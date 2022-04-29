67-й день войны России против Украины: главные события

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Эвакуация мирных жителей с "Азовстали". Обрушение моста в Курской области. Германия поддержала запрет на импорт российской нефти. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанесла визит в Киев.
На 67-й день войны против Украины - в воскресенье, 1 мая, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
С завода "Азовсталь" в Мариуполе началась эвакуация гражданского населения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первая группа из примерно 100 человек уже едет на подконтрольные Украине территории и завтра должна прибыть в Запорожье. По словам Зеленского, эвакуация проводится при поддержке представителей миссии ООН.
Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил агентству AP, что эвакуация идет. Согласно его сведениям, людей эвакуируют совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и российскими официальными лицами. Абреу назвал ситуацию "очень сложной".
В Курской области был подорван и в результате обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал произошедшее диверсией. Ранее он рассказал о "частичном обрушении" моста в 25 км от украинской границы. Инцидент будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ (СКР).
В Киеве заявили, что накануне в Изюме Харьковской области произошел взрыв в районе штаба 2-й армии России, где находилась ставка начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Twitter, что первый замминистра обороны РФ Герасимов приехал в Изюм, чтобы руководить наступлением на Славянск. По его словам, в результате взрыва погибло много офицеров российской армии.
Правительство ФРГ поддерживает планы Евросоюза о введении запрета на импорт нефти из России. В ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине Германия ясно высказалась за введение эмбарго, сообщило агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов в Брюсселе. Вечером эту информацию подтвердила министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baaerbock).
Германия быстро снижает энергозависимость от России и диверсифицирует поставки. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности. "Зависимость от нефти снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%", - отметил Хабек.
Что касается диверсификации газовой сферы, то "процесс остается сложным", признал вице-канцлер. Увеличены закупки сырья в Норвегии и Нидерландах, значительно вырос импорт сжиженного природного газа (СПГ). В то же время необходимы скоординированные усилия на федеральном и региональном уровнях, со стороны отдельных компаний и частных домохозяйств, продолжил Хабек. Правительство в Берлине в тесном взаимодействии с федеральными землями полным ходом работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию несколько дополнительных плавучих терминалов СПГ уже в 2022 и 2023 годах, сообщил он.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Киев с необъявленным визитом для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный Telegram-канал Офиса украинского президента. Зеленский назвал визит Пелоси сигналом "мощной поддержки" украинского народа и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги III степени за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины. Со своей стороны Нэнси Пелоси сказала, что Украина борется за свободу и США обязаны поддерживать Киев до тех пор, пока "битва не будет завершена".
Германия - "одна из самых нерешительных стран ЕС", когда речь заходит о важнейших вопросах, касающихся войны в Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По мнению Кулебы, есть три аспекта, по которым Берлин мог бы принять исторические решения. Во-первых, по вопросу об устранении препятствий для поставок необходимого Киеву оружия. Во-вторых, при введении санкций в отношении России. И в-третьих, в решении проблемы предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей отправку американских военных для защиты Украины, если там будет применено оружие массового поражения. "Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если в Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - пояснил конгрессмен.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации о российской агрессивной войне в Украине. "Некоторые платформы в Сети создают идеальные условия для кампаний по дезинформации и пропаганды войны. Этим пользуется и российское посольство", - заявила Фезер в интервью газете Handelsblatt.
Глава германского МВД предупредила, что могут быть приняты соответствующие меры. Она напомнила, что правительство ФРГ уже выслало "40 предполагаемых дипломатов, которые предположительно связаны с российскими спецслужбами", отметив, что в распоряжении имеются и "другие опции". По словам Нэнси Фезер, российская пропаганда войны не должна иметь "никакого влияния на внутренний мир в нашей стране".
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