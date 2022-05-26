92-й день войны России против Украины: главные события

На 92-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в четверг, 26 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Премьер Финляндии встретилась с Зеленским в Киеве

В Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. По словам ее украинского коллеги Дениса Шмыгаля, в ходе визита заключено соглашение о помощи в реформе украинского школьного образования. Кроме того, достигнута договоренность о привлечении Финляндии к восстановлению инфраструктуры Украины, а также о помощи Хельсинки в реализации реформ в Украине на пути к членству в Европейском Союзе. После встречи с финским премьером президент Зеленский поблагодарил Марин за визит, подчеркнув, что для Киева "очень ценна военная помощь Финляндии".

Лукашенко создает оперативное командование на юге Беларуси

Правитель Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил республики на южном направлении - на границе с Украиной. Кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное, заявил Лукашенко. По его словам, новые подразделения к южной границе необходимо отправить уже сейчас, не дожидаясь создания нового оперативного командования, чтобы белорусские военные "получали опыт".

На окраинах Северодонецка продолжаются тяжелые бои

На окраинах Северодонецка продолжаются тяжелые бои. "Враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией", - сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. По его информации, украинские военные держат оборону в районе города Золотое и села Катериновка. "В Тошковке рашистов отодвинули, ВСУ закрепили позиции. Трасса "Лисичанск - Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - подчеркнул Гайдай.

Ранее замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил. что наступающие российские войска приблизились к окружению украинских войск в Донбассе, ненадолго захватив позиции на шоссе Лисичанск - Бахмут, последнем из удерживаемых украинскими войсками, которое ведет из двух важнейших городов - Северодонецка и Лисичанска, но затем были отбиты. "Россия имеет преимущество, но мы делаем все возможное", - цитирует слова Громова агентство Reuters.

Двух военных РФ судят за нарушение законов и обычаев войны

В Полтавской области судят двух военных РФАлександра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. В четверг гособвинение запросило им по 12 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, оба подсудимых, будучи контрактниками, участвовали в обстреле гражданских объектов Харьковской области из установки "Град" в первый день войны. 24 февраля водитель-заряжающий Бобыкин и наводчик Иванов обстреливали населенный пункты в Украине сначала с территории Белгородской области, а потом с территории Украины. Следствие утверждает, что в результате обстрелов были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарный. Приговор планируется огласить 31 мая. Бобыкин и Иванов признали вину еще на заседании суда 19 мая, заявив, что не знали, куда стреляют.

Украина призывает матерей забрать тела погибших солдат РФ

В нескольких городах Украины в вагонах-рефрижераторах скопилось уже около 270 тел погибших российских военных, рассказал в интервью "Медузе" директор "Укрзалізниці" Александр Камышин, уточнив, что российская сторона не хочет их забирать. "Ждем, пока российская власть, российские матери заберут эти тела. Но пока таких обращений не было. Возможно, потому что в России провал с информацией, многие матери даже не знают о том, что их дети поехали воевать", - указал глава железнодорожного предприятия. Он отметил, что матерям, которые приедут за телами своих детей, "Укрзалізниця" готова предоставить бесплатные билеты.

В ряде оккупированных городов Украины появились "пропагандамобили"

Российские войска разместили в нескольких оккупированных городах, в частности Мариуполе и Волновахе, автомобили с огромными телеэкранами на борту, на которых показывают передачи российских телеканалов. Как сообщило МЧС РФ, в Мариуполе запущены три таких автомобиля - один из них установлен стационарно, а два других разъезжают по городу, по два часа транслируя новости.

В сообщении МЧС эти автомобили называются "мобильными комплексами информирования и оповещения населения", развернутыми "спасателями" для "доведения оперативной информации". В Украине их называют "пропагандамобилями".

Мародерство: военные РФ отправили с украинской границы 58 тонн посылок

За три месяца войны в Украине российские военнослужащие отправили из приграничных с ней городов 58 тонн посылок, сообщила "Медиазона" . Издание изучило базу номеров отправлений СДЭК и по ним выявило резкий рост отправлений с начала войны в различные регионы России из 13 российских и белорусских городов, расположенных неподалеку от украинской границы.

Настоящий скачок крупных отправлений произошел после того, как в конце марта российские войска ушли из северных областей Украины. Большое число посылок средним весом свыше 20 килограммов уходило в одни и те же города, в которых расположены крупные воинские части, задействованные в Украине. Так, наибольшее число посылок по общему весу было отправлено в Юргу (5,76 тонны) в Кемеровской области, Чебаркуль (5,59 тонны) в Челябинской области, Кызыл (3,59 тонны) в Тыве.

Россиян будут сажать на 20 лет за военные действия против "интересов РФ"

Депутаты российской Госдумы предложили сажать россиян на 20 лет за участие в военных действиях против "интересов РФ". В парламент внесен законопроект, дополняющий статью УК о госизмене составом преступления "переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта". Кроме того, ужесточаются наказания "за участие в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ" и "за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства". Наконец, законопроект предлагает убрать из статьи о "нежелательных" организациях уточнение о том, что наказание предусмотрено лишь в случае осуществления их деятельности на территории России.

В ЕС заморозили 23 млрд евро активов ЦБ России

Страны Евросоюза заморозилиоколо 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) международных резервов Центрального банка России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс. Ранее российские власти признали, что около половины резервов Центробанка - порядка 300 млрд долларов - попали под заморозку из-за западных санкций. Из них "только менее одной десятой находится в ЕС", отметил еврокомиссар, сославшись на данные из 27 стран Евросоюза.

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