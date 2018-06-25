 50 самых необычных музеев Германии | Советы туристам в Германии | DW | 18.05.2019

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Туристу на заметку

50 самых необычных музеев Германии

18 мая - Международный день музеев. В Германии их немало - около 6300! Многие посвящены неожиданным явлениям, курьезным вещам или персонажам.

Экспонат Музея свиней

Был бы повод, а что собирать - найдется. Необычные музеи в Германии можно встретить в самых неожиданных местах. Чем глубже в провинцию, тем выше вероятность. Предлагаем вашему вниманию онлайн-путеводитель по особенным, необычным и курьезным экспозициям в немецких городах и прочих местностях. Большинство из этих музеев основано частными лицами или местными общественными объединениями и клубами. Список не претендует на абсолютную полноту и объективность. Ваши предложения и дополнения на основе личного опыта и впечатлений можно направлять по адресу: feedback.russian@dw.com 

Баден-Вюртемберг

Международный музей пуговиц - Das Knopf und Knopf Museum
Вартаузен (Warthausen)
www.knopfundknopf.com

Музей наперстков - Fingerhutmuseum
Креглинген (Creglingen)
www.fingerhutmuseum.de

Музей карамелек - Bonbon-Museum
Файхинген-на-Энце (Vaihingen an der Enz)
www.vaihingen.de

Музей свиней - Schweine-Museum
Штутгарт (Stuttgart)
www.schweinemuseum.de

Музей кукол и игрушек - Puppen- und Spielzeugmuseum
Ротвайль (Rottweil)
www.puppenmuseum.de

Бавария

Музей метелок, щеток и веников - Besenmuseum
Гюнцбург (Günzburg)
www.besenwelten.de

Немецкий музей Рождества - Deutsches Weihnachtsmuseum
Ротенбург-на-Таубере (Rothenburg ob der Tauber)
www.weihnachtsmuseum.de

Первый немецкий музей драконов - Erstes Deutsches Drachenmuseum
Фурт-им-Вальд (Furth im Wald)
www.drachenmuseum.de

Немецкий музей курительных трубок - Deutsches Tabakpfeifenmuseum
Оберельсбах (Oberelsbach)
www.rhoenline.de

Музей картофеля - Kartoffelmuseum
Мюнхен (München)
www.kartoffelmuseum.de

Музей Аугсбургского кукольного театра - Augsburger Puppentheatermuseum
Аугсбург (Augsburg)
www.diekiste.net

Европейский музей спаржи - Europäisches Spargelmuseum
Шробенхаузен (Schrobenhausen)
www.museen-schrobenhausen.byseum.de

Музей такс - Dackelmuseum
Пассау (Passau)
www.dackelmuseum.de

Музей ГДР в Берлине

Берлин

Музей букв - Buchstabenmuseum
Берлин (Berlin)
www.buchstabenmuseum.de

Музей ГДР - DDR Museum
Берлин (Berlin)
www.ddr-museum.de

Музеи берлинских подземелий - Berliner Unterwelten
Берлин (Berlin)
www.berliner-unterwelten.de

Бранденбург

Музей циркового и артистического искусства - Artistenmuseum
Вандлиц (Wandlitz)
www.artistenmuseum.de

Архив исчезнувших мест - Archiv verschwundener Orte
Лаузиц (Lausitz)
www.archiv-verschwundene-orte.de

Бремен

Бременский музей радио - Bremer Rundfunkmuseum
Бремен (Bremen)
www.bremer-rundfunkmuseum.de

Гамбург

Музей пряностей - Spicy's Gewürzmuseum
Гамбург (Hamburg)
www.spicys.de

Немецкий музей пищевых добавок - Deutsches Zusatzstoffmuseum
Гамбург (Hamburg)
www.zusatzstoffmuseum.de

Гессен
Немецкий музей обоев - Deutsches Tapetenmuseum
Кассель (Kassel)
www.museum-kassel.de

Музей Стёпки-Растрёпки - Struwwelpeter Museum
Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main)
www.struwwelpeter-museum.de

Музей роз - Rosenmuseum
Бад-Наухайм (Bad Nauheim)
www.rosenmuseum.com

Музей табака - Tabakmuseum
Лорш (Lorsch)
www.lorsch.info

Музей смеха Арлекиниум - Harlekinäum - Museum des Lachens
Висбаден (Wiesbaden)
www.harlekinaeum.de

Музей погребальных традиций и обрядов - Museum für Sepulkralkultur
Кассель (Kassel)
www.sepulkralmuseum.de

Корабль в бутылке

Мекленбург-Передняя Померания

Первый немецкий музей кафельных плиток - Erstes Deutsches Fliesenmuseum
Бойценбург (Boizenburg)
www.jugendstilfliesen-museum.de

Нижняя Саксония

Музей образовательного центра для слепых - Blindenmuseum
Ганновер (Hannover)
www.hannover.de

Северогерманский музей игрушек - Norddeutsches Spielzeugmuseum
Зольтау (Soltau)
www.spielzeugmuseum-soltau.de

Музей вертолетов - Hubschraubermuseum
Бюккебург (Bückeburg)
www.hubschraubermuseum.de

Музей кораблей в бутылках - Buddelschiffmuseum
Нойхарлингерзиль (Neuharlingersiel)
www.buddelschiffmuseum.de

Музей храпа - Schnarch-Museum
Альфельд (Alfeld)
www.schnarchmuseum.de

Северный Рейн-Вестфалия

Музей шоколада - Schokoladenmuseum
Кельн (Köln)
www.schokoladenmuseum.de

Парфюмерный музей в Доме 4711 - 4711 Traditionshaus
Кельн (Köln)
www.4711.com

Парфюмерный музей в Доме Фарины - Duftmuseum im Farina Haus
Кельн (Köln)
www.farina.eu

Музей кельнского карнавала - Kölner Karnevalsmuseum
Кельн (Köln)
www.koelner-karneval.org

Музей книжных иллюстраций - Bilderbuchmuseum
Тройсдорф (Troisdorf)
www.bilderbuchmuseum.de

Садовые гномы

Рейнланд-Пфальц

Немецкий музей обуви - Deutsches Schuhmuseum
Хауэнштайн (Hauenstein)
www.museum-hauenstein.de

Музей кошек - Katzinett
Людвигсхафен (Ludwigshafen)
www.katzinett.de

Саар

Музей механических музыкальных инструментов - Museum für mechanische Musik
Вайскирхен (Weiskirchen)
www.mechanischer-musiksalon.de

Саксония

Немецкий музей игр - Deutsches SPIELEmuseum
Хемниц (Chemnitz)
www.deutsches-spielemuseum.eu

Музей в пряничной фабрике - Alte Pfefferküchlerei
Вайсенберг (Weißenberg)
www.sachsen-net.com

Музей кофейников - Kaffeekannenmuseum
Лихтенштайн (Lichtenstein)
www.kaffeekannenmuseum-sachsen.de

Музей щелкунчиков - Nussknackermuseum
Нойхаузен (Neuhausen)
www.nussknackermuseum-neuhausen.de

Музей лжи - между правдой и иллюзией - Lügenmuseum
Радебойль (Radebeul)
www.luegenmuseum.de

Саксония-Анхальт

Музей мышеловок и необычных вещиц - Mausefallen- und Kuriositätenmuseum
Гюнтерсберге (Güntersberge)
www.mausefallenmuseum.de

Шлезвиг-Гольштейн

Музей викингов Хедебю - Wikinger Museum Haithabu
Бусдорф (Busdorf)
haithabu.de        

Тюрингия

Первый немецкий музей жареных колбасок - 1. Deutsches Bratwurstmuseum
Ваксенбурггемайнде (Wachsenburggemeinde)
www.bratwurstmuseum.net

Музей садовых гномов - Gartenzwergmuseum
Гревенрода (Gräfenroda)
www.zwergen-griebel.de

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Лучшие музеи Германии

  • Музей Абтайберг

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    2016: Музей Абтайберг

    Музей современного искусства Abteiberg в Мёнхенгладбахе, построенный на холме с учетом особенностей ландшафта, - первый пример музейного здания, которое само по себе является произведением искусства. Как говорится в обосновании жюри AICA, Abteiberg заслуживает титула "музей года" как "всемирно признанная веха в развитии музейной архитектуры постмодернизма".

  • Музей Абтайберг

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    Революция в камне

    Построил музей в Мёнхенгладбахе австрийский архитектор Ханс Холляйн (1934 - 2014). Планировка и строительство продолжались десять лет. В 1982 году здание было открыто для публики.

  • Музей Абтайберг

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    Сам как скульптура

    Построенный на склоне холма музей имеет множество уровней, лестниц, подъемов, переходов, по которым посетитель может ходить как внутри, так и снаружи. Идея архитектора была поместить искусство в искусство. Внутри музея посетителя ожидает, как отмечает AICA, "великолепная коллекция интернационального арта". Снаружи - артефактом является сам музей, окруженный скульптурами.

  • Художественный музей Равенсбург

    Лучшие музеи Германии

    2015: Художественный музей Равенсбург

    Спроектированный архитектурным бюро Lederer+Ragnarsdóttir+Oei из Штутгарта музей современного искусства в баварском Равенсбурге был открыт 8 марта 2013 года. Он является первым в мире энергосберегающим музеем. Многослойные стены из кирпича и бетона практически без окон обеспечивают хорошую изоляцию, а значит малое энергопотребление и отсутствие необходимости в отоплении внутренних помещений.

  • Художественный музей Равенсбург

    Лучшие музеи Германии

    Против тренда

    Немецкая секция AICA сочла этот музей заслуживающим почетного титула "музей года" потому, что он "успешно противостоит коммерциализации художественного бизнеса и выработал свой собственный, уникальный профиль". Музей специализируется на изобразительном искусстве XX-XXI веков и особое внимание уделяет классическому модерну, в частности, экспрессионизму, а также актуальному арту.

  • MARTa в Херфорде

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    2014: MARTa в Херфорде - эксклюзивный дизайн

    Лучшим в 2014 году был признан Музей современного искусства, дизайна и архитектуры MARTa в Херфорде. Построенный по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Гери и открывшийся в 2005 году, музей демонстрирует впечатляющим образом гармоничное сочетание необычной архитектуры и популяризации современного изобразительного искусства, говорится в обосновании жюри AICA.

  • MARTa в Херфорде

    Лучшие музеи Германии

    На стыке искусства и быта

    Экстравагантное здание расположено в просторном искусно устроенном парке и гармонично вписывается в городской пейзаж. Внутри музея часто проходят выставки прикладного искусства. Особое внимание музей уделяет культуре повседневной жизни.

  • Музей Kolumba в Кельне

    Лучшие музеи Германии

    2013: музей Kolumba в Кельне - уникальная архитектура

    Уникальное здание кельнского музея "Колумба" спроектировано лауреатом Притцкеровской премии Петером Цумтором. Музей был основан еще в 1853 году и был назван, как и позднеготическая церковь, где он некогда располагался, в честь святого монаха Колумбы. Во время Второй мировой войны храм был разрушен. Его уцелевшие части интегрированы в фасад нового музейного здания, возведенного в 2007 году.

  • Музей Kolumba в Кельне

    Лучшие музеи Германии

    Оазис покоя

    Немецкое отделение AICA, присудившее почетный титул музею Кельнского архиепископства, назвало здание выдающимся памятником архитектуры и особо отметило концепцию, в соответствии с которой здесь выставляются произведения искусства духовного содержания - от работ современных художников до творений старых мастеров. Экспонаты показывают без аннотаций, чтобы ничто не мешало восприятию искусства.

  • Städel во Франкфурте-на-Майне

    Лучшие музеи Германии

    2012: Städel во Франкфурте-на-Майне

    Художественный музей Städel, основанный более 200 лет тому назад, был расширен в 2012 году с применением новаторских архитектурных и технических решений. Под музейным газоном появился новый выставочный зал площадью 3000 квадратных метров. "Иллюминаторы" в земле пускают свет в подземную галерею, перекликаясь с круглыми окнами на фасаде старого здания.

  • Städel во Франкфурте-на-Майне

    Лучшие музеи Германии

    Дом для нового искусства

    Расширение музея Städel, стоившее 34 миллиона евро, позволило пополнить музейную коллекцию, одну из самых значительных в Германии, произведениями современного изобразительного искусства. Новые приобретения размещены в подземной галерее.

  • Музей современного искусства в Зигене

    Лучшие музеи Германии

    2011: Музей современного искусства в Зигене - наследие Бернда и Хиллы Бехер

    Музей в Зигене специализируется на изобразительном искусстве послевоенного времени. В коллекции Museum für Gegenwartskunst Siegen представлены живопись и фотография, видео-арт, а также инсталляции. Особое внимание музей уделяет творческому наследию известных немецких фотографов Бернда Бехер, который родился в Зигене, и его Хиллы Бехер. На фото: инсталляция немецкой художницы Шарлотты Позененске.

  • Художественные музеи Хемница

    Лучшие музеи Германии

    2010: Художественные музеи Хемница - от Эдварда Мунка до Боба Дилана

    Музеи Хемница получили почетный титул в знак признания за выставочную концепцию, благодаря которой этот восточногерманский город поднялся в первый ряд значимых культурных центров наряду с Дрезденом. Кunstsammlungen Chemnitz - это искусство XIX и XX столетий. Большой резонанс вызвали выставки работ Эдварда Мунка и Эрнста Людвига Кирхнера, а также премьерная презентация акварелей Боба Дилана.

  • Музей Морсбройх в Леверкузене

    Лучшие музеи Германии

    2009: Музей Морсбройх в Леверкузене - немецкий послевоенный авангард

    Музей Морсбройх разместился в барочном замке в Леверкузене. Он был создан в 1951 году и является первым музеем современного искусства ФРГ. В 1960-е годы музей был одним из главных центров творческого авангарда и прогрессивной философской мысли в Германии. В собрании музея представлены работы ведущих немецких художников послевоенного времени.

  • Гравюрный кабинет в Дрездене

    Лучшие музеи Германии

    2008: Гравюрный кабинет в Дрездене - от Дюрера до Базелица

    Собрание уникального музея Kupferstich-Kabinett считается одним из богатейших в мире. В дрезденском Гравюрном кабинете хранится более 515 тысяч работ, созданных в разные исторические эпохи: гравюры, рисунки, акварели, офорты, иллюстрированные книги, фотографии. В коллекции представлены, в частности, работы Дюрера, Рембрандта, Микеланджело, Кранаха, Пикассо и Базелица.

  • Музей Висбадена

    Лучшие музеи Германии

    2007: Музей Висбадена - наследие Явленского

    Великолепные выставки и осторожная, но последовательная стратегия пополнения музейных фондов - жюри немецкого отделения AICA отметило в своем обосновании также то, как незаметно для широкой общественности висбаденский музей превратился в один из ведущих музеев Германии. В Висбадене, где 20 лет прожил русский художник-экспрессионист Алексей Явленский, хранится большое собрание его работ.

  • Квадрат в Боттропе

    Лучшие музеи Германии

    2006: "Квадрат" в Боттропе - необычная смесь

    В своем нынешнем виде комплекс Quadrat в Боттропе открылся в 1983 году на базе городского краеведческого музея, получив на хранение коллекцию Джозефа Альберса, немецкого художника и одного из преподавателей Баухауза, эмигрировавшего в США. Жюри AICA отметило "умную и независимую от модных течений выставочную концепцию" и необычную смесь из краеведения и современного искусства в его коллекции.

  • Музей в Шверине

    Лучшие музеи Германии

    2005: Музей в Шверине - скачок в современность

    Государственный музей в Шверине (Staatliches Museum Schwerin) заслужил почетный титул, присуждаемый немецким отделением AICA, благодаря тому, что музею, как говорится в обосновании жюри, известному своим богатейшим собранием старых мастеров, удалось покорить и "сложную территорию концептуального искусства модерна".

  • Музей Курхаус в Клеве

    Лучшие музеи Германии

    2004: Музей "Курхаус" в Клеве - курортное прошлое

    В 1997 году бывший роскошный отель в городе-курорте Клеве, в который до Первой мировой войны приезжала на воды прусская и нидерландская знать, был переоборудован в музей. В его собрании хранятся работы как мастеров Средневековья, так и немецкого авангардиста Йозефа Бойса. Титул "музей года" Museum Kurhaus получил за то, что сделал себе имя далеко за пределами региона, в котором он расположен.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

Культовые изобретения немцев собрали под одной крышей

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Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока"

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Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый

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От "Аннушки" до "Бурана": советская техника в немецком музее

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Немецкий музей деревенской жизни

Ежегодно в Музей под открытым небом в Коммерне приезжает более 200 тысяч посетителей. Он посвящен крестьянской жизни в прусской Рейнской провинции. (30.07.2016)  

Музей берлинских подземелий

Эта экспозиция находится Берлине в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции метро "Гезундбруннен". (25.07.2017)  

Немецкий "Форт-Нокс" - cекретный бункер стал музеем

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Бункер для канцлера

Репортаж о том, где и как предстояло работать руководству Западной Германии в случае ядерного конфликта между НАТО и Советским Союзом. (28.08.2015)  

Электрификация в стиле модерн

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Всемирное наследие: Вюрцбургская резиденция - шедевр Бальтазара Неймана

Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге. (06.07.2015)  

От анатомии до эпилепсии: медицинские музеи в Германии

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Спортивные музеи Германии

Спортивная история - часть культурного наследия. В Германии сейчас насчитывается около 80 спортивных музеев. Представляем некоторые из них. (12.02.2014)  

Во кузнице молодые кузнецы

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Онлайн-путеводители

Музеи, достопримечательности, отдых и туризм. Тематические путеводители по немецким сетевым ресурсам. (01.03.2012)  

Автомобильные музеи: онлайн-путеводитель

Автомобильных музеев мало не бывает. Похоже, именно таким принципом руководствуются коллекционеры раритетных авто, выставляющие свои олдтаймеры на всеобщее обозрение. (29.03.2011)  

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