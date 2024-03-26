В странах Балтии почтили память жертв советских депортаций

25 марта 1949 года власти СССР начали секретную операцию по депортации в Сибирь жителей Латвии, Литвы и Эстонии. На памятных церемониях в Таллинне и Риге главы государств заявили, что эта трагедия не должна быть забыта.

В Эстонии и Латвии в понедельник, 25 марта, прошли церемонии памяти жертв массовых депортаций в Сибирь, проведенных ровно 75 лет назад советскими властями. В ходе так называемой операции "Прибой" были высланы десятки тысяч жителей стран Балтии, тысячи из них погибли. "Мы не забудем эту несправедливость и будем помнить об этих жертвах", - указал президент Эстонии Алар Карис на церемонии в Таллинне.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, выступая на памятном мероприятии в Риге, заявил о "коммунистическом геноциде латышского народа". Как и Карис, он подчеркнул, что из исторических событий необходимо извлечь уроки для настоящего времени: "Мы будем продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против агрессивной России", - добавил он.

Эстония, Латвия и Литва являются членами ЕС и НАТО с 2004 года.

Советская операция "Прибой"

Утром 25 марта 1949 года советские власти начали тайную депортацию десятков тысяч жителей стран Балтии. Целью массовой высылки было получение окончательного контроля над территориями, оккупированными в 1940-м году вскоре после подписания договора о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова-Риббентропа).

В подготовке и реализации "Прибоя", по сведениям историков, участвовали более 76 тысяч сотрудников МГБ СССР и партийных органов. В течение последней недели марта 1949 года было депортировано около 95 тысяч людей: из Латвии больше 42 тысяч жителей, свыше 30 тысяч - из Литвы и более 20 тысяч - из Эстонии.

В вагонах для перевозки скота депортированных в основном вывезли в Сибирь без права на возвращение. Согласно оценкам исследователей, по дороге и в самой ссылке умерли тысячи человек - в общей сложности до 15 процентов депортированных.

После смерти Иосифа Сталина советские власти постепенно стали разрешать высланным жителям Балтии возвращаться на родину. Только спустя 40 лет, в ноябре 1989 года, Советский Союз признал практику депортаций незаконной.

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