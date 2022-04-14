Журналисты, ставшие жертвами войны в Украине (фотогалерея)

Война в Украине - 14.04.2022

"31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.