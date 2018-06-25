50 самых необычных музеев Германии

Был бы повод, а что собирать - найдется. Необычные музеи в Германии можно встретить в самых неожиданных местах. Чем глубже в провинцию, тем выше вероятность. Предлагаем вашему вниманию онлайн-путеводитель по особенным, необычным и курьезным экспозициям в немецких городах и прочих местностях. Большинство из этих музеев основано частными лицами или местными общественными объединениями и клубами. Список не претендует на абсолютную полноту и объективность. Ваши предложения и дополнения на основе личного опыта и впечатлений можно направлять по адресу: feedback.russian@dw.com

Баден-Вюртемберг

Международный музей пуговиц - Das Knopf und Knopf Museum

Вартаузен (Warthausen)

www.knopfundknopf.com

Музей наперстков - Fingerhutmuseum

Креглинген (Creglingen)

www.fingerhutmuseum.de

Музей карамелек - Bonbon-Museum

Файхинген-на-Энце (Vaihingen an der Enz)

www.vaihingen.de

Музей свиней - Schweine-Museum

Штутгарт (Stuttgart)

www.schweinemuseum.de

Музей кукол и игрушек - Puppen- und Spielzeugmuseum

Ротвайль (Rottweil)

www.puppenmuseum.de

Бавария

Музей метелок, щеток и веников - Besenmuseum

Гюнцбург (Günzburg)

www.besenwelten.de

Немецкий музей Рождества - Deutsches Weihnachtsmuseum

Ротенбург-на-Таубере (Rothenburg ob der Tauber)

www.weihnachtsmuseum.de

Первый немецкий музей драконов - Erstes Deutsches Drachenmuseum

Фурт-им-Вальд (Furth im Wald)

www.drachenmuseum.de

Немецкий музей курительных трубок - Deutsches Tabakpfeifenmuseum

Оберельсбах (Oberelsbach)

www.rhoenline.de

Музей картофеля - Kartoffelmuseum

Мюнхен (München)

www.kartoffelmuseum.de

Музей Аугсбургского кукольного театра - Augsburger Puppentheatermuseum

Аугсбург (Augsburg)

www.diekiste.net

Европейский музей спаржи - Europäisches Spargelmuseum

Шробенхаузен (Schrobenhausen)

www.museen-schrobenhausen.byseum.de

Музей такс - Dackelmuseum

Пассау (Passau)

www.dackelmuseum.de

Берлин

Музей букв - Buchstabenmuseum

Берлин (Berlin)

www.buchstabenmuseum.de

Музей ГДР - DDR Museum

Берлин (Berlin)

www.ddr-museum.de

Музеи берлинских подземелий - Berliner Unterwelten

Берлин (Berlin)

www.berliner-unterwelten.de

Бранденбург

Музей циркового и артистического искусства - Artistenmuseum

Вандлиц (Wandlitz)

www.artistenmuseum.de

Архив исчезнувших мест - Archiv verschwundener Orte

Лаузиц (Lausitz)

www.archiv-verschwundene-orte.de

Бремен

Бременский музей радио - Bremer Rundfunkmuseum

Бремен (Bremen)

www.bremer-rundfunkmuseum.de

Гамбург

Музей пряностей - Spicy's Gewürzmuseum

Гамбург (Hamburg)

www.spicys.de

Немецкий музей пищевых добавок - Deutsches Zusatzstoffmuseum

Гамбург (Hamburg)

www.zusatzstoffmuseum.de

Гессен

Немецкий музей обоев - Deutsches Tapetenmuseum

Кассель (Kassel)

www.museum-kassel.de

Музей Стёпки-Растрёпки - Struwwelpeter Museum

Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main)

www.struwwelpeter-museum.de

Музей роз - Rosenmuseum

Бад-Наухайм (Bad Nauheim)

www.rosenmuseum.com

Музей табака - Tabakmuseum

Лорш (Lorsch)

www.lorsch.info

Музей смеха Арлекиниум - Harlekinäum - Museum des Lachens

Висбаден (Wiesbaden)

www.harlekinaeum.de

Музей погребальных традиций и обрядов - Museum für Sepulkralkultur

Кассель (Kassel)

www.sepulkralmuseum.de

Мекленбург-Передняя Померания

Первый немецкий музей кафельных плиток - Erstes Deutsches Fliesenmuseum

Бойценбург (Boizenburg)

www.jugendstilfliesen-museum.de

Нижняя Саксония

Музей образовательного центра для слепых - Blindenmuseum

Ганновер (Hannover)

www.hannover.de

Северогерманский музей игрушек - Norddeutsches Spielzeugmuseum

Зольтау (Soltau)

www.spielzeugmuseum-soltau.de

Музей вертолетов - Hubschraubermuseum

Бюккебург (Bückeburg)

www.hubschraubermuseum.de

Музей кораблей в бутылках - Buddelschiffmuseum

Нойхарлингерзиль (Neuharlingersiel)

www.buddelschiffmuseum.de

Музей храпа - Schnarch-Museum

Альфельд (Alfeld)

www.schnarchmuseum.de

Северный Рейн-Вестфалия

Музей шоколада - Schokoladenmuseum

Кельн (Köln)

www.schokoladenmuseum.de

Парфюмерный музей в Доме 4711 - 4711 Traditionshaus

Кельн (Köln)

www.4711.com

Парфюмерный музей в Доме Фарины - Duftmuseum im Farina Haus

Кельн (Köln)

www.farina.eu

Музей кельнского карнавала - Kölner Karnevalsmuseum

Кельн (Köln)

www.koelner-karneval.org

Музей книжных иллюстраций - Bilderbuchmuseum

Тройсдорф (Troisdorf)

www.bilderbuchmuseum.de

Рейнланд-Пфальц

Немецкий музей обуви - Deutsches Schuhmuseum

Хауэнштайн (Hauenstein)

www.museum-hauenstein.de

Музей кошек - Katzinett

Людвигсхафен (Ludwigshafen)

www.katzinett.de

Саар

Музей механических музыкальных инструментов - Museum für mechanische Musik

Вайскирхен (Weiskirchen)

www.mechanischer-musiksalon.de

Саксония

Немецкий музей игр - Deutsches SPIELEmuseum

Хемниц (Chemnitz)

www.deutsches-spielemuseum.eu

Музей в пряничной фабрике - Alte Pfefferküchlerei

Вайсенберг (Weißenberg)

www.sachsen-net.com

Музей кофейников - Kaffeekannenmuseum

Лихтенштайн (Lichtenstein)

www.kaffeekannenmuseum-sachsen.de

Музей щелкунчиков - Nussknackermuseum

Нойхаузен (Neuhausen)

www.nussknackermuseum-neuhausen.de

Музей лжи - между правдой и иллюзией - Lügenmuseum

Радебойль (Radebeul)

www.luegenmuseum.de

Саксония-Анхальт

Музей мышеловок и необычных вещиц - Mausefallen- und Kuriositätenmuseum

Гюнтерсберге (Güntersberge)

www.mausefallenmuseum.de

Шлезвиг-Гольштейн

Музей викингов Хедебю - Wikinger Museum Haithabu

Бусдорф (Busdorf)

haithabu.de

Тюрингия

Первый немецкий музей жареных колбасок - 1. Deutsches Bratwurstmuseum

Ваксенбурггемайнде (Wachsenburggemeinde)

www.bratwurstmuseum.net

Музей садовых гномов - Gartenzwergmuseum

Гревенрода (Gräfenroda)

www.zwergen-griebel.de

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Лучшие музеи Германии

Лучшие музеи Германии 2016: Музей Абтайберг Музей современного искусства Abteiberg в Мёнхенгладбахе, построенный на холме с учетом особенностей ландшафта, - первый пример музейного здания, которое само по себе является произведением искусства. Как говорится в обосновании жюри AICA, Abteiberg заслуживает титула "музей года" как "всемирно признанная веха в развитии музейной архитектуры постмодернизма".

Лучшие музеи Германии Революция в камне Построил музей в Мёнхенгладбахе австрийский архитектор Ханс Холляйн (1934 - 2014). Планировка и строительство продолжались десять лет. В 1982 году здание было открыто для публики.

Лучшие музеи Германии Сам как скульптура Построенный на склоне холма музей имеет множество уровней, лестниц, подъемов, переходов, по которым посетитель может ходить как внутри, так и снаружи. Идея архитектора была поместить искусство в искусство. Внутри музея посетителя ожидает, как отмечает AICA, "великолепная коллекция интернационального арта". Снаружи - артефактом является сам музей, окруженный скульптурами.

Лучшие музеи Германии 2015: Художественный музей Равенсбург Спроектированный архитектурным бюро Lederer+Ragnarsdóttir+Oei из Штутгарта музей современного искусства в баварском Равенсбурге был открыт 8 марта 2013 года. Он является первым в мире энергосберегающим музеем. Многослойные стены из кирпича и бетона практически без окон обеспечивают хорошую изоляцию, а значит малое энергопотребление и отсутствие необходимости в отоплении внутренних помещений.

Лучшие музеи Германии Против тренда Немецкая секция AICA сочла этот музей заслуживающим почетного титула "музей года" потому, что он "успешно противостоит коммерциализации художественного бизнеса и выработал свой собственный, уникальный профиль". Музей специализируется на изобразительном искусстве XX-XXI веков и особое внимание уделяет классическому модерну, в частности, экспрессионизму, а также актуальному арту.

Лучшие музеи Германии 2014: MARTa в Херфорде - эксклюзивный дизайн Лучшим в 2014 году был признан Музей современного искусства, дизайна и архитектуры MARTa в Херфорде. Построенный по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Гери и открывшийся в 2005 году, музей демонстрирует впечатляющим образом гармоничное сочетание необычной архитектуры и популяризации современного изобразительного искусства, говорится в обосновании жюри AICA.

Лучшие музеи Германии На стыке искусства и быта Экстравагантное здание расположено в просторном искусно устроенном парке и гармонично вписывается в городской пейзаж. Внутри музея часто проходят выставки прикладного искусства. Особое внимание музей уделяет культуре повседневной жизни.

Лучшие музеи Германии 2013: музей Kolumba в Кельне - уникальная архитектура Уникальное здание кельнского музея "Колумба" спроектировано лауреатом Притцкеровской премии Петером Цумтором. Музей был основан еще в 1853 году и был назван, как и позднеготическая церковь, где он некогда располагался, в честь святого монаха Колумбы. Во время Второй мировой войны храм был разрушен. Его уцелевшие части интегрированы в фасад нового музейного здания, возведенного в 2007 году.

Лучшие музеи Германии Оазис покоя Немецкое отделение AICA, присудившее почетный титул музею Кельнского архиепископства, назвало здание выдающимся памятником архитектуры и особо отметило концепцию, в соответствии с которой здесь выставляются произведения искусства духовного содержания - от работ современных художников до творений старых мастеров. Экспонаты показывают без аннотаций, чтобы ничто не мешало восприятию искусства.

Лучшие музеи Германии 2012: Städel во Франкфурте-на-Майне Художественный музей Städel, основанный более 200 лет тому назад, был расширен в 2012 году с применением новаторских архитектурных и технических решений. Под музейным газоном появился новый выставочный зал площадью 3000 квадратных метров. "Иллюминаторы" в земле пускают свет в подземную галерею, перекликаясь с круглыми окнами на фасаде старого здания.

Лучшие музеи Германии Дом для нового искусства Расширение музея Städel, стоившее 34 миллиона евро, позволило пополнить музейную коллекцию, одну из самых значительных в Германии, произведениями современного изобразительного искусства. Новые приобретения размещены в подземной галерее.

Лучшие музеи Германии 2011: Музей современного искусства в Зигене - наследие Бернда и Хиллы Бехер Музей в Зигене специализируется на изобразительном искусстве послевоенного времени. В коллекции Museum für Gegenwartskunst Siegen представлены живопись и фотография, видео-арт, а также инсталляции. Особое внимание музей уделяет творческому наследию известных немецких фотографов Бернда Бехер, который родился в Зигене, и его Хиллы Бехер. На фото: инсталляция немецкой художницы Шарлотты Позененске.

Лучшие музеи Германии 2010: Художественные музеи Хемница - от Эдварда Мунка до Боба Дилана Музеи Хемница получили почетный титул в знак признания за выставочную концепцию, благодаря которой этот восточногерманский город поднялся в первый ряд значимых культурных центров наряду с Дрезденом. Кunstsammlungen Chemnitz - это искусство XIX и XX столетий. Большой резонанс вызвали выставки работ Эдварда Мунка и Эрнста Людвига Кирхнера, а также премьерная презентация акварелей Боба Дилана.

Лучшие музеи Германии 2009: Музей Морсбройх в Леверкузене - немецкий послевоенный авангард Музей Морсбройх разместился в барочном замке в Леверкузене. Он был создан в 1951 году и является первым музеем современного искусства ФРГ. В 1960-е годы музей был одним из главных центров творческого авангарда и прогрессивной философской мысли в Германии. В собрании музея представлены работы ведущих немецких художников послевоенного времени.

Лучшие музеи Германии 2008: Гравюрный кабинет в Дрездене - от Дюрера до Базелица Собрание уникального музея Kupferstich-Kabinett считается одним из богатейших в мире. В дрезденском Гравюрном кабинете хранится более 515 тысяч работ, созданных в разные исторические эпохи: гравюры, рисунки, акварели, офорты, иллюстрированные книги, фотографии. В коллекции представлены, в частности, работы Дюрера, Рембрандта, Микеланджело, Кранаха, Пикассо и Базелица.

Лучшие музеи Германии 2007: Музей Висбадена - наследие Явленского Великолепные выставки и осторожная, но последовательная стратегия пополнения музейных фондов - жюри немецкого отделения AICA отметило в своем обосновании также то, как незаметно для широкой общественности висбаденский музей превратился в один из ведущих музеев Германии. В Висбадене, где 20 лет прожил русский художник-экспрессионист Алексей Явленский, хранится большое собрание его работ.

Лучшие музеи Германии 2006: "Квадрат" в Боттропе - необычная смесь В своем нынешнем виде комплекс Quadrat в Боттропе открылся в 1983 году на базе городского краеведческого музея, получив на хранение коллекцию Джозефа Альберса, немецкого художника и одного из преподавателей Баухауза, эмигрировавшего в США. Жюри AICA отметило "умную и независимую от модных течений выставочную концепцию" и необычную смесь из краеведения и современного искусства в его коллекции.

Лучшие музеи Германии 2005: Музей в Шверине - скачок в современность Государственный музей в Шверине (Staatliches Museum Schwerin) заслужил почетный титул, присуждаемый немецким отделением AICA, благодаря тому, что музею, как говорится в обосновании жюри, известному своим богатейшим собранием старых мастеров, удалось покорить и "сложную территорию концептуального искусства модерна".

Лучшие музеи Германии 2004: Музей "Курхаус" в Клеве - курортное прошлое В 1997 году бывший роскошный отель в городе-курорте Клеве, в который до Первой мировой войны приезжала на воды прусская и нидерландская знать, был переоборудован в музей. В его собрании хранятся работы как мастеров Средневековья, так и немецкого авангардиста Йозефа Бойса. Титул "музей года" Museum Kurhaus получил за то, что сделал себе имя далеко за пределами региона, в котором он расположен. Автор: Элла Володина



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