94-й день войны России против Украины: главные события

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Минобороны РФ заявило о взятии Лимана. Шольц и Макрон поговорили по телефону с Путиным. Порошенко не разрешили выехать из Украины.
На 94-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в субботу, 28 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, имеющий стратегически важное значение, полностью перешел под контроль российских военных. Об этом заявил на утреннем брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, указав также, что за минувшие сутки в Херсонской и Харьковской областях были сбиты два штурмовых самолета Су-25 ВВС Украины, а в Запорожской области уничтожен украинский вертолет Ми-8.
По словам Конашенкова, за сутки российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град". Представитель Минобороны рассказал также об уничтожении в Бахмуте пункта управления одной из бригад ВСУ.
В вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины сообщается, что российские войска укрепляются на занятых позициях и продолжают вести наступление на отдельных участках фронта, при этом неся тяжелые потери в людях и технике. В частности, отмечаются активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. "Основная цель - окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области", - пишет Генштаб на своей странице в Facebook.
По данным Минобороны Украины на утро 28 мая, потери российских войск в живой силе за время с начала вторжения достигли отметки 30 000 человек. За минувшие сутки список пополнился 250 погибшими агрессорами. Кроме того, ВСУ уничтожили, в общем и целом, 1330 танков (+8), 3528 боевых бронированных машин (+12), 628 артиллерийских систем (+5), 203 РСЗО (+2), 207 самолетов (+1), 174 вертолета (+4) и сбили 116 крылатых ракет (+1).
В Николаеве в результате утреннего обстрела российскими войсками жилых кварталов один человек погиб на месте, по меньшей мере шесть гражданских лиц получили ранения, сообщила Николаевская областная государственная администрация. Повреждено несколько многоквартирных домов. В результате обстрелов российскими войсками Харькова и области за минувшие сутки погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, сообщил глава областной военной гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в Харьковской области военнослужащие украинских десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.
В Лисичанске ударом российской авиации уничтожено здание кинотеатра, которое служило убежищем для местных жителей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, обошлось без жертв, поскольку люди были эвакуированы.
Из-за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов с 27 мая остановила свою работу Славянская ТЭС - главная структурная единица "Донбассэнерго". В сообщении компании указывается, что в последние дни Николаевская община, где расположена ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских войск и работу станции решено прекратить ради сохранения жизни и здоровья работников и членов их семей, а также чтобы эвакуировать их на более безопасные территории.
Минувшей ночью российские войска активно обстреливали с территории РФ пограничные территории Сумской и Черниговской областей, сообщило МВД в Киеве. В Конотопском районе Сумщины в результате ракетного удара пострадало сельхозпредприятие. Один из минометных обстрелов Шосткинского района длился около часа. Также трижды был обстрелян Городнянский район Черниговщины - два раза применялась ствольная артиллерия и один раз - минометы калибра 120 мм.
Оккупационные власти захваченной российскими войсками Херсонской области закрыли границы с Николаевской и Днепропетровской областями, контролируемыми Украиной. Об этом РИА "Новости" заявил Кирилл Стремоусов, которого российские СМИ называют "заместителем главы военно-гражданской администрации" Херсонской области, объяснив эту меру обеспечением безопасности. По его словам, пересечение границы сейчас "очень опасно", учитывая обстрелы. "Мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом". При этом проехать из Херсонской области можно в аннексированный Россией в 2014 году Крым, в контролируемую российскими войсками часть Запорожской области, а также в сепаратистские "ДНР" и "ЛНР".
Экс-президенту Украины, лидеру оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко пограничники во второй раз подряд не позволили выехать из страны, когда он собирался пересечь границу с Польшей. По данным его партии, Порошенко хотел поехать в Литву для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Соратники пятого президента Украины обвиняют власти в Киеве в "политическом заказе", утверждая, что у правоохранителей нет оснований для отказа Порошенко в выезде, поскольку он, будучи народным депутатом, не является военнообязанным и имеет на руках документы о рабочей командировке.
Накануне вечером экс-президент уже пытался покинуть Украину. Тогда его не пропустили, так как не удалось считать QR-код на документе с разрешением на выезд. По словам депутата Верховной рады Виктории Сюмар, "сегодня QR-код считался (...) Однако теперь пограничники говорят, что "предоставил не все документы", но не говорят, какие именно "не все".
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон 28 мая провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе продолжавшейся 80 минут беседы Шольц и Макрон потребовали от Путина "немедленного прекращения огня и вывода российских войск" с территории Украины. "Они призвали президента России вступить в серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По данным Елисейского дворца, лидеры двух западных стран также потребовали от Путина освободить 2,5 тыс украинских военных, в течение месяцев укрывавшихся и затем взятых в плен в мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь".
В том же разговоре, по данным Кремля, Путин "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога" с Украиной. Он также предостерег западных коллег от дальнейших поставок вооружения Украине, заявив о рисках "дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили поддержку Украины. "Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину", - написал Зеленский в Twitter, отметив, что Киев и Лондон должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты.
Джонсон в разговоре с Зеленским отметил, что международные партнеры активно занимаются поиском способов возобновить экспорт зерна из Украины для предотвращения глобального продовольственного кризиса. "Он сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса, - сообщила канцелярия британского премьера. - Лидеры договорились о следующих шагах и о том, что Россия должна ослабить свою блокаду и обеспечить безопасные судоходные пути".
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с Вооруженными силами РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законопроект был внесен в Госдуму 20 мая, а уже через пять дней его одобрили обе палаты российского парламента.
Ранее закон определял, что первый контракт на прохождение военной службы могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет. Теперь это смогут сделать все люди трудоспособного возраста - в России он ограничен для женщин 60 годами, для мужчин - 65-ю. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснял, что речь идет о гражданах до 50 лет.
Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину реактивные системы залпового огня большой дальности. Как сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на сотрудников администрации президента США и источники в Конгрессе, Вашингтон может объявить об этом уже на следующей неделе. Ожидается, что в Украину будут отправлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), в частности М270 и М142 и комплексы HIMARS. В Пентагоне "помнят и знают" о запросе Украины на РСЗО, но соответствующие решения пока не приняты. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, сообщает CNN.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил озабоченность возможностью поставок Украине американских дальнобойных реактивных систем залпового огня. В Tеlegram-канале посольства России опубликован ответ главы дипмиссии на вопрос СМИ, в котором выражается надежда на то, что США не станут поставлять РСЗО Украине, так как это может привести к эскалации конфликта. "Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам", - написал посол. По словам Антонова, такая ситуация для РФ "неприемлема и недопустима".
Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) не поддержала постановление о независимости от Московского патриархата. Епархия осталась под покровительством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Нынешний статус УПЦ как "самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным", говорится в сообщении епархии.
Днем ранее в Киеве состоялся Собор УПЦ, по итогам которого было объявлено о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. В постановлении священнослужители осудили войну в Украине и выразили несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российского вторжения.
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