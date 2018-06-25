50 самых необычных музеев Германии

18 мая - Международный день музеев. В Германии их немало - около 6300! Многие посвящены неожиданным явлениям, курьезным вещам или персонажам.
Был бы повод, а что собирать - найдется. Необычные музеи в Германии можно встретить в самых неожиданных местах. Чем глубже в провинцию, тем выше вероятность. Предлагаем вашему вниманию онлайн-путеводитель по особенным, необычным и курьезным экспозициям в немецких городах и прочих местностях. Большинство из этих музеев основано частными лицами или местными общественными объединениями и клубами. Список не претендует на абсолютную полноту и объективность. Ваши предложения и дополнения на основе личного опыта и впечатлений можно направлять по адресу: feedback.russian@dw.com
Баден-Вюртемберг
Международный музей пуговиц - Das Knopf und Knopf Museum
Вартаузен (Warthausen)
www.knopfundknopf.com
Музей наперстков - Fingerhutmuseum
Креглинген (Creglingen)
www.fingerhutmuseum.de
Музей карамелек - Bonbon-Museum
Файхинген-на-Энце (Vaihingen an der Enz)
www.vaihingen.de
Музей свиней - Schweine-Museum
Штутгарт (Stuttgart)
www.schweinemuseum.de
Музей кукол и игрушек - Puppen- und Spielzeugmuseum
Ротвайль (Rottweil)
www.puppenmuseum.de
Бавария
Музей метелок, щеток и веников - Besenmuseum
Гюнцбург (Günzburg)
www.besenwelten.de
Немецкий музей Рождества - Deutsches Weihnachtsmuseum
Ротенбург-на-Таубере (Rothenburg ob der Tauber)
www.weihnachtsmuseum.de
Первый немецкий музей драконов - Erstes Deutsches Drachenmuseum
Фурт-им-Вальд (Furth im Wald)
www.drachenmuseum.de
Немецкий музей курительных трубок - Deutsches Tabakpfeifenmuseum
Оберельсбах (Oberelsbach)
www.rhoenline.de
Музей картофеля - Kartoffelmuseum
Мюнхен (München)
www.kartoffelmuseum.de
Музей Аугсбургского кукольного театра - Augsburger Puppentheatermuseum
Аугсбург (Augsburg)
www.diekiste.net
Европейский музей спаржи - Europäisches Spargelmuseum
Шробенхаузен (Schrobenhausen)
www.museen-schrobenhausen.byseum.de
Музей такс - Dackelmuseum
Пассау (Passau)
www.dackelmuseum.de
Берлин
Музей букв - Buchstabenmuseum
Берлин (Berlin)
www.buchstabenmuseum.de
Музей ГДР - DDR Museum
Берлин (Berlin)
www.ddr-museum.de
Музеи берлинских подземелий - Berliner Unterwelten
Берлин (Berlin)
www.berliner-unterwelten.de
Бранденбург
Музей циркового и артистического искусства - Artistenmuseum
Вандлиц (Wandlitz)
www.artistenmuseum.de
Архив исчезнувших мест - Archiv verschwundener Orte
Лаузиц (Lausitz)
www.archiv-verschwundene-orte.de
Бремен
Бременский музей радио - Bremer Rundfunkmuseum
Бремен (Bremen)
www.bremer-rundfunkmuseum.de
Гамбург
Музей пряностей - Spicy's Gewürzmuseum
Гамбург (Hamburg)
www.spicys.de
Немецкий музей пищевых добавок - Deutsches Zusatzstoffmuseum
Гамбург (Hamburg)
www.zusatzstoffmuseum.de
Гессен
Немецкий музей обоев - Deutsches Tapetenmuseum
Кассель (Kassel)
www.museum-kassel.de
Музей Стёпки-Растрёпки - Struwwelpeter Museum
Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main)
www.struwwelpeter-museum.de
Музей роз - Rosenmuseum
Бад-Наухайм (Bad Nauheim)
www.rosenmuseum.com
Музей табака - Tabakmuseum
Лорш (Lorsch)
www.lorsch.info
Музей смеха Арлекиниум - Harlekinäum - Museum des Lachens
Висбаден (Wiesbaden)
www.harlekinaeum.de
Музей погребальных традиций и обрядов - Museum für Sepulkralkultur
Кассель (Kassel)
www.sepulkralmuseum.de
Мекленбург-Передняя Померания
Первый немецкий музей кафельных плиток - Erstes Deutsches Fliesenmuseum
Бойценбург (Boizenburg)
www.jugendstilfliesen-museum.de
Нижняя Саксония
Музей образовательного центра для слепых - Blindenmuseum
Ганновер (Hannover)
www.hannover.de
Северогерманский музей игрушек - Norddeutsches Spielzeugmuseum
Зольтау (Soltau)
www.spielzeugmuseum-soltau.de
Музей вертолетов - Hubschraubermuseum
Бюккебург (Bückeburg)
www.hubschraubermuseum.de
Музей кораблей в бутылках - Buddelschiffmuseum
Нойхарлингерзиль (Neuharlingersiel)
www.buddelschiffmuseum.de
Музей храпа - Schnarch-Museum
Альфельд (Alfeld)
www.schnarchmuseum.de
Северный Рейн-Вестфалия
Музей шоколада - Schokoladenmuseum
Кельн (Köln)
www.schokoladenmuseum.de
Парфюмерный музей в Доме 4711 - 4711 Traditionshaus
Кельн (Köln)
www.4711.com
Парфюмерный музей в Доме Фарины - Duftmuseum im Farina Haus
Кельн (Köln)
www.farina.eu
Музей кельнского карнавала - Kölner Karnevalsmuseum
Кельн (Köln)
www.koelner-karneval.org
Музей книжных иллюстраций - Bilderbuchmuseum
Тройсдорф (Troisdorf)
www.bilderbuchmuseum.de
Рейнланд-Пфальц
Немецкий музей обуви - Deutsches Schuhmuseum
Хауэнштайн (Hauenstein)
www.museum-hauenstein.de
Музей кошек - Katzinett
Людвигсхафен (Ludwigshafen)
www.katzinett.de
Саар
Музей механических музыкальных инструментов - Museum für mechanische Musik
Вайскирхен (Weiskirchen)
www.mechanischer-musiksalon.de
Саксония
Немецкий музей игр - Deutsches SPIELEmuseum
Хемниц (Chemnitz)
www.deutsches-spielemuseum.eu
Музей в пряничной фабрике - Alte Pfefferküchlerei
Вайсенберг (Weißenberg)
www.sachsen-net.com
Музей кофейников - Kaffeekannenmuseum
Лихтенштайн (Lichtenstein)
www.kaffeekannenmuseum-sachsen.de
Музей щелкунчиков - Nussknackermuseum
Нойхаузен (Neuhausen)
www.nussknackermuseum-neuhausen.de
Музей лжи - между правдой и иллюзией - Lügenmuseum
Радебойль (Radebeul)
www.luegenmuseum.de
Саксония-Анхальт
Музей мышеловок и необычных вещиц - Mausefallen- und Kuriositätenmuseum
Гюнтерсберге (Güntersberge)
www.mausefallenmuseum.de
Шлезвиг-Гольштейн
Музей викингов Хедебю - Wikinger Museum Haithabu
Бусдорф (Busdorf)
haithabu.de
Тюрингия
Первый немецкий музей жареных колбасок - 1. Deutsches Bratwurstmuseum
Ваксенбурггемайнде (Wachsenburggemeinde)
www.bratwurstmuseum.net
Музей садовых гномов - Gartenzwergmuseum
Гревенрода (Gräfenroda)
www.zwergen-griebel.de
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