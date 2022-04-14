 Журналисты, ставшие жертвами войны в Украине (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.04.2022

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Украина

Журналисты, ставшие жертвами войны в Украине (фотогалерея)

За время войны России против Украины среди погибших и взятых в плен российскими войсками оказались и журналисты. О них фотогалерея DW.

  • Bildergalerie Ukrainekrieg, Journalisten | Lwiw, Ausstellung

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Журналисты - мишень

    С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

  • Евгений Сакун

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Евгений Сакун

    Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

  • Брент Рено

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Брент Рено

    Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

  • Александра Кувшинова

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Александра Кувшинова

    24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

  • Пьер Закжевски

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Пьер Закжевски

    Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

  • Оксана Баулина

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Оксана Баулина

    Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

  • Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом За мужество, его награду.

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Макс Левин

    Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

  • Мантас Кведаровичюс

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Мантас Кведаровичюс

    Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

  • Дмитрий Хилюк

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Дмитрий Хилюк

    Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

  • Виктория Рощина

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Виктория Рощина

    Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

  • Олег Батурин

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Олег Батурин

    Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

  • Инфографика

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Насилие против журналистов продолжается

    "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту.

    Автор: Игорь Бурдыга


  • Bildergalerie Ukrainekrieg, Journalisten | Lwiw, Ausstellung

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Журналисты - мишень

    С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

  • Евгений Сакун

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Евгений Сакун

    Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

  • Брент Рено

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Брент Рено

    Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

  • Александра Кувшинова

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Александра Кувшинова

    24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

  • Пьер Закжевски

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Пьер Закжевски

    Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

  • Оксана Баулина

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Оксана Баулина

    Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

  • Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом За мужество, его награду.

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Макс Левин

    Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

  • Мантас Кведаровичюс

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Мантас Кведаровичюс

    Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

  • Дмитрий Хилюк

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Дмитрий Хилюк

    Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

  • Виктория Рощина

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Виктория Рощина

    Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

  • Олег Батурин

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Олег Батурин

    Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

  • Инфографика

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Насилие против журналистов продолжается

    "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту.

    Автор: Игорь Бурдыга


 

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  • Чернигов,13 апреля

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    12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Севастополь, 7 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого российскими солдатами в Буче.

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

  • Анджей Дуда в Бородянке, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

  • Чернигов

    Война в Украине - 14.04.2022

    Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.

  • Ягодное, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    "31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.

  • Харьков, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.

  • Харьков, 13 марта

    Война в Украине - 14.04.2022

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  • Донецкая область, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.

  • Мариуполь, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.

  • Мариуполь, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.

  • Мариуполь, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.

  • Запорожье, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.

  • Львов, 11 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".

  • Ватикан, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.

  • Милан, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.

  • Венеция, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами.

    Автор: Николай Пермяков


Контекст

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