69-й день день войны России против Украины: главные события

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Возобновились атаки на "Азовсталь". Борис Джонсон выступил перед Верховной радой. В Молдове не видят угрозы нападения со стороны России. Путин подписал указ о санкциях против "недружественных стран".
На 69-й день войны против Украины - во вторник, 3 мая, - российские войска продолжили обстрелы и попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины оказывают серьезное сопротивление агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Российские войска и силы так называемой ДНР, по данным Минобороны РФ, возобновили удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе. В ведомстве объяснилт этот шаг тем, что украинские военные якобы "воспользовались режимом тишины" и "вышли на огневые позиции" на территории предприятия. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что в течение ночи российские войска бомбили завод, где по данным главы администрации города, остаются свыше 200 мирных жителей. В Международная неправительственная организация "Врачи без границ" назвали гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической. Как заявила изданиям немецкой медиагруппы Funke чрезвычайный координатор организации по Украине Аня Вольц (Anja Wolz), в настоящее время практически отсутствуют способы оказать находящимся в Мариуполе медицинскую помощь и доставить в город гуманитарные грузы. Истинные последствия осады станут известны лишь в будущем. "Я думаю, что мы не имеем представления о том, что мы там увидим. Буча, Ирпень и Гостомель - это лишь верхушка айсберга", - указала Вольц.
Еврокомиссия представит на утверждение Совету ЕС шестой пакет санкций против России на утверждение. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, в Еврокомиссии работают над мерами, направленными на "отключение от SWIFT дополнительных банков, внесение в списки распространителей дезинформации, а также касающихся импорта нефти". Боррель не уточнил, когда именно представят новый санкционный пакет, но одной из возможностей считаются дебаты в Европарламенте по Украине 4 мая.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед Верховной радой Украины анонсировал новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов. (356,6 млн евро). Среди прочего, Лондон передаст Киеву радары для обнаружения артиллерии, тяжелые беспилотные летательные аппараты для снабжения войск, тысячи приборов ночного видения, а также противокорабельные ракеты Brimstone и бронированные машины для безопасной эвакуации людей с захваченных территорий.
Россия добилась минимального прогресса в Донбассе. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, российские войска в регионе страдают от плохого командования, низкого уровня боевого духа и далеко не идеальной логистики. При этом украинская армия за последние 24-48 часов оттеснила россиян примерно на 40 км к востоку от Харькова, указали в ведомстве. При этом, как отмечает министерство обороны Великобритании, России не удалось занять доминирующее положение в войне против Украины несмотря на то, что оборонный бюджет РФ с 2005 по 2018 годы возрос примерно вдвое. "Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную мощь в решающее преимущество", - заявило британское военное ведомство.
Президент России Владимир подписал указ о применении ответных санкций в отношении так называемых "недружественных стран и организаций". Как отмечается в указе, федеральным, региональным и местным органам власти, организациям и гражданам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными юридическими и физическими лицами, попавшими под ответные российские санкции. В частности, запрещается "осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями которых являются лица, находящиеся под санкциями". Кроме того, из России запрещается вывозить сырье и продукцию в пользу лиц из российского черного списка. Перечень лиц, в отношении которых приняты ответные санкции РФ, будет утвержден российским правительством в течение 10 дней.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, после нового обстрела российской армией Одессы число погибших в результате вторжения РФ детей возросло до 220. С начала войны в Украине были ранены не менее 406 несовершеннолетних, сообщили в Киеве. Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 1584 учебных заведения, 118 из них полностью разрушены. В то же время, по данным ООН, с начала российского вторжения в Украине погибли минимум 3153 мирных жителя, еще 3316 получили ранения. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (1638 погибших и 1603 раненых). В большинстве случаев причиной случаев гибели или ранений гражданских лиц стало применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, указали в ООН. Информация об украинских жертвах войны не является окончательной, поскольку продолжается работа по установлению числа пострадавших в районах активных боевых действий, в контролируемых россиянами районах и на освобожденных территориях.
Минобороны Молдовы заявило, что не видит признаков, указывающих на угрозу нападения России на республику. "Что касается статьи британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - отметили в военном ведомстве.
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