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Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией

Павел Мыльников
11 февраля 2024 г.

Таллинн не изменит планы по линии обороны на фоне утверждений Кремля об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии, заявил глава Минобороны Эстонии Певкур.

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Мост на границе между российским Ивангородом и эстонской Нарвой
Мост на границе между Россией и ЭстониейФото: Isabelle de Pommereau/DW

Эстония продолжит сооружение линии обороны на границе с Россией. Об этом эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил в интервью агентству dpa, опубликованном в воскресенье, 11 февраля. Таллинн не изменит свои планы только потому, что президент России Владимир Путин дал интервью "одному журналисту", указал Певкур.

Глава Минобороны Эстонии задался вопросом, допустимо ли верить Кремлю после того, что Путин говорил и как себя вел последние годы. "Мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех остальных странах", - подчеркнул Певкур.

Путин - Карлсону: Претензий по территориям к странам Балтии нет

Владимир Путин в начале февраля дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону. Среди прочего, президент РФ отрицал наличие у Москвы территориальных претензий к входящим в НАТО Польше и Латвии.

В январе главы Минобороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились создать единую линию обороны вдоль своих границ с Россией и Беларусью. Различные оборонительные сооружения нацелены на сдерживание и защиту от военной угрозы в случае необходимости, пояснил Таллинн. По информации эстонской газеты Postimees, Эстония намерена построить около 600 бетонных бункеров на своих восточных рубежах.

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