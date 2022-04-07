В России задержан подозреваемый в нападении на Дмитрия Муратова

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премииДмитрия Муратова в поезде Москва - Самара, сообщил "Интерфакс" в пятницу, 8 апреля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, задержанный сообщил, что причиной нападения стало несогласие с позицией Муратова в отношении российского военного вторжения в Украину. В свою очередь, Telegram-канал "База" сообщил, что задержанный - 37-летний Илья Марковец.

Источник "Интерфакса" также сообщил, что полицейские "с помощью видеокамер и показаний свидетелей" установили приметы двух подозреваемых в нападении Муратова. "Второго предполагаемого участника разыскивают", - сказал собеседник агентства.

У Муратова диагностировали ожог глаз и конъюнктивы

Нападение на Дмитрия Муратова было совершено 7 апреля. По данным МВД, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. "Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись", - сообщили в пресс-службе.

"Муратов, вот тебе за наших пацанов", - процитировал сам Муратов слова нападавшего в Telegram-канале "Новой газеты". "Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться", - говорилось в сообщении.

Как сообщила в пятницу "Новая газета", "Дмитрий Муратов прошел обследование врачей в Самаре, у него диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела".

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