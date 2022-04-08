44-й день войны России против Украины: главные события

В 44-й день войны, развязанной Россией против Украины, - пятницу, 8 апреля, - войска РФ продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам в целом ряде регионов соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Железнодорожный вокзал в Краматорске подвергся обстрелу

Железнодорожный вокзал в городе Краматорск Донецкой области Украины подвергся обстрелу. Жертвами атаки стали как минимум 52 человека, в том числе пять детей, ранены 109 человек, сообщил в Telegram председатель Донецкой областной госадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации Павел Кириленко. На вокзале в момент нападения находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город. По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, среди раненых - много в тяжелом состоянии. "Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - отметил Гончаренко. Как написал президент Украины Владимир Зеленский в Facebook, удар был нанесен с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". Зеленский возложил ответственность за произошедшее на войска РФ. В Минобороны России в свою очередь заявления властей Украины назвали "провокацией". "Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил не было и не планировалось", - утверждалось в заявлении российского ведомства.

Между тем Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные сообщило в Twitter, что российские подразделения полностью выведены с севера Украины на территорию Беларуси и РФ. Как минимум часть выведенных сил будет передислоцирована на восток Украины для боевых действий в Донбассе, предположили в ведомстве. По его данным, обстрел городов на востоке и юге Украины продолжился, российские войска продвинулись южнее города Изюм (в Харьковской области Украины), остававшегося под их контролем.

ЕС одобрил новые санкции против России

Совет ЕС одобрил новые санкции в отношении России за войну в Украине. Пятый пакет штрафных мер утвердили министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе. ЕС с августа введет эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей. Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС на транзакции четырех российских банков, включая ВТБ. Российским кораблям и судам под российскими флагами запрещено заходить в порты Евросоюза. Исключение составляют суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, гуманитарную помощь и энергоносители. Вводится запрет на автомобильные грузоперевозки российских и белорусских автотранспортных компаний на территории ЕС, включая транзит. Исключение составляет транспортировка ряда продукции - фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, - а также перевозка гуманитарной помощи. Кроме того, санкции предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортного оборудования на сумму более 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов на сумму свыше 5,5 млрд евро.

Евросоюз также ввел санкции в отношении "дочерей президента России Владимира Путина" - Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Их имена значатся в санкционном списке, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Под персональные ограничения подпали также российские миллиардеры Олег Дерипаска и Игорь Кесаев, глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Зеленский встретился с фон дер Ляйен и Боррелем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые прибыли с визитом в Киев. Боррель, посетив пригород украинской столицы, призвал расследовать "военные преступления, совершенные Россией в Буче и других городах" Украины. В свою очередь глава ЕК заявила о "жестоком лице путинской армии". Глава дипломатии ЕС распорядился запустить проект стоимостью в 7,5 млн евро по поддержке сбора данных о пропавших без вести. Политиков из Брюсселя при посещении Бучи сопровождали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель кабмина Словакии Эдуард Хегер. Вместе с главой европейской дипломатии они зажгли свечи в память о погибших.

УВКБ ООН: С начала войны Украину покинули около 4,38 млн человек

С начала войны в Украине эту страну покинули около 4,38 млн человек. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Большинство из них отправились в Польшу. На данный момент там находятся более 2,53 млн украинцев. Кроме того, около 671 тысяч человек выехали в Румынию, около 408 тысяч - в Венгрию, около 404 тысяч - в Молдову и около 307 тысяч - в Словакию. По данным УВКБ ООН, в Россию из Украины прибыли около 373 тысячи человек, в Беларусь - около 19 тысяч. В последнее время приток беженцев несколько замедлился, но не прекратился, констатировал представитель УВКБ ООН Мэтт Солтмарш.

Власти ФРГ обнародовали пакет помощи немецким компаниям из-за войны в Украине

Власти Германии обнародовали масштабный пакет мер финансовой поддержки компаний, затронутых последствиями войны России против Украины. Программа предусматривает выдачу краткосрочных кредитов государственного банка KfW энергетическим корпорациям на общую сумму в 100 млрд евро. Крах системообразующих компаний нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, подчеркнул министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). Пакет помощи является "всеобъемлющим", однако прямые государственные субсидии будут предоставлены предприятиям, только если их затраты на энергию по сравнению с 2021 годом более чем удвоились.

В России задержан один из подозреваемых в нападении на Муратова

В России полиция задержала мужчину, которого следствие подозревает в нападении на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Муратова облили масляной краской с ацетоном в поезде Москва - Самара перед его отправлением с Казанского вокзала. По словам пострадавшего, преступник крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". В ходе медицинского обследования в Самаре у журналиста диагностировали ожог глаз и конъюнктивы. Второй подозреваемый в нападении пока не найден, сообщили в полиции.

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