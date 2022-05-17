 83-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 17.05.2022

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Украина

83-й день войны России против Украины: главные события

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали заявки на вступление в НАТО. Президент Украины созвонился с лидерами Германии и Франции. Украинских бойцов вывозят с "Азовстали" в регионы под контролем сепаратистов.

Украинские военнослужащие на бронемашине в Харькове

Украинские военнослужащие в Харькове

На 83-й день полномасштабной войны России против Украины - во вторник, 17 мая - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и глава МИД Швеции Анн Линде подписали заявки на вступление своих стран в НАТО. Оба государства  Северной Европы намерены 18 мая сообща подать эти документы.

Автобусы на территории "Азовстали"

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске на территории самопровозглашенной "ДНР" были вывезены 53 раненых украинских военных, еще 211 бойцов через гуманитарный коридор были доставлены в Оленовку, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Их планируют вернуть на подконтрольную Киеву территорию через процедуру обмена.

Через несколько часов агентство Reuters сообщило о новом автобусном конвое, прибывшем в сопровождении российских сил из Мариуполя в поселок Оленовка в "ДНР". Украинская сторона пока не далвала официальных комментариев.

Российская сторона называет это "сдачей в плен". Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил запретить обмен бойцов "Азова" на пленных российских солдат. Следственный комитет России намерен допросить украинских военнослужащих, вывезенных с территории мариупольского предприятия.

Обе стороны заявили об обстрелах приграничных регионов

Власти граничащих с Украиной российских регионов вновь заявили об обстрелах со стороны соседней страны. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Алексеевка в  Глушковском районе были повреждены три дома, школа, автомобиль и вышка сотовой связи. А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об одном пострадавшем в селе Безымено.

В то же время Украина сообщила об ракетных ударах по поселку Десна в Чернизовской области и городу Бахмут в Донецкой области, а также об обстреде города Середина-Буда в Сумской области.

Телефонные беседы президента Украины с лидерами Германии и Франции

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Стороны обсудили, среди прочего, ужесточение санкций в отношении России, возможности поддержки Украины и перспективы переговоров с РФ. Позднее глава украинского государства переговорил по телефону с президентом Франции Эманюэлем Макроном. Речь шла в том числе о ситуации вокруг "Азовстали", поставках вооружений Украине, возможности экспорта украинского зерна и заявке страны на членство в Европейском Союзе.

В то же время переговоры Украины и России приостановлены. Это подтвердили как МИД РФ, так и Офис президента Украины.

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Министерство иностранных дел заверило, что это не повлияет на присутствие РФ в регионе, а Москва продолжит работать с ответственными партнерами. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о "деградации" ситуации в СГБМ, утверждая об отказе стран НАТО и ЕС от диалога и принципов, на которых основана данная структура.

Оплата поставок газа из России в страны ЕС

Французский энергоконцерн Engie сообщил о договоренности с российским "Газпромом" об оплате за поставки газа. Достигнуто приемлемое для обеих сторон соглашение, которое не нарушает введенные Западом санкции в отношении России, заявила глава Engie Катрин Макгрегор. "Мы платим в евро и не несем валютных рисков", - указала она, не ответив, открыл ли концерн счет в "Газпромбанке".

Офис Газпромбанка в Санкт-Петербурге

Офис "Газпромбанка" в Санкт-Петербурге

В то же время итальянская нефтегазовая компания Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов в "Газпромбанке" - в евро и российских рублях. Представители Eni назвали процедуру нейтральной с точки зрения затрат и риска, а также "не являющейся несовместимой" с действующими в отношении РФ ограничительными мерами.

Между тем финский государственный оператор Gasum отказался платить за российский газ в рублях и обратился в арбитражный суд. Gasum указывает, что у них был заключен долгосрочный контракт с компанией "Газпром экспорт", по которому предусматривалась оплата в евро.

В Украину прибудут следователи МУС

Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа, заявил главный прокурор МУС Карим Хан. По его словам, представители МУС будут взаимодействовать с группой французских судебно-медицинских экспертов, находящихся в Украине, а также с командами, отправленными другими государствами.

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    Автор: Виталий Кропман


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