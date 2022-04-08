44-й день войны России против Украины: главные события

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Железнодорожный вокзал в Краматорске подвергся обстрелу. ЕС одобрил новые санкции в отношении России.
В 44-й день войны, развязанной Россией против Украины, - пятницу, 8 апреля, - войска РФ продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам в целом ряде регионов соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Железнодорожный вокзал в городе Краматорск Донецкой области Украины подвергся обстрелу. Жертвами атаки стали как минимум 52 человека, в том числе пять детей, ранены 109 человек, сообщил в Telegram председатель Донецкой областной госадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации Павел Кириленко. На вокзале в момент нападения находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город. По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, среди раненых - много в тяжелом состоянии. "Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - отметил Гончаренко. Как написал президент Украины Владимир Зеленский в Facebook, удар был нанесен с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". Зеленский возложил ответственность за произошедшее на войска РФ. В Минобороны России в свою очередь заявления властей Украины назвали "провокацией". "Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил не было и не планировалось", - утверждалось в заявлении российского ведомства.
Между тем Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные сообщило в Twitter, что российские подразделения полностью выведены с севера Украины на территорию Беларуси и РФ. Как минимум часть выведенных сил будет передислоцирована на восток Украины для боевых действий в Донбассе, предположили в ведомстве. По его данным, обстрел городов на востоке и юге Украины продолжился, российские войска продвинулись южнее города Изюм (в Харьковской области Украины), остававшегося под их контролем.
Совет ЕС одобрил новые санкции в отношении России за войну в Украине. Пятый пакет штрафных мер утвердили министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе. ЕС с августа введет эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей. Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС на транзакции четырех российских банков, включая ВТБ. Российским кораблям и судам под российскими флагами запрещено заходить в порты Евросоюза. Исключение составляют суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, гуманитарную помощь и энергоносители. Вводится запрет на автомобильные грузоперевозки российских и белорусских автотранспортных компаний на территории ЕС, включая транзит. Исключение составляет транспортировка ряда продукции - фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, - а также перевозка гуманитарной помощи. Кроме того, санкции предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортного оборудования на сумму более 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов на сумму свыше 5,5 млрд евро.
Евросоюз также ввел санкции в отношении "дочерей президента России Владимира Путина" - Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Их имена значатся в санкционном списке, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Под персональные ограничения подпали также российские миллиардеры Олег Дерипаска и Игорь Кесаев, глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые прибыли с визитом в Киев. Боррель, посетив пригород украинской столицы, призвал расследовать "военные преступления, совершенные Россией в Буче и других городах" Украины. В свою очередь глава ЕК заявила о "жестоком лице путинской армии". Глава дипломатии ЕС распорядился запустить проект стоимостью в 7,5 млн евро по поддержке сбора данных о пропавших без вести. Политиков из Брюсселя при посещении Бучи сопровождали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель кабмина Словакии Эдуард Хегер. Вместе с главой европейской дипломатии они зажгли свечи в память о погибших.
С начала войны в Украине эту страну покинули около 4,38 млн человек. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Большинство из них отправились в Польшу. На данный момент там находятся более 2,53 млн украинцев. Кроме того, около 671 тысяч человек выехали в Румынию, около 408 тысяч - в Венгрию, около 404 тысяч - в Молдову и около 307 тысяч - в Словакию. По данным УВКБ ООН, в Россию из Украины прибыли около 373 тысячи человек, в Беларусь - около 19 тысяч. В последнее время приток беженцев несколько замедлился, но не прекратился, констатировал представитель УВКБ ООН Мэтт Солтмарш.
Власти Германии обнародовали масштабный пакет мер финансовой поддержки компаний, затронутых последствиями войны России против Украины. Программа предусматривает выдачу краткосрочных кредитов государственного банка KfW энергетическим корпорациям на общую сумму в 100 млрд евро. Крах системообразующих компаний нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, подчеркнул министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). Пакет помощи является "всеобъемлющим", однако прямые государственные субсидии будут предоставлены предприятиям, только если их затраты на энергию по сравнению с 2021 годом более чем удвоились.
В России полиция задержала мужчину, которого следствие подозревает в нападении на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Муратова облили масляной краской с ацетоном в поезде Москва - Самара перед его отправлением с Казанского вокзала. По словам пострадавшего, преступник крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". В ходе медицинского обследования в Самаре у журналиста диагностировали ожог глаз и конъюнктивы. Второй подозреваемый в нападении пока не найден, сообщили в полиции.
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