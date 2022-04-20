56-й день войны России против Украины: главные события

Военное присутствие России у восточных границ Украины продолжает усиливаться, интенсивность боев в Донбассе нарастает по мере того, как Москва пытается прорвать украинскую оборону. Российские войска в среду, 20 апреля, атаковали позиции украинской армии по широкому фронту. Минобороны РФ заявило, что российская авиация поразила 73 украинских военных объекта, в том числе два ракетно-артиллерийских склада. Украинская сторона сообщает, что защитникам Донбасса удается сдерживать натиск агрессора.

Обстановка в Мариуполе

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои за завод "Азовсталь". В Киеве заявили, что согласованный гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" так и не заработал, как было запланировано. По оценкам украинских властей, в бункерах "Азовстали" все еще находятся около одной тысячи гражданских лиц.

Командир украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына выразил мнение, что есть два варианта деблокады Мариуполя - "резкая военная операция количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны" или политическое решение. По словам Волыны, необходим международный контроль за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, "которые попали в капкан войны". Эту возможность командир считает вполне реальной "при условии эффективной дипломатии".

Международные посреднические усилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве. По словам представителя генсека ООН Стефаан Дюжжарика, Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира на Украине, а также будущее многосторонних отношений. Гутерриш также предложил объявить четырехдневное прекращение огня в Украине на период православной Пасхи.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в ходе визита в Киев, пообещал Украине дальнейшую поддержку в обороне от российской агрессии. "Вы не одни, мы рядом с вами и сделаем все, чтобы оказать вам поддержку и позаботиться о том, чтобы Украина выиграла войну", - сказал он. Мишель также сообщил, что 5 мая состоится международная конференция доноров по сбору средств для Украины.

Переговоры России и Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина получила от России встречные предложения в рамках переговоров об урегулировании войны. "Украина передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям, в том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы, в том числе политико-юридического характера", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украине передан проект документа с четкими формулировками. "В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видел и ничего не слышал о документе, который Россия послала Украине в рамках переговоров по мирному урегулированию.

Данные о российских потерях

За время войны в Украине российская армия потеряла 2998 единиц техники, подсчитал аналитический проект Oryx, собирающий информацию о военных потерях по открытым данным. Уничтожено, по данным аналитиков, 1558 единиц российской техники, повреждено - 46, брошено - 244, захвачено Украиной - 1120.

Россия потеряла 519 танков, 306 боевых машин пехоты, 532 боевых бронированных машин, 101 БТР и 95 мобильных машин пехоты. Соответствующие потери Украины, по подсчетам Oryx, в 3,5 раза меньше - 846 единиц техники, из которых уничтожено 389 единиц, повреждено - 22, брошено - 36, захвачено - 399.

Потери среди мирного населения

От военной агрессии России в Украине пострадал уже по меньшей мере 5121 мирный житель. Из них погибло 2224 человека (включая 173 ребенка), а ранения получило 2897 человек (в том числе 280 детей), сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека, уточняя, что это лишь самые скромные оценки.

По сведениям Управления, Украину за время российской агрессии покинули 5 млн человек, еще примерно 7,1 млн украинцев покинули постоянные места проживания и находятся внутри страны в других регионах.

Между тем официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с начала российского вторжения в Украину в страну вернулись 1,1 млн человек. Он не уточнил, сколько из этого числа вернулись после эвакуации, а сколько до этого проживали за границей. В конце марта Демченко сообщал, что спустя месяц после начала войны в Украину вернулись 400 тысяч человек, из них 75 - 80 процентов - мужчины.

Новые санкции США в отношении России

США тем временем ввели новый пакет санкций против России. В санкционный список попали около 40 организаций и примерно 30 физлиц. В их числе - зампред ЦБ Ксения Юдаева, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, основатель IBS Анатолий Карачинский, а также Транскапиталбанк - оператор новой платежной системы Hello, которую зарегистрировал ЦБ.

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