50-й день войны России против Украины: главные события

На 50-й день войны России против Украины - в четверг, 14 апреля, - российские войска продолжали стягиваться на восток Украины и наносить удары по городам и населенным пунктам в ряде украинских регионов. Украинские военные и отряды территориальной обороны ожесточенно сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

"Москва" утонула

Одним из важнейших событий дня стала гибель флагманского корабля Черноморского флота России - крейсера "Москва". Еще накануне ВСУ заявили, что нанесли по нему ракетный удар, после чего корабль получил серьезные повреждения, на борту вспыхнул пожар. Минобороны РФ подтвердило факт пожара, в результате которого "сдетонировал боезапас", но, по данным ведомства, крейсер оставался на плаву. К вечеру российское военное министерство сообщило, что "Москва" потеряла остойчивость и затонула при буксировке в условиях шторма.

Данные сторон о военной ситуации

Министерство обороны России заявило об уничтожении в Украине за сутки свыше 800 военных объектов. В частности, как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате удара, нанесенного по аэродрому Днепр, уничтожены украинский самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, а также беспилотник "Байрактар".

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российская армия продолжает наращивать авиационную группировку вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения.

После удара по Харькову

Генштаб сообщил, что российские войска продолжают систематически наносить ракетно-бомбовые удары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Продолжается частичная блокада Харькова. На донецком и таврическом направлениях войска РФ вели боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал также об обстреле с российской территории нескольких населенных пунктов Сумской области, уточнив, что это была "первая серьезная провокация за последние дни".

Мариуполь продолжает сопротивляться

Критическая ситуация сохраняется в блокированном российскими войсками Мариуполе. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, часть 36-й бригады морской пехоты ВСУ во время совершения прорыва попала под вражеский удар, в результате чего понесла потери, а также группа бойцов попала в плен.

Между тем замкомандира базирующегося в Мариуполе полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал в видеообращении, что с начала боев за город бойцами "Азова" убито более 2000 российских солдат.

В то же время мэр города Вадим Бойченко опроверг прозвучавшие накануне заявления России о захвате мариупольского порта.

Генштаб ВСУ - об успехах

Генеральный штаб ВСУ проинформировал об успехах украинской армии. Так, по его данным, в Харьковской области украинские военные взорвали мост, по которому российская военная колона из нескольких бронемашин двигалась в направлении Изюма, а на юге Украины несколько населенных пунктов освободили львовские десантники.

В сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) указывается, что украинские военнослужащие отразили 6 атак в Донбассе, уничтожив 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и 1 артиллерийскую систему противника.

Данные Киева о российских потерях

Генштаб ВСУ утверждает, что, согласно обновленным данным, потери России в личном составе с начала войны составили около 19 900 человек, уничтожено 753 танка, 1968 боевых бронемашин, 1437 единиц автомобильной техники, 366 артиллерийских систем, 122 РСЗО, 160 самолетов, 144 вертолетов, 7 кораблей/катеров и т. д.

Обвинения в обстрелах российской территории

Российская сторона продолжает обвинять Украину в ударах по своей территории. Так, сообщается об обстрелах поселка Климово на границе Брянской области, сел Сподарюшино и Журавлевка Белгородской области. Украинская сторона не комментирует обвинения со стороны Москвы.

Обмен пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о проведении четвертого по счету обмена военнопленными с Россией. В ходе него были освобождены 30 граждан Украины, включая 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава, а также 8 гражданских лиц, в том числе 1 женщина.

По информации Верещук, в результате работы 14 гуманитарных коридоров 14 апреля из районов боевых действий эвакуированы 2557 человек. При этом вице-премьер отметила, что режим тишины обеспечен не был. По ее словам, гуманитарные коридоры в Луганской области заработают лишь в том случае, если российские войска прекратят обстрелы.

Министерство здравоохранения Украины заявило, что с момента российского вторжения в Украине повреждены 324 больницы, 24 из них уничтожены полностью. В то же время, по словам замминистра здравоохранения Алексея Яременко, на территориях, освобожденных от сил РФ, начинаются работы по восстановлению медицинских учреждений.

Данные ООН о жертвах среди мирного населения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 24 февраля в Украине погибло не менее 1964 человек из числа мирных жителей, из них 161 - дети, еще 2613 получили ранения. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей - 703 человек были убиты и 1308 ранены. Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракеты и авиаудары. УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения с мест требуют дополнительного подтверждения.

Парламент Украины - о геноциде со стороны России

Верховная рада Украины одобрила постановление, в котором признала "совершение Россией геноцида украинского народа". Действия российских вооруженных сил в Украине в отношении мирных жителей "совершаются с намерением уничтожить, полностью или частично, украинский народ как отдельную национальную общность", указывается в документе. Парламентарии обратились в ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам иностранных государств с призывом признать действия РФ в Украине геноцидом.

Расширение санкций против России

Власти Великобритании включили в санкционный перечень двух деловых партнеров Романа Абрамовича - гражданина Канады Евгения Тененбаума и обладателя паспортов РФ и Израиля Давида Давидовича.

Агентство по ядерной энергии при ОЭСР сообщило о приостановке участия России в этой организации, которая вступит в силу 11 мая.

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