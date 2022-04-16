52-й день войны России против Украины: главные события

На 52-й день войны России против Украины - в субботу, 16 апреля, - российские войска продолжили стягиваться на восток Украины и наносить удары по городам и населенным пунктам в ряде украинских регионов. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Минобороны РФ: Украинские военнослужащие вытеснены из городских районов Мариуполя

Российские военные полностью вытеснили украинских военнослужащих из городских районов Мариуполя, утверждают в Минобороны РФ. Вместе с тем украинские силы продолжают оставаться на территории металлургического комбината "Азовсталь" в порту города, указали в ведомстве. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе "поставит точку" в переговорах с РФ.

В результате ракетного удара по Киеву один человек погиб, еще несколько госпитализированы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Харькове на северо-востоке Украины в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города 18 человек получили ранения, один погиб, написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram сообщил, что российские войска обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. В результате произошло крупное возгорание. Российские силы нанесли ракетные удары по Львовской области, сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, украинские подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре российские крылатые ракеты.

МИД РФ запретил въезд премьеру Великобритании и еще 12 физлицам

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд в Россию премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В "стоп-лист" также включены вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак, министр транспорта Грант Шэппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис. Всего ограничения введены против 13 человек. В МИД РФ назвали данный шаг ответом на развязывание Лондоном кампании, "направленной на международную изоляцию России".

Посол Украины: Берлин в деталях не проинформировал Киев по поставкам оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике ситуацию с нехваткой информации вокруг наращивания военной помощи ФРГ Киеву. "Объявление об увеличении военной помощи Украине на первый взгляд звучит хорошо. Однако украинское правительство совершенно не было проинформировано о деталях", - заявил Мельник газете Welt am Sonntag. По словам дипломата, никаких консультаций по данному вопросу с Киевом не проводилось. "Мы не знаем ни масштабов дальнейших поставок оружия, ни деталей этого процесса, ни временных рамок. Все это остается непроясненным", - подчеркнул посол.

Зеленский: Мирный договор с РФ может состоять из двух документов

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, один должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой - отношений Киева с РФ. Готовность стать гарантами безопасности Киева демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, отметил глава украинского государства.

Суд во Львове отправил Виктора Медведчука под арест

Лычаковский районный суд Львова отправил народного депутата Украины Виктора Медведчука, называемого в СМИ кумом президента РФ Владимира Путина, под арест без возможности выйти под залог. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Защита Медведчука может оспорить решение, указали в суде. Супруга политика Оксана Марченко предложила в видеообращении обменять мужа на двух подданных Великобритании, воевавших в Украине и взятых в плен российской стороной.

В ФРГ с начала войны въехали 350 649 украинских беженцев

Федеральная полиция Германии обнародовала обновленные данные о числе беженцев, въехавших в ФРГ с начала войны в Украине. По официальным сведениям, оно составило 350 649. Речь в основном идет о женщинах, детях и престарелых.

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы свыше 1449 человек

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы 1449 человек (для сравнения днем ранее соответствующий показатель составлял 2864), сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье выехал 1381 человек. Еще 68 человек удалось вывезти из ряда городов Луганской области. Эвакуация из Лисичанска на западе области была "полностью сорвана" из-за обстрелов, добавила Верещук.

В Украине с начала войны погиб 21 журналист

С начала войны в Украине погиб 21 журналист, следует из списка комитета Верховной рады по вопросам свободы слова. В комитете не уточнили, какие средства массовой информации представляли репортеры, а также не сообщили точные причины их смерти. Составители перечня возложили вину за гибель журналистов на российских военных.

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