, поставляемого в Украину, могут оказаться в руках преступников в Европе и за ее пределами, полагает генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток (Jürgen Stock). "Высокая доступность вооружений во время текущего конфликта приведет к незаконному распространению оружия на постконфликтном этапе", - сказал он.

Украина разочарована темпами поставок западного оружия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев получает от международных партнеров вооружения в соответствии с договоренностями, хотя и не столь быстро, как хотел бы. "И это плохо, потому что нужно как можно скорее. Но мы получаем, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский, в том числе в военных элитах Запада", - сказал он.

Российские ракетные войска уничтожили на территории Украины батарею гаубиц американского производства. Речь идет о 155-мм гаубицах M777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские войска поразили ракетами 128 пунктов управления ВСУ, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей и 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Военные действия

По информации британской военной разведки, российские наземные операции остаются плотно сконцентрированными, а основная огневая мощь ВС РФ сосредоточена на небольшом секторе Луганской области. В боях за стратегически важный город Северодонецк российские войска, по данным Генштаба ВСУ, добились частичного успеха - войска РФ контролируют восточную часть города и закрепляются в центральных районах. Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что большая часть Северодонецка уже занята российскими войсками.

В Херсонской области российские войска взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки, сообщило украинское оперативное командование "Юг", отметив, что россияне "выискивают средства и меры противодействия контрнаступлению" украинских сил.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки число убитых российских военнослужащих увеличилось примерно на 200 до 30 700 человек. По утверждению Генштаба, украинские силы за время войны уничтожили уже 1361 российский танк, 3343 боевых бронированных машины, 659 артиллерийских систем, 207 РСЗО, 94 комплекса ПВО, 208 самолетов и 175 вертолетов.

Потери Украины

Ежедневно в боях погибают 60-100 украинских военных, еще около 500 получают ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax. По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация - на востоке Украины. Украинский президент отметил, что Киев не намерен принимать поспешных шагов по освобождению занятых Россией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет дожидаться от партнеров необходимых вооружений.

В руководстве правящей в РФ партии "Единая Россия" впервые назвали неизбежной аннексию южных областей Украины. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что не сомневается в том, что Херсонская и Запорожская области, а также самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" будут присоединены к России.

Жертвы среди гражданского населения

С начала вторжения РФ в Украину в этой стране погибли не менее 4149 мирных жителей, еще 4945 - получили ранения, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших - 267 детей, еще 423 ребенка ранены. Реальное число убитых и раненых, скорее всего, гораздо выше, отметили в Управлении Верховного комиссара.

Прямые убытки Украины от войны превышают 600 млрд долларов, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Война забрала 35 процентов украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов", - сказал он.

Беженцы из Украины

В Польше остаются два миллиона граждан Украины, выехавших из своей страны с конца февраля. В общей сложности Украину с начала войны покинули уже более 5 млн граждан, 3,5 млн из них въехали на территорию Польши и 2 млн решили там остаться, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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