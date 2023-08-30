60 лет "горячей линии" между Вашингтоном и Москвой

Прямой канал связи между США и СССР был введен в эксплуатацию 30 августа 1963 года. "Красный телефон" стал одним из символов холодной войны и свидетельством готовности двух держав не допустить ядерной катастрофы.

К тому времени человечество пережило уже две мировые войны, но в октябре 1962 года на горизонте замаячила угроза третьей. Советский Союз разместил ядерные ракеты на территории Кубы - своей верной союзницы. Всего в 180 километрах от острова "победившего социализма" начиналось побережье Соединенных Штатов. В Вашингтоне сразу же ощутили угрозу. Президент США Джон Кеннеди отдал приказ о военно-морской блокаде Кубы. В Америке начали строить бункеры.

27 октября 1962 года советский ЗРК С-75 "Десна" сбил над Кубой американский самолет-разведчик U-2. И все человечество замерло в ожидании неминуемой катастрофы. Но в последний момент советский лидер Никита Хрущев объявил о демонтаже и выводе с территории Кубы советских ракетных установок. Ядерного Армагеддона удалось избежать. Мир вздохнул с облегчением.

Шок от предотвращенного бедствия был настолько сильным, что побудил США и СССР, несмотря на вражду, а, скорее всего, именно из-за вражды - задуматься о необходимости прямого общения, способствующего развитию доверия. И они договорились об установлении непосредственного канала связи между главами советского и американского государств.

Не телефон, а телетайп

Спустя десять месяцев после Карибского кризиса, 30 августа 1963 года между Вашингтоном и Москвой была введена в эксплуатацию "горячая линия". В фильмах и книгах о том времени она известна как "красный телефон". В действительности же это был не телефон, а всего лишь телетайп для передачи письменных сообщений. "Уже тогда это была довольно устаревшая технология. Но, в отличие от телефона, телетайп был защищен от прослушивания", - объясняет в интервью DW историк Бернд Грайнер (Bernd Greiner).

Сверхдержавы придавали этому большое значение. "Они хотели быть уверены в том, что никакая третья сторона не сможет узнать содержание их взаимной переписки - кто бы это ни был", - говорит Грайнер. Первое текстовое послание, отправленное из США в Советский Союз, звучало загадочно: "Быстрая коричневая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки 1234567890". Текст был бессмысленным лишь для непосвященных: на самом деле в нем содержались все буквы английского алфавита и все цифры.

Сигнал для успокоения мира

Бернд Грайнер - американист, специализирующийся на периоде холодной войны, - говорит о "горячей линии" как о символическом акте: "Это был сигнал, призванный заверить мировую общественность в том, что обе стороны поняли ценность взаимной экстренной связи и что они не хотят, чтобы ситуация вновь обострилась настолько, как в тот угрожающий момент осенью 1962 года".

Президент США Джон Кеннеди объявляет о морской блокаде Кубы, 22 октября 1962 год Фото: AP Photo/picture-alliance

Грейнер цитирует слова тогдашнего президента США Джона Кеннеди и его министра обороны Роберта Макнамары: "Мы ощутили границы нашего пространства для маневров". Урок Карибского ракетного кризиса 1962 года был таков: им не управляла ни одна из сторон, все зависело от случая и доброй воли противника. Поэтому необходимо было найти другие средства и способы коммуникации.

Израильские войны запустили "горячую линию"

В первые четыре года "горячая линия" простаивала. "Несколько раз телетайп включали в тестовых целях, но по прямому предназначению его не использовали", - рассказывает Бернд Грайнер. Впервые "красным телефоном" для связи с Москвой воспользовался американский президент Линдон Джонсон в 1967 году во время Шестидневной войны между Израилем и несколькими арабскими государствами. Белый дом стремился предотвратить возможную конфронтацию двух сверхдержав: США традиционно поддерживали Израиль, а СССР занимал сторону арабских государств, к тому же советский флот в Черном море и Шестой флот ВМС США в Средиземном море находились в угрожающей близости друг к другу. Спустя несколько лет, во время арабо-израильской войны 1973 года, с СССР по "горячей линии" и по тому же поводу связался уже следующий президент США - Ричард Никсон.

Канал прямой связи модернизировался

С появлением спутников связи "горячая линия" модернизировалась: в конце 1970-х годов сообщения стали передаваться по каналам космической связи. После падения Берлинской стены в 1989 году, концом коммунистических диктатур в Восточной Европе и распадом Советского Союза в 1991 году и вовсе казалось, что времена критических ситуаций между Вашингтоном и Москвой ушли в прошлое, и "красный телефон" больше не понадобится. Но времена менялись.

Кремль и собор Василия Блаженного Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Технологические инновации, особенно, интернет, уже давно предоставили возможности для создания быстрого и защищенного канала связи между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, для кризисных ситуаций существуют возможности прямой связи и между другими столицами мира.

Историк Бернд Грайнер говорит, что в качестве системы раннего оповещения "горячая линия" используется до сих пор. Как именно она выглядит и насколько часто к ней прибегают со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, доподлинно неизвестно. "Мы не знаем, что это за форма связи - такие сведения, конечно же, не разглашаются", - отмечает собеседник DW.

Меньше общения, чем во времена холодной войны

Известно, что президент США Джо Байден несколько раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Но что происходит дальше - на уровне общения членов правительства или военных, нам неизвестно", - отмечает Грайнер.

Президент США Джо Байден во время видео-конференции Фото: Amr Alfiky/Pool/Getty Images

Историк, до 2018 года возглавлявший Берлинский центр исследований холодной войны, сомневается, что "горячая линия" любого рода может помочь в нынешней войне на Украине. "Проблема в том, что налаженные каналы связи, в частности, между военными и дипломатами, почти полностью уничтожены. На этом уровне царит практически безмолвие, - сожалеет эксперт по России и США. - На фоне войны в Украине это даже отличает нынешнюю ситуацию от разгара холодной войны - то есть того времени, когда между Вашингтоном и Москвой установили "горячую линию".

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