 89-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 23.05.2022

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Украина

89-й день войны России против Украины: главные события

В Киеве вынесен первый приговор за военные преступления. Военную помощь Украине окажут 20 стран. Польша разорвала газовый контракт с Россией. Санкции затронули 20% экспорта РФ. ВВП Украины может упасть на 35%.

Обстрел завода Азовсталь в Мариуполе, фото из архива

Обстрел завода "Азовсталь" в Мариуполе, фото из архива

На 89-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в понедельник, 23 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Первый приговор за военные преступления в Украине

В Украине вынесен первый приговор российскому военному, представшему перед судом по обвинению в военных преступлениях. Соломенский районный суд Киева признал Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя - 62-летнего Александра Шелипова - в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению. Шишимарин признал свою вину. По его словам, он понимал, что стреляет в гражданского, и мог в той ситуации действовать иначе - "просто напугать".

Рассказывая о случившемся, 21-летний Шишимарин сообщил, что в тот день ехал в деревне Чупаховка вместе с тремя другими военными в автомобиле, который они угнали после того, как их колонну разбили. Увидев Шелипова, который разговаривал по телефону, один из военных велел Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не выдал их украинским военным. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - объяснил Шишимарин.

Украина получит военную помощь от 20 стран

Двадцать стран решили предоставить Украине дополнительную военную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи "Контактной группы по обороне Украины". "Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы, танки и другие бронированные средства передвижения", - сказал он. Ряд других стран, по словам Остина, взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

Остин поблагодарил Чехию за помощь Украине, включая недавнюю передачу вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем, и Данию - за решение отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней. Кроме того, шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины.

Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР в Афганистане 

За три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане, сообщает в понедельник британская разведка.Сочетание плохой тактики действий, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления в Донбассе, полагает британская разведка. 

Польша разорвала газовый контракт с Россией

Польша досрочно разорвала договор с Россией на поставку газа. Об этом сообщила в Twitter министр климата и окружающей среды Анна Москва. "Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Мы всегда знали, что „Газпром“ не является надежным партнером", - указала она. По словам министра, война, развязанная Россией против Украины, подтвердила правильность решения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Ранее в мае РФ ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". В апреле "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу после отказа платить за топливо рублями.

Под санкции попало 20 процентов российского экспорта

Под санкции, введенные против России из-за войны в Украине, попало около 20 процентов российского экспорта, сообщило агентство РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова. По его данным, половина внешнего торгового оборота РФ приходится на долю стран, которые ввели санкции против России, а со странами "большой семерки" (G7) - 25 процентов от общего объема внешней торговли России. Введенные торговые ограничения касаются не всего экспорта, а лишь его части, поэтому другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли.

"Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20 процентов российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи", - пояснил Решетников. В 2021 году весь товарный экспорт России составил 493 млрд долларов.

ВВП Украины в 2022 году может упасть на 35 процентов

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2022 году может сократиться на 35 процентов, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's. В своем анализе агентство отмечает большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения. По оценкам Moody's, на регионы, уже находящиеся под оккупацией российскими войсками, или где боевые действия еще продолжаются, приходилось около 20 процентов ВВП Украины.

В свою очередь Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 45,1 процента и рост бедности в 11 раз. По оценкам Национального банка Украины, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

Зеленский и Залужный – среди 100 самых влиятельных людей планеты

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вошли в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time в номинации "Лидеры". "В лице президента Зеленского народ Украины имеет лидера, достойного его храбрости и стойкости", - заявил, представляя Зеленского для рейтинга, президент США Джо Байден. По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, действия Валерия Залужного позволили украинским вооруженным силам быстро адаптироваться и проявить инициативу на поле боя против россиян".

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  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Война в Украине - 23.05.2022

    Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Танк армии РФ в Донбассе с надписью Россия на передней части боемашины, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.

  • Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор

    Война в Украине - 23.05.2022

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.

  • Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.

  • Вид на завод Азовсталь в Мариуполе, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".

  • Разрушенные дома в Мариуполе рядом с заводом Азовсталь, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.

  • Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.

  • Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун

    Война в Украине - 23.05.2022

    Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.

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    Война в Украине - 23.05.2022

    Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.

  • Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожные вагоны-рейфрижераторы в Харькове. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".

  • Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание Громадське со ссылкой на украинских военных, с которыми поговорило. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Война в Украине - 23.05.2022

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.

  • Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.

  • Женщина у могилы на Лычаковском кладбище во Львове, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.

  • 57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину. Фото 18 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.

  • Эвакуация больных и стариков из Покровска, Донецкая область, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.

  • Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.

  • Мешки с песком на окнах административного здания в Киеве, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.

  • Женщина на складном велосипеде проезжает мимо противотанковых баррикад в центре Киева, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием военнослужащих Канады

    Война в Украине - 23.05.2022

    НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием семи стран НАТО, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.

  • Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в Русский дом военных преступлений в Давосе в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом. Фото 21 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.

    Автор: Михаил Бушуев


 

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