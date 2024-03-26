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ОбществоЕвропа

В странах Балтии почтили память жертв советских депортаций

Роман Сулима
26 марта 2024 г.

25 марта 1949 года власти СССР начали секретную операцию по депортации в Сибирь жителей Латвии, Литвы и Эстонии. На памятных церемониях в Таллинне и Риге главы государств заявили, что эта трагедия не должна быть забыта.

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Архивная фотография состава для перевозки скота, который власти СССР использовали для депортации людей из стран Балтии
Архивная фотография состава для перевозки скота, который власти СССР использовали для депортации людей из стран Балтии (конец марта 1949 года)Фото: Lettisches Okkupationsmuseum

В Эстонии и Латвии в понедельник, 25 марта, прошли церемонии памяти жертв массовых депортаций в Сибирь, проведенных ровно 75 лет назад советскими властями. В ходе так называемой операции "Прибой" были высланы десятки тысяч жителей стран Балтии, тысячи из них погибли. "Мы не забудем эту несправедливость и будем помнить об этих жертвах", - указал президент Эстонии Алар Карис на церемонии в Таллинне.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, выступая на памятном мероприятии в Риге, заявил о "коммунистическом геноциде латышского народа". Как и Карис, он подчеркнул, что из исторических событий необходимо извлечь уроки для настоящего времени: "Мы будем продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против агрессивной России", - добавил он.

Эстония, Латвия и Литва являются членами ЕС и НАТО с 2004 года.

Советская операция "Прибой"

Утром 25 марта 1949 года советские власти начали тайную депортацию десятков тысяч жителей стран Балтии. Целью массовой высылки было получение окончательного контроля над территориями, оккупированными в 1940-м году вскоре после подписания договора о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова-Риббентропа).

В подготовке и реализации "Прибоя", по сведениям историков, участвовали более 76 тысяч сотрудников МГБ СССР и партийных органов. В течение последней недели марта 1949 года было депортировано около 95 тысяч людей: из Латвии больше 42 тысяч жителей, свыше 30 тысяч - из Литвы и более 20 тысяч - из Эстонии.

В вагонах для перевозки скота депортированных в основном вывезли в Сибирь без права на возвращение. Согласно оценкам исследователей, по дороге и в самой ссылке умерли тысячи человек - в общей сложности до 15 процентов депортированных.

После смерти Иосифа Сталина советские власти постепенно стали разрешать высланным жителям Балтии возвращаться на родину. Только спустя 40 лет, в ноябре 1989 года, Советский Союз признал практику депортаций незаконной.

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