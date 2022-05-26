Прокуратура в Полтаве запросила 12 лет тюрьмы для двух военных РФ

В Украине гособвинение в четверг, 26 мая, запросило по 12 лет лишения свободы российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову, которых судят в Котелевском суде Полтавской области по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

По данным прокуратуры, оба подсудимых, будучи контрактниками, участвовали в обстреле гражданских объектов Харьковской области из установки "Град" в первый день войны. 24 февраля водитель-заряжающий Бобыкин и наводчик Иванов обстреливали населенный пункты в Украине сначала с территории Белгородской области, а потом с территории Украины. Следствие утверждает, что в результате обстрелов были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарный.

Приговор планируется огласить 31 мая. Бобыкин и Иванов признали вину еще на заседании суда 19 мая, заявив, что не знали, куда стреляют. Запрошенные обвинением 12 лет - максимальный срок наказания по части 1 статьи "нарушение законов и обычаев войны". Адвокаты подсудимых попросили для обоих по 8 лет лишения свободы, сославшись на их раскаяние.

Как сообщило издание "Грати", военная колонна, с которой Бобыкин и Иванов вошли в Украину, была разбита 24 февраля. Иванов сдался в плен на следующий день. Бобыкин был ранен и 10 дней скрывался в пригороде Харькова, пока его не обнаружили украинские военные.

Приговор военному РФ за военные преступления

23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военному, представшему перед судом по обвинению в военных преступлениях. Соломенский районный суд Киева признал Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя - 62-летнего Александра Шелипова - в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

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