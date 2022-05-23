89-й день войны России против Украины: главные события

На 89-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в понедельник, 23 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Первый приговор за военные преступления в Украине

В Украине вынесен первый приговор российскому военному, представшему перед судом по обвинению в военных преступлениях. Соломенский районный суд Киева признал Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя - 62-летнего Александра Шелипова - в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению. Шишимарин признал свою вину. По его словам, он понимал, что стреляет в гражданского, и мог в той ситуации действовать иначе - "просто напугать".

Рассказывая о случившемся, 21-летний Шишимарин сообщил, что в тот день ехал в деревне Чупаховка вместе с тремя другими военными в автомобиле, который они угнали после того, как их колонну разбили. Увидев Шелипова, который разговаривал по телефону, один из военных велел Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не выдал их украинским военным. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - объяснил Шишимарин.

Украина получит военную помощь от 20 стран

Двадцать стран решили предоставить Украине дополнительную военную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи "Контактной группы по обороне Украины". "Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы, танки и другие бронированные средства передвижения", - сказал он. Ряд других стран, по словам Остина, взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

Остин поблагодарил Чехию за помощь Украине, включая недавнюю передачу вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем, и Данию - за решение отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней. Кроме того, шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины.

Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР в Афганистане

За три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане, сообщает в понедельник британская разведка.Сочетание плохой тактики действий, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления в Донбассе, полагает британская разведка.

Польша разорвала газовый контракт с Россией

Польша досрочно разорвала договор с Россией на поставку газа. Об этом сообщила в Twitter министр климата и окружающей среды Анна Москва. "Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Мы всегда знали, что „Газпром“ не является надежным партнером", - указала она. По словам министра, война, развязанная Россией против Украины, подтвердила правильность решения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Ранее в мае РФ ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". В апреле "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу после отказа платить за топливо рублями.

Под санкции попало 20 процентов российского экспорта

Под санкции, введенные против России из-за войны в Украине, попало около 20 процентов российского экспорта, сообщило агентство РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова. По его данным, половина внешнего торгового оборота РФ приходится на долю стран, которые ввели санкции против России, а со странами "большой семерки" (G7) - 25 процентов от общего объема внешней торговли России. Введенные торговые ограничения касаются не всего экспорта, а лишь его части, поэтому другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли.

"Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20 процентов российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи", - пояснил Решетников. В 2021 году весь товарный экспорт России составил 493 млрд долларов.

ВВП Украины в 2022 году может упасть на 35 процентов

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2022 году может сократиться на 35 процентов, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's. В своем анализе агентство отмечает большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения. По оценкам Moody's, на регионы, уже находящиеся под оккупацией российскими войсками, или где боевые действия еще продолжаются, приходилось около 20 процентов ВВП Украины.

В свою очередь Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 45,1 процента и рост бедности в 11 раз. По оценкам Национального банка Украины, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

Зеленский и Залужный – среди 100 самых влиятельных людей планеты

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вошли в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time в номинации "Лидеры". "В лице президента Зеленского народ Украины имеет лидера, достойного его храбрости и стойкости", - заявил, представляя Зеленского для рейтинга, президент США Джо Байден. По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, действия Валерия Залужного позволили украинским вооруженным силам быстро адаптироваться и проявить инициативу на поле боя против россиян".

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