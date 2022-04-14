Журналисты, ставшие жертвами войны в Украине (фотогалерея)

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За время войны России против Украины среди погибших и взятых в плен российскими войсками оказались и журналисты. О них фотогалерея DW.
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